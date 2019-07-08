أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة ومراقبة المؤشرات المالية للأسهم والسندات تظل في اهتمام الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم والأوراق المالية من مختلف الطبقات المختلفة للأفراد والشركات، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم أسعار الأسهم المصرية المطروحة في البورصة، بتحديثات يومية لحركة الأسهم لمعظم الشركات ومراقبة حركة السوق حتى يسهل على المتداولين في سوق الأسهم والأوراق المالية معرفة حركة سوق الأسهم وكذالك أسعار الأسهم المصرية اليوم واتخاذ قرارهم الاستثماري في بيع وشراء الأسهم وفقا لأسعار الأسهم في سوق البورصة المصرية والتداول.
تحليل اسهم التداول من خلال معرفة أسعار الأسهم المصرية اليوم
من خلال هذه المقالة التي تخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق التداول في البورصة المصرية يمكنكم الحصول على معلومات عن السهم بالضغط على اسم الشركة في جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم ومن هذه البيانات ما يلي:
- القيمة الاسمية للسهم وحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- قيمة السهم السوقية من خلال أسعار الأسهم المصرية اليوم
- قيمة السهم الدفترية وبيان أسعار الأسهم المصرية اليوم
- مضاعف القيمة الدفترية للأسهم بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- ربحية الأسهم من خلال أسعار الأسهم المصرية اليوم
- مضاعف ربحية الأسهم والاطلاع على أسعار الأسهم المصرية اليوم
- عملة تداول السهم ومؤشر أسعار الأسهم المصرية اليوم
- حركة مؤشر السهم خلال الفترات السابقة وتغيرات أسعار الأسهم المصرية اليوم
- عدد اسهم الشركة الحالي مع إيضاح أسعار الأسهم المصرية اليوم مباشر
- أسعار الأسهم المصرية اليوم للشركات المختلفة.
- رأس مال الشركة بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- أخبار السهم عن الفترات السابقة وحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- عرض حركة السهم بالشموع اليابانية والمنحنيات وتحديثات أسعار الأسهم المصرية اليوم
- القرارات الاستثمارية التي تتخذها الشركة وآلتي قد تؤثر على أسعار الأسهم المصرية اليوم
أسعار الأسهم المصرية اليوم وتحليلات السهم
من خلال هذه المقالة سنعرض لكم أسعار الأسهم المصرية اليوم وفقا لحركة السوق مع تحليل للسهم، فمع الضغط على اسم الشركة في الجدول الأسفل والذي يخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة سيتضح للمهتمين ببيان كامل للسهم وتحليلاته أيضا أسعار الأسهم المصرية اليوم الذي يسمح للمستثمر في البورصة المصرية أن يعرف معلومات متكاملة عن الشركة صاحبة السهم المطروح في البورصة المصرية هذا بالإضافة إلى بيان بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم من خلال جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم المباشر، فالمستثمر يراقب يوميا حركة أسعار الأسهم المصرية اليوم لاجراء عمليات التداول
أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق البورصة – مباشر
يمكنكم التعرف على أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة من خلال الجدول الآتي والذي يعرض أسعار الأسهم المصرية ومؤشرات التداول المختلفة.
جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة
|السهم
|آخر سعر
|نسبة التغير
|التغير
|القيمة
|الكمية
|سعر الفتح
|أعلى سعر
|أقل سعر
|ليفت سلاب مصر
|0.67
|77.25%
|0.29
|756,467.13
|1,241,638
|0.38
|0.73
|0.43
|فودافون
|91.00
|18.18%
|14.00
|192,805.77
|2,401
|77.00
|91.00
|74.01
|بيراميزا
|20.96
|9.97%
|1.90
|167.68
|8
|19.06
|20.96
|20.96
|اسمنت طرة
|7.84
|9.96%
|0.71
|356,070.63
|46,346
|7.13
|7.84
|7.16
|المجموعة المصرية الع
|9.22
|6.84%
|0.59
|51,060.35
|5,600
|8.63
|9.22
|9.00
|العامة للصوامع والتخ
|44.00
|6.72%
|2.77
|1,678.43
|44
|41.23
|44.00
|38.01
|ليفت سلاب مصر
|7.38
|6.49%
|0.45
|3,846,796.75
|528,485
|6.93
|7.44
|7.03
|بى اى جى للتجارة وال
|0.63
|4.84%
|0.03
|93,294.54
|152,348
|0.60
|0.63
|0.58
|ايجيفرت
|4.06
|4.64%
|0.18
|37,915.00
|9,500
|3.88
|4.10
|3.82
|الصخور العربية للصنا
|0.20
|4.64%
|0.01
|270,153.00
|1,359,957
|0.19
|0.20
|0.19
|بورتو جروب
|0.80
|4.56%
|0.04
|9,608,085.00
|11,984,851
|0.77
|0.82
|0.76
|إعمار مصر
|3.32
|4.40%
|0.14
|39,707,932.00
|11,966,513
|3.18
|3.37
|3.20
|السويس للاسمنت
|8.00
|3.90%
|0.30
|5,392,263.00
|672,463
|7.70
|8.29
|7.75
|بنك قطر الوطني الاهل
|40.01
|3.76%
|1.45
|1,816,397.00
|45,410
|38.56
|40.01
|39.61
|أوراسكوم للاستثمار ا
|0.68
|3.48%
|0.02
|75,202,560.00
|109,211,498
|0.66
|0.70
|0.65
|اليكو
|0.47
|3.08%
|0.01
|115,107.80
|248,543
|0.46
|0.47
|0.46
|اسيوط الاسلامية للتج
|7.89
|2.73%
|0.21
|161,638.75
|21,166
|7.68
|7.93
|7.60
|أطلس
|9.00
|2.62%
|0.23
|206,320.84
|23,182
|8.77
|9.00
|8.65
|ماريدايف
|0.38
|2.48%
|0.01
|500,440.17
|80,936
|0.36
|0.38
|0.36
|اجواء
|3.06
|2.34%
|0.07
|42,780.48
|14,050
|2.99
|3.06
|3.00
|ارابيا انفستمنتس هول
|0.49
|2.08%
|0.01
|1,342,047.38
|2,740,912
|0.48
|0.49
|0.48
|مصر للأسمنت – قنا
|8.40
|2.07%
|0.17
|123,555.28
|14,667
|8.23
|8.64
|8.04
|القناة للتوكيلات الم
|10.10
|2.02%
|0.20
|249,510.50
|24,909
|9.90
|10.19
|9.88
|إيجيترانس
|7.14
|2.00%
|0.14
|145,999.41
|20,600
|7.00
|7.14
|7.03
|عامر جروب
|0.73
|1.94%
|0.01
|5,883,809.50
|7,875,381
|0.72
|0.76
|0.72
|القاهرة للزيوت والصا
|5.93
|1.89%
|0.11
|1,148,718.00
|192,640
|5.82
|6.04
|5.84
|حديد عز
|9.60
|1.80%
|0.17
|35,502,376.00
|3,670,463
|9.43
|9.80
|9.51
|جنوب الوادي للاسمنت
|1.90
|1.71%
|0.03
|2,306,712.75
|1,215,363
|1.87
|1.94
|1.84
|مصر الجديدة للاسكان
|22.85
|1.69%
|0.38
|4,896,842.00
|214,613
|22.47
|23.07
|22.50
|العربية للأسمنت
|3.04
|1.67%
|0.05
|4,419,844.50
