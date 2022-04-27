اسعار بيتي فور العيد في مصر 2022 (عادي – لوكس)

تعرف على اسعار بيتي فور العيد عادي ولوكس في أشهر أماكن الحلويات في مصر مثل بسكو مصر والعبد وساليه سوكريه وتسيباس وايتوال ولابوار ومونجيني وسيموندس وعبد الرحيم قويدر ومندرين قويدر وThomas وLes Dames، والأسعار التالية هي لعلبة تزن 1 كيلو جرام، ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بعمل مقالات سابقة عن اسعار كحك العيد واسعار الغريبة واسعار بسكويت العيد.

يتكون البيتي فور من مقادير بسيطة متواجدة في أغلب المنازل مثل الدقيق والزبدة والفانيليا والسكر بودرة وبشر البرتقال والبيض بالإضافة لبعض المكسرات للتزيين.

اسعار بيتي فور عادي في مصر

بسكو مصر 140 جنيه مصري. العبد 145 جنيه مصري. ساليه سوكريه 180 جنيه مصري. تسيباس 175 جنيه مصري. ايتوال 140 جنيه مصري. لابوار غير متوفر مونجيني 160 جنيه مصري. سيموندس 240 جنيه مصري. عبد الرحيم قويدر 170 جنيه مصري. مندرين قويدر 180 جنيه مصري. Les Dames 205 جنيه مصري. Thomas 195 جنيه مصري.

اسعار بيتي فور لوكس في مصر