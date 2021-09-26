اسعار حلاوة المولد 2021 من حلواني المنياوي
قائمة اسعار حلاوة مولد النبي 2021 في حلواني المياوي حيث مجموعة متنوعة من العلب مختلفة الاحجام والأوزان لتناسب الفئات السعرية المختلفة.
منيو الحلاوة من المنياوي تحت شعار ” بنحلي المولد ” ويوافق المولد النبوي هذا العام يوم 12 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 18 أكتوبر 2021 م وكل عام وانتم بخير
- علبة كيلو عادة 21 صنف بسعر 85 جنيه.
- علبة 1.5 كيلو عادة 30 صنف بسعر 130 جنيه.
- علبة 2 كيلو عادة 39 صنف بسعر 170 جنيه.
- علبة 3 كيلو عادة 58 صنف بسعر 270 جنيه.
- علبة صفيح 2 كيلو 26 صنف بسعر 270 جنيه.
- علبة 3 كيلو 38 صنف بسعر 405 جنيه.
- علبة 2.5 كيلو سبيشيال 29 صنف بسعر 340 جنيه.
- علبة 4 كيلو عروسة 55 صنف بسعر 540 جنيه.
- علبة 5 كيلو عروسة 74 صنف بسعر 675 جنيه.
- بوكس 2.5 كيلو بسعر 375 جنيه.
- بوكس 3.5 كيلو بسعر 525 جنيه.
- بوكس 4 كيلو بسعر 600 جنيه.
- بوكس 5 كيلو بسعر 750 جنيه.
- بوكس 5.5 كيلو بسعر 825 جنيه.
- بوكس 6.5 كيلو بسعر 975 جنيه.
- بوكس 7 كيلو بسعر 1050 جنيه.
عنوان حلواني المنياوي
- الزقازيق
شارع طلبة عويضة برج ليجسي .
- فاقوس الشرقية
شارع مجمع الشرطة .
7 شارع علي مبارك برج العوضي للاطباء.