|1,446,751
|2.99
|3.13
|3.00
|طلعت مصطفى
|10.70
|1.61%
|0.17
|6,467,092.50
|604,956
|10.53
|10.79
|10.41
|الاسماعيلية مصر للدو
|1.80
|1.58%
|0.03
|93,043.70
|51,749
|1.77
|1.80
|1.76
|مدينة نصر للاسكان
|5.08
|1.40%
|0.07
|9,113,939.00
|1,791,567
|5.01
|5.12
|5.04
|المالية والصناعية ال
|7.31
|1.39%
|0.10
|1,186,860.25
|161,120
|7.21
|7.41
|7.30
|الاسكندرية للادوية
|106.50
|1.33%
|1.40
|5,856.50
|55
|105.10
|106.50
|106.00
|يونيباك
|3.18
|1.27%
|0.04
|430,839.78
|134,850
|3.14
|3.27
|3.16
|أوراسكوم كونستراكشون
|91.00
|1.23%
|1.11
|6,265,526.50
|67,694
|89.89
|93.25
|90.99
|إجيبكو
|1.42
|1.21%
|0.02
|25.56
|18
|1.40
|1.42
|1.42
|الدلتا للسكر
|11.17
|1.09%
|0.12
|127,765.33
|11,441
|11.05
|11.17
|11.13
|اوراسكوم للتنمية مصر
|6.65
|1.06%
|0.07
|4,743,706.50
|714,684
|6.58
|6.78
|6.53
|الحديد والصلب المصري
|3.06
|0.99%
|0.03
|3,005,081.00
|969,582
|3.03
|3.15
|3.01
|المصرية للمنتجعات ال
|2.04
|0.99%
|0.02
|5,250,023.50
|2,570,285
|2.02
|2.07
|2.01
|العبور للاستثمار الع
|4.00
|0.76%
|0.03
|267,844.00
|66,961
|3.97
|4.00
|4.00
|القلعة للاستشارات ال
|3.98
|0.76%
|0.03
|59,455,672.00
|14,963,770
|3.95
|4.00
|3.93
|مطاحن وسط وغرب الدلت
|145.00
|0.69%
|1.00
|168,994.16
|1,166
|144.00
|145.00
|140.26
|أموك
|4.45
|0.68%
|0.03
|1,247,688.13
|280,215
|4.42
|4.49
|4.42
|هيرميس
|17.41
|0.64%
|0.11
|5,689,730.00
|327,321
|17.30
|17.50
|17.20
|سوديك
|13.30
|0.61%
|0.08
|2,392,293.75
|179,296
|13.22
|13.43
|13.27
|الصعيد العامة للمقاو
|0.56
|0.54%
|0.00
|369,151.62
|659,704
|0.56
|0.56
|0.55
|اسيك للتعدين
|5.86
|0.51%
|0.03
|122,561.45
|20,901
|5.83
|5.89
|5.84
|المصريين للاستثمار
|1.03
|0.49%
|0.01
|482,231.81
|476,756
|1.03
|1.04
|1.00
|يونيراب
|2.20
|0.46%
|0.01
|107,612.24
|49,320
|2.19
|2.25
|2.16
|الشركة العربية لإدار
|2.32
|0.43%
|0.01
|2,134,057.50
|919,140
|2.31
|2.37
|2.31
|بالم هيلز
|2.38
|0.42%
|0.01
|30,857,554.00
|13,044,533
|2.37
|2.39
|2.34
|رمكو
|2.54
|0.40%
|0.01
|913,968.81
|357,031
|2.53
|2.60
|2.53
|المصريين في الخارج ل
|2.60
|0.39%
|0.01
|241,117.42
|92,776
|2.59
|2.60
|2.57
|مينا للاستثمار السيا
|2.85
|0.35%
|0.01
|623,317.50
|215,725
|2.84
|2.90
|2.84
|المصرية للاتصالات
|14.50
|0.35%
|0.05
|23,575,706.00
|1,615,836
|14.45
|14.70
|14.32
|مستشفى كليوباترا
|5.97
|0.34%
|0.02
|7,608,857.50
|1,269,138
|5.95
|6.00
|5.85
|ريماس
|1.79
|0.34%
|0.01
|98,325.80
|55,166
|1.79
|1.86
|1.76
|التعمير والاستشارات
|15.54
|0.32%
|0.05
