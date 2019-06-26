اسعار الذهب تسجل ارتفاعات قياسية

تشهد اسعار الذهب ارتفاعات متلاحقة لتسجل اسعار لم يشهدها المعدن الاصفر منذ وقت طويل , وتتي هذه الارتفاعات نتيجة الصعود المستمر لسعر الذهب في بورصة العملات الدولية , حيث لجأ المستثمرين لشراء الذهب حيث انه يعتبر ملاذاً آمناً نتيجة حالة التوتر وبعض بوادر حرب بين الولايات المتحدة وايران , بالاضافة الى تلميح مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض محتمل لأسعار الفائدة خلال العام الحالى.
السوق المحلى في مصر سجل ايضاً ارتفاعات كبيرة للذهب , ولولا الانخفاض المستمر بشكل يومي لاسعار صرف الدولار الامريكي , لشهدنا ارتفاعات تفوق ما هو موجود حالياً .
اسعار الذهب سجلت في محلات الصاغة اليوم بين 255 و 258 جنية بالنسبة لعيار 21 وهو الاكثر اهمية وتعاملاً بين المصريين .
النتيجة المترتبة على هذه الارتفاعات الكبيرة للذهب محلياً هو ركود وعزوف المشترين عن الشراء وكساد واضح للمتابعين لهذا السوق .
استمرار هذه الاسعار او زيادتها مجدداً سيتسبب في ركود تام , بالرغم ان موسم الصيف هو الموسم الاهم والابرز للشراء حيث اجازات المصريين بالخارج , وموسم الزواج نتيجة للعطلة الصيفية .
اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019
اسعار الذهب في السوق المصري بعياراته المختلفة بالجنية المصري في محلات الذهب اليوم الاربعاء 26-6-2019
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|749 إلى 751
|عيار 22
|686 إلى 688
|عيار 21
|655 إلى 657
|عيار 18
|561 إلى 563
|عيار 14
|437 إلى 438
|عيار 12
|374 إلى 375
|الاونصة
|23,281 إلى 23,352
|الجنيه الذهب
|5,240 إلى 5,256
|الكيلو
|748,571 إلى 750,857
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