اسعار بسكويت العيد في مصر 2022 (نشادر – برتقال)

تعرف على اسعار بسكويت العيد بالنشادر وبالبرتقال في أشهر أماكن الحلويات في مصر مثل بسكو مصر والعبد وساليه سوكريه وتسيباس وايتوال ولابوار ومونجيني وسيموندس وعبد الرحيم قويدر ومندرين قويدر وThomas وLes Dames، والأسعار التالية هي لعلبة تزن 1 كيلو جرام، ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بعمل مقالات سابقة عن اسعار كحك العيد واسعار الغريبة واسعار بيتي فور العيد.

يتكون البسكويت من مقادير بسيطة وسهلة التحضير في المنزل مثل الدقيق والبيض والسمن والحليب والسكر الناعم والنشا والفانيليا والبيكنج باودر بالإضافة لمسحوق النشادر.

اسعار بسكويت النشادر في مصر

بسكو مصر 110 جنيه مصري. العبد 115 جنيه مصري. ساليه سوكريه 180 جنيه مصري. تسيباس 135 جنيه مصري. ايتوال 110 جنيه مصري. لابوار 175 جنيه مصري. مونجيني 160 جنيه مصري. سيموندس 195 جنيه مصري. عبد الرحيم قويدر 130 جنيه مصري. مندرين قويدر 140 جنيه مصري. Les Dames 115 جنيه مصري. Thomas 175 جنيه مصري.

اسعار بسكويت البرتقال في مصر