|573,780.38
|36,946
|15.49
|15.67
|15.42
|الجوهرة
|18.21
|0.22%
|0.04
|1,318,698.88
|72,367
|18.17
|18.60
|17.92
|جلوبال تيلكوم
|4.92
|0.20%
|0.01
|47,875,348.00
|9,729,850
|4.91
|4.93
|4.91
|بنك فيصل الإسلامي ال
|15.61
|0.19%
|0.03
|218,412.91
|13,981
|15.58
|15.70
|15.61
|ايسترن كومباني
|15.90
|0.19%
|0.03
|58,617,968.00
|3,671,436
|15.87
|16.00
|15.77
|ابوقير للاسمدة
|23.76
|0.17%
|0.04
|179,164.52
|7,544
|23.72
|24.00
|23.70
|بايونيرز القابضة
|6.37
|0.16%
|0.01
|8,663,122.00
|1,351,222
|6.36
|6.48
|6.36
|البنك التجاري الدولي
|73.90
|0.15%
|0.11
|25,523,650.00
|347,391
|73.79
|73.90
|72.31
|العربية المتحدة للشح
|0.75
|0.13%
|0.00
|168,547.84
|223,910
|0.75
|0.76
|0.75
|الاسكندرية لتداول ال
|12.40
|0.08%
|0.01
|473,265.00
|38,720
|12.39
|12.40
|12.11
|مصر للالومنيوم
|13.44
|0.07%
|0.01
|1,251,616.88
|92,780
|13.43
|13.68
|13.38
|الخليج للاستثمارات ا
|0.27
|0.00%
|0.00
|270.00
|1,000
|0.27
|0.27
|0.27
|مطاحن مصر الوسطى
|35.22
|0.00%
|0.00
|59,276.00
|1,685
|35.22
|35.22
|35.00
|سبيد ميديكال
|1.00
|0.00%
|0.00
|47,528.90
|48,750
|1.00
|1.00
|0.96
|القاهرة للإستثمار وا
|9.80
|0.00%
|0.00
|21,247,302.00
|2,168,092
|9.80
|9.80
|9.80
|ايه تي ليس
|3.80
|0.00%
|0.00
|34,155.00
|9,000
|3.80
|3.80
|3.79
|البنك المصري لتنمية
|8.40
|0.00%
|0.00
|69,215.95
|8,215
|8.40
|8.48
|8.40
|شارم دريمز
|3.30
|0.00%
|0.00
|156,014.00
|47,400
|3.30
|3.35
|3.23
|الكابلات الكهربائية
|1.67
|0.00%
|0.00
|1,138,484.12
|678,695
|1.67
|1.70
|1.66
|كيما
|6.16
|0.00%
|0.00
|3,170,046.75
|511,634
|6.16
|6.25
|6.14
|كريدي أجريكول
|47.00
|0.00%
|0.00
|8,619,706.00
|183,398
|47.00
|47.00
|47.00
|سيدي كرير للبتروكيما
|10.70
|0.00%
|0.00
|4,339,036.00
|405,778
|10.70
|10.83
|10.60
|جي بي اوتو
|4.07
|0.00%
|0.00
|3,365,843.00
|813,650
|4.07
|4.15
|4.06
|جولدن كوست
|3.18
|0.00%
|0.00
|456,885.88
|144,500
|3.18
|3.19
|3.12
|مطاحن شرق الدلتا
|116.00
|-0.03%
|-0.04
|7,948.20
|70
|116.04
|116.00
|107.41
|موبكو
|64.01
|-0.06%
|-0.04
|818,337.25
|12,786
|64.05
|64.50
|64.00
|مصرف أبو ظبي الإسلام
|11.50
|-0.09%
|-0.01
|275,117.00
|23,900
|11.51
|11.60
|11.50
|الوادى
|7.80
|-0.13%
|-0.01
|2,719,204.00
|348,000
|7.81
|7.85
|7.75
|نايل سات
|6.05
|-0.17%
|-0.01
|1,629,068.94
|16,343
|6.01
|6.05
|6.00
|ايكون
|5.20
|-0.19%
|-0.01
|72,932.00
|14,000
|5.21
|5.29
|5.20
|مطاحن ومخابز الإسكند
|9.70
|-0.21%
|-0.02
|87,533.95
|8,951
|9.72
|9.99
|9.70
|الشمس للاسكان
|4.60
|-0.22%
|-0.01
