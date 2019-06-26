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اسعار الذهب تسجل ارتفاعات قياسية

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
اسعار الذهب تسجل ارتفاعات قياسية
تحديث سعر الذهب اليوم فى السوق واخر التطورات على الاسعار

تشهد اسعار الذهب ارتفاعات متلاحقة لتسجل اسعار لم يشهدها المعدن الاصفر منذ وقت طويل , وتتي هذه الارتفاعات نتيجة الصعود المستمر لسعر الذهب في بورصة العملات الدولية , حيث لجأ المستثمرين لشراء الذهب حيث انه يعتبر ملاذاً آمناً نتيجة حالة التوتر وبعض بوادر حرب بين الولايات المتحدة وايران , بالاضافة الى تلميح مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض محتمل لأسعار الفائدة خلال العام الحالى.

السوق المحلى في مصر سجل ايضاً ارتفاعات كبيرة للذهب , ولولا الانخفاض المستمر بشكل يومي لاسعار صرف الدولار الامريكي , لشهدنا ارتفاعات تفوق ما هو موجود حالياً .

اسعار الذهب سجلت في محلات الصاغة اليوم بين 255 و 258 جنية بالنسبة لعيار 21 وهو الاكثر اهمية وتعاملاً بين المصريين .

النتيجة المترتبة على هذه الارتفاعات الكبيرة للذهب محلياً هو ركود وعزوف المشترين عن الشراء وكساد واضح للمتابعين لهذا السوق .

استمرار هذه الاسعار او زيادتها مجدداً سيتسبب في ركود تام , بالرغم ان موسم الصيف هو الموسم الاهم والابرز للشراء حيث اجازات المصريين بالخارج , وموسم الزواج نتيجة للعطلة الصيفية .

اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019

اسعار الذهب في السوق المصري بعياراته المختلفة بالجنية المصري في محلات الذهب اليوم الاربعاء 26-6-2019

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 749 إلى 751
عيار 22 686 إلى 688
عيار 21 655 إلى 657
عيار 18 561 إلى 563
عيار 14 437 إلى 438
عيار 12 374 إلى 375
الاونصة 23,281 إلى 23,352
الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256
الكيلو 748,571 إلى 750,857

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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