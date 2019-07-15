اسعار الدولار مقارنة بالجنيه المصري اليوم الاثنين 15/07/2019

تعد أسعار العملات واحدة من الأسعار التي يتم تحديثها يوما بعد الآخر من أجل مواكبة الأسعار العالمية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فتجد هناك العديد من الاستفسارات حول أسعار العملات في محركات البحث بشكل يومي، واليوم بالفعل نقوم بنشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنية المصري، من خلال التعاملات اليومية ليوم الأثنين الخامس عشر من يوليو 2019، وذلك من خلال متوسط أسعار صرف العملات التي يقوم بذكرها البنك المركزي المصري بشكل يومي.

أسعار العملات في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر صرف الدولار

للشراء: 16.5636 جنيه

للبيع: 16.6636 جنيه

سجل متوسط سعر صرف اليورو

للشراء: 18.6804 جنيه

للبيع: 18.799 جنيه

سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني

للشراء: 20.815 جنيه

للبيع: 20934 جنيه

سجل متوسط سعر صرف الفرانك السويسري

للشراء: 16.8090 جنيه

للبيع:16.9174 جنيه

سجل متوسط سعر صرف 100 ين ياباني

للشراء: 15.3225 جنيه

للبيع: 15.4207 جنيه

وكانت تلك الأسعار فيما يخص أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية لكل من سعر البيع وسعر الشراء، أما عن أسعار العملات العربية في البنوك المصرية فقد جاءت بالشكل التالي:

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي

للشراء: 4.416 جنيه

للبيع: 4.443 جنيه

سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي

للشراء: 54.4229 جنيه مصري

للبيع: 54.7965 جنيه مصري

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي

للشراء: 4.5089 جنيه

للبيع: 4.537 جنيه

وفي هذا الصدد قد أصدر البنك المركزي المصري العديد من التعليمات الرقابية التي تعمل على إلزام البنوك العاملة في الأسواق أن يقوموا بإنشاء الإدارة المستقلة التي كانت تحت مسمى إدارة المعلومات الائتمانية، والتي كان الهدف الأساسي منها هو أن يتم تجميع مختلف الإحصائيات والبيانات الائتمانية التي يتم التسجيل من خلالها على نظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي، وذلك حتى تتبع المسئول الأساسي عن قطاع المخاطر.

كما أشار مدير البنك المركزي أن هذا القرار قد تم وضعه في ضوء السعي الكامل من البنك أن يتم التأكيد على سلامة وقوة الجهاز المصري والعمل على نشر حالة من الشفافية.