|61,885.10
|13,459
|4.61
|4.66
|4.56
|دايس
|1.72
|-0.23%
|-0.00
|1,930,259.50
|1,109,881
|1.73
|1.76
|1.71
|بنك فيصل الإسلامي ال
|1.18
|-0.26%
|-0.00
|80,391.44
|4,128
|1.18
|1.18
|1.17
|العربية لحليج الأقطا
|1.80
|-0.28%
|-0.01
|565,609.44
|312,711
|1.81
|1.83
|1.80
|باكين
|24.00
|-0.29%
|-0.07
|47,775.55
|1,975
|24.07
|24.50
|23.57
|راكتا
|5.46
|-0.36%
|-0.02
|411,122.97
|74,702
|5.48
|5.67
|5.43
|عتاقة
|1.38
|-0.43%
|-0.01
|1,656,272.75
|1,193,321
|1.39
|1.40
|1.37
|الزيوت المستخلصة
|1.28
|-0.47%
|-0.01
|255,095.30
|197,232
|1.29
|1.30
|1.27
|القابضة المصرية الكو
|1.35
|-0.47%
|-0.01
|70,333,567.18
|3,310,774
|1.28
|1.35
|1.27
|المنصورة للدواجن
|4.17
|-0.48%
|-0.02
|148,728.81
|35,414
|4.19
|4.25
|4.17
|المصريين للاسكان
|1.73
|-0.52%
|-0.01
|59,553.36
|34,372
|1.74
|1.75
|1.71
|السويدي اليكتريك
|13.91
|-0.64%
|-0.09
|9,959,151.00
|713,322
|14.00
|14.10
|13.89
|ابن سينا فارما
|11.95
|-0.67%
|-0.08
|6,687,254.50
|554,633
|12.03
|12.15
|11.92
|كابو
|0.85
|-0.70%
|-0.01
|349,183.78
|408,402
|0.85
|0.86
|0.85
|نيوداب
|3.91
|-0.76%
|-0.03
|86,862.44
|22,235
|3.94
|4.04
|3.84
|مصر لصناعة الكيماويا
|7.20
|-0.83%
|-0.06
|558,641.63
|77,403
|7.26
|7.30
|7.17
|النساجون الشرقيون
|10.12
|-0.88%
|-0.09
|4,086,102.50
|400,373
|10.21
|10.33
|10.12
|المتحدة للاسكان
|2.98
|-1.00%
|-0.03
|571,016.31
|188,283
|3.01
|3.07
|2.98
|القاهرة للادوية
|38.55
|-1.13%
|-0.44
|1,888.95
|49
|38.99
|38.55
|38.55
|المصرية للمشروعات ال
|7.81
|-1.14%
|-0.09
|1,381,888.38
|173,683
|7.90
|8.13
|7.77
|القاهرة للدواجن
|4.96
|-1.20%
|-0.06
|217,707.67
|43,562
|5.02
|5.02
|4.96
|لكح جروب
|0.81
|-1.22%
|-0.01
|477,496.94
|582,297
|0.82
|0.83
|0.81
|بي إنفستمنتس القابضة
|8.00
|-1.23%
|-0.10
|494,033.13
|61,113
|8.10
|8.11
|8.00
|العرفة القابضة
|0.14
|-1.32%
|-0.00
|57,101.18
|23,147
|0.15
|0.15
|0.14
|مدينة الانتاج الاعلا
|4.92
|-1.40%
|-0.07
|180,654.45
|36,180
|4.99
|5.14
|4.92
|البنك المصري الخليجي
|0.61
|-1.45%
|-0.01
|225,070.55
|22,142
|0.62
|0.62
|0.61
|الدولية للمحاصيل الز
|2.65
|-1.49%
|-0.04
|301,198.44
|112,556
|2.69
|2.72
|2.64
|النعيم القابضة
|0.24
|-1.67%
|-0.00
|369,727.14
|94,560
|0.24
|0.24
|0.23
|النصر لتصنيع الحاصلا
|27.51
|-1.71%
|-0.48
|298,236.38
|10,698
|27.99
|29.75
|27.51
|الاهرام للطباعة والت
|7.21
|-1.77%
|-0.13
|211,823.48
|29,398
|7.34
|7.47
|7.15
|عبر المحيطات للسياحة
|0.05
|-1.82%
|-0.00
|42,139.14
|46,981
|0.06
|0.05
|0.05
