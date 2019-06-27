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اسعار الذهب اليوم في مصر – الخميس 27 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
اسعار الذهب اليوم في مصر – الخميس 27 يونيو 2019
اسعار الذهب اليوم في السوق

بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدها الذهب منذ بداية الاسبوع ووصوله لاسعار غير مسبوقة , بدأت عمليات الانخفاض في سعر المعدن الاصفر محلياً وعالمياً نتيجة هبوط سعره في البورصات العالمية للمعادن .

كانت اسعار الذهب في البورصات الدولية في ارتفاع مستمر نتيجة لتلميح الفيدرالي الامريكي بخفض الفائدة على الدولار , ومناوشات وتهديدات وشهور المستثمرين بوجود بوادر حرب بين امريكا وايران مما دفعهم للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الذهب .

مع انخفاض حدة التصريحات الصادرة من المسئولين في الولايات المتحدة ضد ايران بدأت المضاربات على المعدن النفيس تقل وبدء بعض المستثمرين بالتخلص بالبيع وجني ارباح وعليه بدءت اوقية الذهب في الانخفاض تدريجياً  حيث فقدت 1% من قيمتها.

محلياً انعكس الانخفاض الذي حدث عالمياً وانخفض الذهب بما يقارب العشرة جنيها في الجرام الواحد , ويأمل العاملون في مجال بيع الذهب بمزيد من الانخفاض حيث ان الاسعار المرتفعة التى يشهدها الذهب ينتج عنها ركود في حركة الشراء , ويعتبر موسم الصيف الموسم الابرز لبيع المشغولات الذهبية في مصر.

اسعار الذهب في مصر – الاربعاء 27/7/2019 م

اسعار الذهب بالجنية المصري في محلات بيع الذهب بالسوق المصري

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 742 إلى 744
عيار 22 680 إلى 682
عيار 21 649 إلى 651
عيار 18 556 إلى 558
عيار 14 433 إلى 434
عيار 12 371 إلى 372
الاونصة 23,067 إلى 23,138
الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208
الكيلو 741,714 إلى 744,000

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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