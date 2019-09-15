أخبار إقتصادية

اسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ وتراجع جديد على التوالي وعيار 21 يسجل هذا السعر

بواسطة سعيد عبد الفتاح 0
سعر الذهب اليوم

تشهد الساحة الاقتصادية فى مصر عدد كبير من الترقب وسط الاجواء الحالية بسبب حالة عدم الاستقرار والانخفاض الملحوظ فى عدد من الاسعار، حيث يتابع عدد كبير من المهتمين بأسعار المعادن الصفراء فى مصر من المواطنين والتجار وأصحاب محلات الصاغة وغيرهم من المصريين المقمين بالخارج وكذلك الشباب المقبلين على الزواج، بمتابعة أسعار الذهب اليوم فى مصر بسبب حالة عدم الاستقرار للسعر وحالة الانخفاض والارتفاع التى تظهر عليه ولارتباطه بالسعر العالمى للذهب .



سعر الذهب اليوم

وتعد المعادن الصفراء من أهم المعادن التى تشغل بال الكثيرين ، حيث أعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أسعار الذهب فى مصر  بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، والتى ظهرت خلال الفترة الماضية بحالة من الانخفاض والتراجع عن التعاملات السابعة ليفقد الجرام عدد من الجنهيات



سعر الذهب الآن

ومع متابعة أسعار الذهب وكذلك متابعة تصريحات سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية حول اسعار الذهب ومقدار الانخفاض فى كافة العيارات، حيث أوضح نادي نجيب تراجع السعر ليسجل أقل من تعاملات أمس بمقدار 4 جنيهات ليهبط السعر للاسبوع الثالث على التوالى فى التراجع بعد

تحديث اليوم 

وحالة ثبات فى الاسعار مع التعاملات الصباحية داخل السوق المحلى والدولي وأيضا من خلال بورصة الذهب حيث علق عدد من المسئولين عن ثبات السعر وفقاً للثبات السعر العالمي فى حالة البيع  والشراء ليكون السعر كما جاء أمس ومسجل بالجدول التالي

 



متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24780.57 جنيه$47.87
سعر الذهب عيار 22715.53 جنيه$43.89
اسعار الذهب عيار 21683.02 جنيه$41.89
اسعار الذهب عيار 18585.44 جنيه$35.91
سعر الذهب عيار 14455.34 جنيه$27.93
سعر الذهب عيار 12390.29 جنيه$23.94
سعر الذهب عيار 9292.72 جنيه$17.95
اسعار أوقية الذهب24,276 جنيه$1,489
اسعار جنيه الذهب5,464 جنيه$335.13
اسعار كيلو الذهب780,572 جنيه$47,875
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
14 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
13 سبتمبر786.28688.01589.72458.66393.14
12 سبتمبر790.50691.70592.88461.13395.25
11 سبتمبر791.08692.21593.32461.47395.54
10 سبتمبر786.26687.99589.70458.65393.13
9 سبتمبر793.57694.39595.18462.92396.78
8 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
7 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
6 سبتمبر799.43699.52599.58466.34399.72
5 سبتمبر806.58705.78604.95470.51403.29


سعيد عبد الفتاح

    مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،



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