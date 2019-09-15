اسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ وتراجع جديد على التوالي وعيار 21 يسجل هذا السعر
تشهد الساحة الاقتصادية فى مصر عدد كبير من الترقب وسط الاجواء الحالية بسبب حالة عدم الاستقرار والانخفاض الملحوظ فى عدد من الاسعار، حيث يتابع عدد كبير من المهتمين بأسعار المعادن الصفراء فى مصر من المواطنين والتجار وأصحاب محلات الصاغة وغيرهم من المصريين المقمين بالخارج وكذلك الشباب المقبلين على الزواج، بمتابعة أسعار الذهب اليوم فى مصر بسبب حالة عدم الاستقرار للسعر وحالة الانخفاض والارتفاع التى تظهر عليه ولارتباطه بالسعر العالمى للذهب .
سعر الذهب اليوم
وتعد المعادن الصفراء من أهم المعادن التى تشغل بال الكثيرين ، حيث أعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أسعار الذهب فى مصر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، والتى ظهرت خلال الفترة الماضية بحالة من الانخفاض والتراجع عن التعاملات السابعة ليفقد الجرام عدد من الجنهيات
سعر الذهب الآن
ومع متابعة أسعار الذهب وكذلك متابعة تصريحات سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية حول اسعار الذهب ومقدار الانخفاض فى كافة العيارات، حيث أوضح نادي نجيب تراجع السعر ليسجل أقل من تعاملات أمس بمقدار 4 جنيهات ليهبط السعر للاسبوع الثالث على التوالى فى التراجع بعد
تحديث اليوم
وحالة ثبات فى الاسعار مع التعاملات الصباحية داخل السوق المحلى والدولي وأيضا من خلال بورصة الذهب حيث علق عدد من المسئولين عن ثبات السعر وفقاً للثبات السعر العالمي فى حالة البيع والشراء ليكون السعر كما جاء أمس ومسجل بالجدول التالي
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|777 إلى 779
|عيار 22
|712 إلى 714
|عيار 21
|680 إلى 682
|عيار 18
|583 إلى 585
|عيار 14
|453 إلى 455
|عيار 12
|389 إلى 390
|الاونصة
|24,169 إلى 24,240
|الجنيه الذهب
|5,440 إلى 5,456
|الكيلو
|777,143 إلى 779,429
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|780.57 جنيه
|$47.87
|سعر الذهب عيار 22
|715.53 جنيه
|$43.89
|اسعار الذهب عيار 21
|683.02 جنيه
|$41.89
|اسعار الذهب عيار 18
|585.44 جنيه
|$35.91
|سعر الذهب عيار 14
|455.34 جنيه
|$27.93
|سعر الذهب عيار 12
|390.29 جنيه
|$23.94
|سعر الذهب عيار 9
|292.72 جنيه
|$17.95
|اسعار أوقية الذهب
|24,276 جنيه
|$1,489
|اسعار جنيه الذهب
|5,464 جنيه
|$335.13
|اسعار كيلو الذهب
|780,572 جنيه
|$47,875
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|14 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|13 سبتمبر
|786.28
|688.01
|589.72
|458.66
|393.14
|12 سبتمبر
|790.50
|691.70
|592.88
|461.13
|395.25
|11 سبتمبر
|791.08
|692.21
|593.32
|461.47
|395.54
|10 سبتمبر
|786.26
|687.99
|589.70
|458.65
|393.13
|9 سبتمبر
|793.57
|694.39
|595.18
|462.92
|396.78
|8 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|7 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|6 سبتمبر
|799.43
|699.52
|599.58
|466.34
|399.72
|5 سبتمبر
|806.58
|705.78
|604.95
|470.51
|403.29