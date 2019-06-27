اسعار الذهب اليوم في مصر – الخميس 27 يونيو 2019

بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدها الذهب منذ بداية الاسبوع ووصوله لاسعار غير مسبوقة , بدأت عمليات الانخفاض في سعر المعدن الاصفر محلياً وعالمياً نتيجة هبوط سعره في البورصات العالمية للمعادن .

كانت اسعار الذهب في البورصات الدولية في ارتفاع مستمر نتيجة لتلميح الفيدرالي الامريكي بخفض الفائدة على الدولار , ومناوشات وتهديدات وشهور المستثمرين بوجود بوادر حرب بين امريكا وايران مما دفعهم للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الذهب .

مع انخفاض حدة التصريحات الصادرة من المسئولين في الولايات المتحدة ضد ايران بدأت المضاربات على المعدن النفيس تقل وبدء بعض المستثمرين بالتخلص بالبيع وجني ارباح وعليه بدءت اوقية الذهب في الانخفاض تدريجياً حيث فقدت 1% من قيمتها.

محلياً انعكس الانخفاض الذي حدث عالمياً وانخفض الذهب بما يقارب العشرة جنيها في الجرام الواحد , ويأمل العاملون في مجال بيع الذهب بمزيد من الانخفاض حيث ان الاسعار المرتفعة التى يشهدها الذهب ينتج عنها ركود في حركة الشراء , ويعتبر موسم الصيف الموسم الابرز لبيع المشغولات الذهبية في مصر.

اسعار الذهب في مصر – الاربعاء 27/7/2019 م

اسعار الذهب بالجنية المصري في محلات بيع الذهب بالسوق المصري

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 742 إلى 744 عيار 22 680 إلى 682 عيار 21 649 إلى 651 عيار 18 556 إلى 558 عيار 14 433 إلى 434 عيار 12 371 إلى 372 الاونصة 23,067 إلى 23,138 الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208 الكيلو 741,714 إلى 744,000

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