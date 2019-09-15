اسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ وتراجع جديد على التوالي وعيار 21 يسجل هذا السعر

تشهد الساحة الاقتصادية فى مصر عدد كبير من الترقب وسط الاجواء الحالية بسبب حالة عدم الاستقرار والانخفاض الملحوظ فى عدد من الاسعار، حيث يتابع عدد كبير من المهتمين بأسعار المعادن الصفراء فى مصر من المواطنين والتجار وأصحاب محلات الصاغة وغيرهم من المصريين المقمين بالخارج وكذلك الشباب المقبلين على الزواج، بمتابعة أسعار الذهب اليوم فى مصر بسبب حالة عدم الاستقرار للسعر وحالة الانخفاض والارتفاع التى تظهر عليه ولارتباطه بالسعر العالمى للذهب .







سعر الذهب اليوم

وتعد المعادن الصفراء من أهم المعادن التى تشغل بال الكثيرين ، حيث أعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أسعار الذهب فى مصر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، والتى ظهرت خلال الفترة الماضية بحالة من الانخفاض والتراجع عن التعاملات السابعة ليفقد الجرام عدد من الجنهيات







سعر الذهب الآن

ومع متابعة أسعار الذهب وكذلك متابعة تصريحات سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية حول اسعار الذهب ومقدار الانخفاض فى كافة العيارات، حيث أوضح نادي نجيب تراجع السعر ليسجل أقل من تعاملات أمس بمقدار 4 جنيهات ليهبط السعر للاسبوع الثالث على التوالى فى التراجع بعد

تحديث اليوم

وحالة ثبات فى الاسعار مع التعاملات الصباحية داخل السوق المحلى والدولي وأيضا من خلال بورصة الذهب حيث علق عدد من المسئولين عن ثبات السعر وفقاً للثبات السعر العالمي فى حالة البيع والشراء ليكون السعر كما جاء أمس ومسجل بالجدول التالي







متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,169 إلى 24,240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777,143 إلى 779,429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 780.57 جنيه $47.87 سعر الذهب عيار 22 715.53 جنيه $43.89 اسعار الذهب عيار 21 683.02 جنيه $41.89 اسعار الذهب عيار 18 585.44 جنيه $35.91 سعر الذهب عيار 14 455.34 جنيه $27.93 سعر الذهب عيار 12 390.29 جنيه $23.94 سعر الذهب عيار 9 292.72 جنيه $17.95 اسعار أوقية الذهب 24,276 جنيه $1,489 اسعار جنيه الذهب 5,464 جنيه $335.13 اسعار كيلو الذهب 780,572 جنيه $47,875 متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 14 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 13 سبتمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14 12 سبتمبر 790.50 691.70 592.88 461.13 395.25 11 سبتمبر 791.08 692.21 593.32 461.47 395.54 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.13 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5 سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29