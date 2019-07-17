اسعار “الذهب” اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019

يعتبر الذهب هو زينة المرأة لهذا تقتني أفضل الأساور الذهبية أو الخواتم في المناسبات والأعياد وفي منزلها أيضا للتزين، كما أن شبكة العروس تكون من الذهب الخالص، وتختلف قيمتها من بلد إلى أخرى حيث أن بلدان الصعيد قد يشترون الذهب بأكثر من خمسون ألفا بينما تقل القيمة في البلاد الأخرى، فقد تصل إلى ثلاثون ألفا فقط أما السعودية فإن نسائها وحتى الأطفال من البنات يرتدون الذهب للتزين بشكل مستمر بمختلف أشكاله وأنواعه.

أسعار الذهب اليوم:

تختلف أسعار الذهب بحيث اختلاف العيار الخاص به فهناك عيار 21 وعيار 18 وأيضا عيار 24 ويتوقف التغير في سعر الذهب على حسب عدة عوامل من ضمنها التغيير في سعر الدولار في البنوك وعلى المستوى العالمي، كما أن اقتصاد البلد له دور في اختلاف سعر الذهب من يوم إلى أخر بحيث قد يتغير السعر في اليوم أكثر من مرة، كما أن مصر تقوم بتصدير الذهب بنسبة تتعدى المليار دولار في السنة وهذا يعود يعتبر مصدر دخل كبير ويرفع من اقتصاد البلد.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تقوم بتصدير الذهب خام دون تشكيلة وهذا يرجع إلى ختم الدمغة نظرا لأن الدول الخارجية التي تقوم باستيراد الذهب لا تقبل ذلك الختم.

وتسجل أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019 الآتي:

عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 563 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 750 جنيها للجرام

الجنيه الذهب: 5251 جنيهات

وقد لاقت الأسعار ارتفاع كبير عن أسعار أمس بمعدل من خمس إلى سبع جنيهات.

أفضل أشكال الذهب

يقوم الصائغ بتشكيل سبائك الذهب وصنع العديد من الأشكال المميزة التي قد تتمثل في الأساور والخواتم والحلقان وقد يضيف الفصوص الفضية أو الماس أيضا وهناك الجنيهات الذهب، ولهذا تهتم النساء بشراء الذهب كزينة لها وخاصة النساء في السعودية وأيضا في الصعيد فيهتمون بالذهب والتزين به بشكل مبالغ، حيث قد تجد أن النساء يرتدون حلي من الذهب بالكثير من الجرامات قد تصل إلى مائة جرام أو أكثر وتتباهى بها في المناسبات ويقوم الرجل بشراء الذهب كهدايا لزوجته في الكثير من الأحيان .