|شينى
|2.42
|-2.02%
|-0.05
|80,174.00
|33,000
|2.47
|2.44
|2.42
|عبور لاند للصناعات ا
|7.10
|-2.07%
|-0.15
|22,963,628.00
|3,232,630
|7.25
|7.25
|7.10
|بلتون المالية
|5.55
|-2.12%
|-0.12
|33,517.00
|6,000
|5.67
|5.62
|5.55
|مصر جنوب افريقيا للا
|0.22
|-2.20%
|-0.01
|653,949.19
|2,946,576
|0.23
|0.24
|0.22
|الالومنيوم العربية
|15.00
|-2.28%
|-0.35
|38,374.50
|2,588
|15.35
|15.00
|14.55
|المصرية لصناعة النشا
|11.53
|-2.54%
|-0.30
|990,369.69
|84,238
|11.83
|12.05
|11.50
|مصر بنى سويف للأسمنت
|18.50
|-2.58%
|-0.49
|101,036.75
|5,575
|18.99
|18.50
|18.10
|الملتقى العربي للاست
|10.30
|-3.10%
|-0.33
|462,106.06
|44,504
|10.63
|10.85
|9.71
|بنك التعمير والاسكان
|48.26
|-3.29%
|-1.64
|225,061.59
|4,660
|49.90
|49.99
|48.25
|النصر للأعمال المدني
|12.31
|-3.45%
|-0.44
|110,823.70
|8,906
|12.75
|12.79
|12.16
|بنك البركة
|12.62
|-3.52%
|-0.46
|36,685.96
|2,875
|13.08
|13.00
|12.62
|سي اي كابيتال القابض
|8.15
|-4.12%
|-0.35
|2,901,803.50
|355,835
|8.50
|8.50
|8.01
|جهينة
|9.75
|-4.22%
|-0.43
|5,378,998.50
|532,719
|10.18
|10.15
|9.70
|مستشفى النزهه الدولي
|39.00
|-4.95%
|-2.03
|39,055.88
|1,000
|41.03
|39.12
|39.00
|مصر للزيوت والصابون
|19.00
|-5.00%
|-1.00
|1,064.00
|56
|20.00
|19.00
|19.00
|سوهاج الوطنية
|3.78
|-5.50%
|-0.22
|1,107,938.75
|292,265
|4.00
|3.90
|3.74
|ايبيكو
|72.50
|-8.17%
|-6.45
|870.00
|12
|78.95
|72.50
|72.50
|القاهرة للاسكان
|10.20
|-8.19%
|-0.91
|38,929.00
|3,825
|11.11
|10.20
|10.12
|العز الدخيلة للصلب
|695.06
|-8.74%
|-66.54
|322,607.59
|449
|761.60
|720.00
|695.06
|المشروعات الصناعية و
|12.50
|-9.49%
|-1.31
|339,638.75
|26,970
|13.81
|13.25
|12.49
|اورنج
|13.00
|-23.89%
|-4.08
|21,564.80
|1,641
|17.08
|13.50
|13.00
|القومية للاسمنت
|5.40
|-39.19%
|-3.48
|102.60
|19
|8.88
|5.40
|5.40
|اسمنت سيناء
|7.75
|-100.00%
|-7.78
|2,015.00
|260
|7.78
|7.75
|7.75
|السعودية المصرية للا
|25.56
|-100.00%
|-26.16
|9,585.00
|375
|26.16
|25.56
|25.56
|ديفكو2
|1.55
|-100.00%
|-1.54
|20,925.00
|13,500
|1.54
|1.55
|1.55
|الدلتا للتأمين
|19.00
|-100.00%
|-19.83
|2,280.00
|120
|19.83
|19.00
|19.00
|أراب للتنمية و الاست
|0.36
|-100.00%
|-0.38
|5,074.00
|14,000
|0.38
|0.36
|0.36
|الأولى للاستثمار
|2.00
|-100.00%
|-1.98
|10,947.00
|5,501
|1.98
|2.00
|1.99
|العبوات الطبية
|0.72
|-100.00%
|-0.71
|72.50
|100
|0.71
|0.72
|0.72
|جراند انفستمنت القاب
|4.45
|-100.00%
|-4.85
|445.00
|100
|4.85
|4.45
|4.45
|مطاحن شمال القاهرة
|17.00
|-100.00%
