اسعار جرامات الذهب اليوم 3/6/2022

تعد أسعار الذهب اليومية من الأخبار المهمة والمطلوبة في مصر خاصه للمقبليين علي الزواج متابعين لأسعار الذهب يوميا فى جميع محلات الصاغة بالجمهورية حيث يعد سعر جرام الذهب هو سعر الأصلي وغير مضافا ليه الدمغة أو الضريبة

وأيضا المحبين ل أستثمار الذهب لأنة مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث من المعروف أن الذهب ملاذا أمنا للكثير الذين يدخرون أموالهما و يستثمرنها في الذهب في مصر.

ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم أسعار الذهب اليوم الجمعة 3/6/2022

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24هو 1160 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الذهب المتداول في مصر واكثر انتشارا هو 1015 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 18 870 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 14 هو677 جنيه مصري.

وسجل سعر الجنيه المصري 8000 جنيه مصري.

سعر أوقيه الذهب هو35.543 جنيه مصري.

تختلف مصنعيه الذهب من شركه ل شركه أخري.

وباختلاف أنواع الذهب حيث تعتبر مصنعية ذهب عيار 22 تختلف عن مصنعيه ذهب عيار21 وأيضا عيار 18

وتختلف المصنعية من محل صائغ لمحل آخر.ومن تاجر الي تاجر آخر

ولاكن الأكثر انتشارا في المصنعية هي أن تتراوح بين 30 و 70 جنيه مصري ويرجع ذلك أيضا اللي نوع الذهب.

اخر تحديث لسعر الذهب الآن: