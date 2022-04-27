اسعار بيتي فور العيد في مصر 2022 (عادي – لوكس)

حسام مصطفى

تعرف على اسعار بيتي فور العيد عادي ولوكس في أشهر أماكن الحلويات في مصر مثل بسكو مصر والعبد وساليه سوكريه وتسيباس وايتوال ولابوار ومونجيني وسيموندس وعبد الرحيم قويدر ومندرين قويدر وThomas وLes Dames، والأسعار التالية هي لعلبة تزن 1 كيلو جرام، ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بعمل مقالات سابقة عن اسعار كحك العيد واسعار الغريبة واسعار بسكويت العيد.

اسعار بيتي فور العيد

يتكون البيتي فور من مقادير بسيطة متواجدة في أغلب المنازل مثل الدقيق والزبدة والفانيليا والسكر بودرة وبشر البرتقال والبيض بالإضافة لبعض المكسرات للتزيين.

اسعار بيتي فور عادي في مصر

اسعار بيتي فور عادي

طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ناعم وهش بمقادير مظبوطة وطعم رائع

بسكو مصر 140 جنيه مصري.
العبد 145 جنيه مصري.
ساليه سوكريه 180 جنيه مصري.
تسيباس 175 جنيه مصري.
ايتوال 140 جنيه مصري.
لابوار غير متوفر
مونجيني 160 جنيه مصري.
سيموندس 240 جنيه مصري.
عبد الرحيم قويدر 170 جنيه مصري.
مندرين قويدر 180 جنيه مصري.
Les Dames 205 جنيه مصري.
Thomas 195 جنيه مصري.

اسعار بيتي فور لوكس في مصر

اسعار بيتي فور لوكس

بسكو مصر 145 جنيه مصري. (فارماسيل)
العبد 190 جنيه مصري. (مكسرات)
ساليه سوكريه 200 جنيه مصري.
تسيباس غير متوفر
ايتوال غير متوفر
لابوار 240 جنيه مصري.
مونجيني غير متوفر
سيموندس 360 – 400 جنيه مصري. (مكسرات)
عبد الرحيم قويدر 195 جنيه مصري. (مكسرات)
مندرين قويدر 200 جنيه مصري.
Les Dames غير متوفر
Thomas غير متوفر
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حسام مصطفى

مُدون، وطالب مصري أسواني، أحب الكتابة المقالية والبحثية، أهتم بالمجال الأدبي والسينمائي والتكنولوجي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".



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