|-17.30
|3,158.25
|185
|17.30
|17.25
|17.00
|العامة لاستصلاح الأر
|11.92
|-100.00%
|-12.81
|2,503.20
|210
|12.81
|11.92
|11.92
|مصر للاسواق الحرة
|9.20
|-100.00%
|-9.43
|5,014.60
|545
|9.43
|9.25
|9.09
|مرسى مرسى علم
|0.69
|-100.00%
|-0.72
|924.60
|1,340
|0.72
|0.69
|0.69
|المهندس للتأمين
|12.80
|-100.00%
|-12.17
|25,438.83
|2,043
|12.17
|12.80
|12.12
|راية
|4.74
|-100.00%
|-4.80
|15,847.86
|3,357
|4.80
|4.74
|4.70
|الوطني
|41.50
|-100.00%
|-41.38
|22,534.50
|543
|41.38
|41.50
|41.50
|الاهلي للتنمية والاس
|5.70
|-100.00%
|-5.61
|570.00
|100
|5.61
|5.70
|5.70
|برايم القابضة
|3.75
|-100.00%
|-4.14
|693.75
|185
|4.14
|3.75
|3.75
|اكرو مصر
|26.00
|-100.00%
|-25.73
|6,174.00
|237
|25.73
|26.06
|26.00
|الاسكندرية الوطنية ل
|2.68
|-100.00%
|-2.45
|1,340.00
|500
|2.45
|2.68
|2.68
|بنك قناة السويس
|7.24
|-100.00%
|-7.14
|870.00
|120
|7.14
|7.28
|7.24
|الرواد
|7.12
|-100.00%
|-7.65
|18,967.68
|2,664
|7.65
|7.12
|7.12
|العربية للمحابس
|0.66
|-100.00%
|-0.70
|13,603.24
|20,349
|0.70
|0.68
|0.66
|القاهرة الوطنية للاس
|2.77
|-100.00%
|-2.97
|4,691.06
|1,510
|2.97
|3.26
|2.77
|سبينالكس
|1.45
|-100.00%
|-1.48
|5,365.80
|3,702
|1.48
|1.45
|1.40
|الجيزة العامة للمقاو
|0.96
|-100.00%
|-0.96
|21,660.41
|22,483
|0.96
|0.97
|0.95
|جى إم سى
|0.68
|-100.00%
|-0.68
|21,523.00
|32,000
|0.68
|0.68
|0.66
|ثمار
|0.54
|-100.00%
|-0.54
|12,239.89
|23,043
|0.54
|0.54
|0.52
|فوديكو
|5.87
|-100.00%
|-5.91
|27,808.02
|4,682
|5.91
|6.04
|5.85
|إم تي أي
|9.02
|-100.00%
|-9.25
|22,901.82
|2,541
|9.25
|9.02
|9.01
|العقارية للبنوك الوط
|4.50
|-100.00%
|-4.57
|3,953.88
|884
|4.57
|4.50
|4.34
|ليسيكو
|3.20
|-100.00%
|-3.50
|5,744.40
|1,797
|3.50
|3.20
|3.15
|العربية للصناعات اله
|4.04
|-100.00%
|-4.47
|16,990.00
|4,200
|4.47
|4.05
|4.04
|زهراء المعادي
|9.45
|-100.00%
|-9.39
|13,868.00
|1,500
|9.39
|9.45
|9.10
|وادي كوم امبو
|11.00
|-100.00%
|-12.11
|13,746.74
|1,250
|12.11
|11.01
|10.97
|الدولية للأسمدة
|1.23
|-100.00%
|-1.29
|10,763.06
|8,750
|1.29
|1.23
|1.23
|مصر للفنادق
|51.25
|-100.00%
|-51.00
|15,375.00
|300
|51.00
|51.25
|51.25
|غاز مصر
|67.10
|-100.00%
|-69.76
|29,862.83
|444
|69.76
|67.50
|67.10
|بيتومود
|1.48
|-100.00%
|-1.44
|25,229.78
|17,777
|1.44
|1.49
|1.41
|المصرية لنظم التعليم
|1.06
|-100.00%
|-1.04
|21,206.66
|20,385
|1.04
|1.06
|1.01
كما يمكنكم التعليق اسفل المقالة عن أسعار الأسهم المصرية اليوم
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