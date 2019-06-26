اسعار الذهب تسجل ارتفاعات قياسية

تشهد اسعار الذهب ارتفاعات متلاحقة لتسجل اسعار لم يشهدها المعدن الاصفر منذ وقت طويل , وتتي هذه الارتفاعات نتيجة الصعود المستمر لسعر الذهب في بورصة العملات الدولية , حيث لجأ المستثمرين لشراء الذهب حيث انه يعتبر ملاذاً آمناً نتيجة حالة التوتر وبعض بوادر حرب بين الولايات المتحدة وايران , بالاضافة الى تلميح مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض محتمل لأسعار الفائدة خلال العام الحالى.

السوق المحلى في مصر سجل ايضاً ارتفاعات كبيرة للذهب , ولولا الانخفاض المستمر بشكل يومي لاسعار صرف الدولار الامريكي , لشهدنا ارتفاعات تفوق ما هو موجود حالياً .

اسعار الذهب سجلت في محلات الصاغة اليوم بين 255 و 258 جنية بالنسبة لعيار 21 وهو الاكثر اهمية وتعاملاً بين المصريين .

النتيجة المترتبة على هذه الارتفاعات الكبيرة للذهب محلياً هو ركود وعزوف المشترين عن الشراء وكساد واضح للمتابعين لهذا السوق .

استمرار هذه الاسعار او زيادتها مجدداً سيتسبب في ركود تام , بالرغم ان موسم الصيف هو الموسم الاهم والابرز للشراء حيث اجازات المصريين بالخارج , وموسم الزواج نتيجة للعطلة الصيفية .

اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019

اسعار الذهب في السوق المصري بعياراته المختلفة بالجنية المصري في محلات الذهب اليوم الاربعاء 26-6-2019

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 عيار 22 686 إلى 688 عيار 21 655 إلى 657 عيار 18 561 إلى 563 عيار 14 437 إلى 438 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,281 إلى 23,352 الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 الكيلو 748,571 إلى 750,857

← إقرأ أيضاً: