اسعار العملات في سوريا اليوم الثلاثاء 2019/9/3 فى المصرف المركزى

تعانى اسعار العملات فى سوريا من هبوط شديد مقابل كافة انواع النقد الأجنبى -الدولار واليورو والاسترلينى وغيرها- نتيجة الظروف السياسية والمعيشية الصعبة التى تمر بها دولة سوريا منذ اندلاع الثورة، وقيام الحرب الداخلية التى أثرت بالسلب على جميع نواحى الحياة للمواطن السورى، وفى مقدمتها بالطبع الوضع الإقتصادى، والذى اصبح فى وضع حرج مع طول فترة الحرب، وغياب الحلول السياسية لوقف النزيف، وإعادة بناء الدولة مرة اخرى.

ونقدم لكم من خلال التقرير التالى آخر اسعار صرف الليرة السورية بالمصرف المركز السورى، وكذلك سعرها بالسوق السوداء مقابل العملات العربية والأجنبية كسعر صرف الليرة السورية امام الدولار، وسعر صرف الليرة امام اليورو، وباقى العملات الأجنبية المختلفة.

اسعار العملات في سوريا اليوم:

سعر صرف الليرة امام الدولار اليوم

اصبح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 435 كسعر شراء و 438 للبيع.

اما عن الاسعار فى السوق السوداء فاصبحت 597 ليرة سوري مقابل الدولار للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم

فيما اصبح سعر الشراء لليورو 487.75 ليرة ، ووصل الى 491 ليرة للبيع .

فيما وصل السعر لصرف اليورو مقابل الليرة الى حد 669 فى السوق السوداء.

أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

من خلال هذا الجدول سوف نستعرض معكم سعر الصرف الخاص بالليرة السورية مقابل العديد من العملات الدولية، وذلك تلبية لاهتمامات الباحثين عن سعر صرف الليرة السورية اليوم

سعر صرف الليرة مقابل العملات العربية اليوم

يوضح الجدول التالى آخر سعر صرف لليرة مقابل العملات العربية المختلفة، ومن بينها سعر صرف الليرة مقابل الجنيه المصرى، وسعر صرف الليرة مقابل الريال السعودى، والمزيد من العملات العربية المختلفة