أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة ومراقبة المؤشرات المالية للأسهم والسندات تظل في اهتمام الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم والأوراق المالية من مختلف الطبقات المختلفة للأفراد والشركات، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم أسعار الأسهم المصرية المطروحة في البورصة، بتحديثات يومية لحركة الأسهم لمعظم الشركات ومراقبة حركة السوق حتى يسهل على المتداولين في سوق الأسهم والأوراق المالية معرفة حركة سوق الأسهم وكذالك أسعار الأسهم المصرية اليوم واتخاذ قرارهم الاستثماري في بيع وشراء الأسهم وفقا لأسعار الأسهم في سوق البورصة المصرية والتداول.

تحليل اسهم التداول من خلال معرفة أسعار الأسهم المصرية اليوم

من خلال هذه المقالة التي تخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق التداول في البورصة المصرية يمكنكم الحصول على معلومات عن السهم بالضغط على اسم الشركة في جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم ومن هذه البيانات ما يلي:

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أسعار الأسهم المصرية اليوم وتحليلات السهم

من خلال هذه المقالة سنعرض لكم أسعار الأسهم المصرية اليوم وفقا لحركة السوق مع تحليل للسهم، فمع الضغط على اسم الشركة في الجدول الأسفل والذي يخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة سيتضح للمهتمين ببيان كامل للسهم وتحليلاته أيضا أسعار الأسهم المصرية اليوم الذي يسمح للمستثمر في البورصة المصرية أن يعرف معلومات متكاملة عن الشركة صاحبة السهم المطروح في البورصة المصرية هذا بالإضافة إلى بيان بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم من خلال جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم المباشر، فالمستثمر يراقب يوميا حركة أسعار الأسهم المصرية اليوم لاجراء عمليات التداول

أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق البورصة – مباشر

يمكنكم التعرف على أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة من خلال الجدول الآتي والذي يعرض أسعار الأسهم المصرية ومؤشرات التداول المختلفة.

جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر ليفت سلاب مصر 0.67 77.25% 0.29 756,467.13 1,241,638 0.38 0.73 0.43 فودافون 91.00 18.18% 14.00 192,805.77 2,401 77.00 91.00 74.01 بيراميزا 20.96 9.97% 1.90 167.68 8 19.06 20.96 20.96 اسمنت طرة 7.84 9.96% 0.71 356,070.63 46,346 7.13 7.84 7.16 المجموعة المصرية الع 9.22 6.84% 0.59 51,060.35 5,600 8.63 9.22 9.00 العامة للصوامع والتخ 44.00 6.72% 2.77 1,678.43 44 41.23 44.00 38.01 ليفت سلاب مصر 7.38 6.49% 0.45 3,846,796.75 528,485 6.93 7.44 7.03 بى اى جى للتجارة وال 0.63 4.84% 0.03 93,294.54 152,348 0.60 0.63 0.58 ايجيفرت 4.06 4.64% 0.18 37,915.00 9,500 3.88 4.10 3.82 الصخور العربية للصنا 0.20 4.64% 0.01 270,153.00 1,359,957 0.19 0.20 0.19 بورتو جروب 0.80 4.56% 0.04 9,608,085.00 11,984,851 0.77 0.82 0.76 إعمار مصر 3.32 4.40% 0.14 39,707,932.00 11,966,513 3.18 3.37 3.20 السويس للاسمنت 8.00 3.90% 0.30 5,392,263.00 672,463 7.70 8.29 7.75 بنك قطر الوطني الاهل 40.01 3.76% 1.45 1,816,397.00 45,410 38.56 40.01 39.61 أوراسكوم للاستثمار ا 0.68 3.48% 0.02 75,202,560.00 109,211,498 0.66 0.70 0.65 اليكو 0.47 3.08% 0.01 115,107.80 248,543 0.46 0.47 0.46 اسيوط الاسلامية للتج 7.89 2.73% 0.21 161,638.75 21,166 7.68 7.93 7.60 أطلس 9.00 2.62% 0.23 206,320.84 23,182 8.77 9.00 8.65 ماريدايف 0.38 2.48% 0.01 500,440.17 80,936 0.36 0.38 0.36 اجواء 3.06 2.34% 0.07 42,780.48 14,050 2.99 3.06 3.00 ارابيا انفستمنتس هول 0.49 2.08% 0.01 1,342,047.38 2,740,912 0.48 0.49 0.48 مصر للأسمنت – قنا 8.40 2.07% 0.17 123,555.28 14,667 8.23 8.64 8.04 القناة للتوكيلات الم 10.10 2.02% 0.20 249,510.50 24,909 9.90 10.19 9.88 إيجيترانس 7.14 2.00% 0.14 145,999.41 20,600 7.00 7.14 7.03 عامر جروب 0.73 1.94% 0.01 5,883,809.50 7,875,381 0.72 0.76 0.72 القاهرة للزيوت والصا 5.93 1.89% 0.11 1,148,718.00 192,640 5.82 6.04 5.84 حديد عز 9.60 1.80% 0.17 35,502,376.00 3,670,463 9.43 9.80 9.51 جنوب الوادي للاسمنت 1.90 1.71% 0.03 2,306,712.75 1,215,363 1.87 1.94 1.84 مصر الجديدة للاسكان 22.85 1.69% 0.38 4,896,842.00 214,613 22.47 23.07 22.50 العربية للأسمنت 3.04 1.67% 0.05 4,419,844.50 1,446,751 2.99 3.13 3.00 طلعت مصطفى 10.70 1.61% 0.17 6,467,092.50 604,956 10.53 10.79 10.41 الاسماعيلية مصر للدو 1.80 1.58% 0.03 93,043.70 51,749 1.77 1.80 1.76 مدينة نصر للاسكان 5.08 1.40% 0.07 9,113,939.00 1,791,567 5.01 5.12 5.04 المالية والصناعية ال 7.31 1.39% 0.10 1,186,860.25 161,120 7.21 7.41 7.30 الاسكندرية للادوية 106.50 1.33% 1.40 5,856.50 55 105.10 106.50 106.00 يونيباك 3.18 1.27% 0.04 430,839.78 134,850 3.14 3.27 3.16 أوراسكوم كونستراكشون 91.00 1.23% 1.11 6,265,526.50 67,694 89.89 93.25 90.99 إجيبكو 1.42 1.21% 0.02 25.56 18 1.40 1.42 1.42 الدلتا للسكر 11.17 1.09% 0.12 127,765.33 11,441 11.05 11.17 11.13 اوراسكوم للتنمية مصر 6.65 1.06% 0.07 4,743,706.50 714,684 6.58 6.78 6.53 الحديد والصلب المصري 3.06 0.99% 0.03 3,005,081.00 969,582 3.03 3.15 3.01 المصرية للمنتجعات ال 2.04 0.99% 0.02 5,250,023.50 2,570,285 2.02 2.07 2.01 العبور للاستثمار الع 4.00 0.76% 0.03 267,844.00 66,961 3.97 4.00 4.00 القلعة للاستشارات ال 3.98 0.76% 0.03 59,455,672.00 14,963,770 3.95 4.00 3.93 مطاحن وسط وغرب الدلت 145.00 0.69% 1.00 168,994.16 1,166 144.00 145.00 140.26 أموك 4.45 0.68% 0.03 1,247,688.13 280,215 4.42 4.49 4.42 هيرميس 17.41 0.64% 0.11 5,689,730.00 327,321 17.30 17.50 17.20 سوديك 13.30 0.61% 0.08 2,392,293.75 179,296 13.22 13.43 13.27 الصعيد العامة للمقاو 0.56 0.54% 0.00 369,151.62 659,704 0.56 0.56 0.55 اسيك للتعدين 5.86 0.51% 0.03 122,561.45 20,901 5.83 5.89 5.84 المصريين للاستثمار 1.03 0.49% 0.01 482,231.81 476,756 1.03 1.04 1.00 يونيراب 2.20 0.46% 0.01 107,612.24 49,320 2.19 2.25 2.16 الشركة العربية لإدار 2.32 0.43% 0.01 2,134,057.50 919,140 2.31 2.37 2.31 بالم هيلز 2.38 0.42% 0.01 30,857,554.00 13,044,533 2.37 2.39 2.34 رمكو 2.54 0.40% 0.01 913,968.81 357,031 2.53 2.60 2.53 المصريين في الخارج ل 2.60 0.39% 0.01 241,117.42 92,776 2.59 2.60 2.57 مينا للاستثمار السيا 2.85 0.35% 0.01 623,317.50 215,725 2.84 2.90 2.84 المصرية للاتصالات 14.50 0.35% 0.05 23,575,706.00 1,615,836 14.45 14.70 14.32 مستشفى كليوباترا 5.97 0.34% 0.02 7,608,857.50 1,269,138 5.95 6.00 5.85 ريماس 1.79 0.34% 0.01 98,325.80 55,166 1.79 1.86 1.76 التعمير والاستشارات 15.54 0.32% 0.05 573,780.38 36,946 15.49 15.67 15.42 الجوهرة 18.21 0.22% 0.04 1,318,698.88 72,367 18.17 18.60 17.92 جلوبال تيلكوم 4.92 0.20% 0.01 47,875,348.00 9,729,850 4.91 4.93 4.91 بنك فيصل الإسلامي ال 15.61 0.19% 0.03 218,412.91 13,981 15.58 15.70 15.61 ايسترن كومباني 15.90 0.19% 0.03 58,617,968.00 3,671,436 15.87 16.00 15.77 ابوقير للاسمدة 23.76 0.17% 0.04 179,164.52 7,544 23.72 24.00 23.70 بايونيرز القابضة 6.37 0.16% 0.01 8,663,122.00 1,351,222 6.36 6.48 6.36 البنك التجاري الدولي 73.90 0.15% 0.11 25,523,650.00 347,391 73.79 73.90 72.31 العربية المتحدة للشح 0.75 0.13% 0.00 168,547.84 223,910 0.75 0.76 0.75 الاسكندرية لتداول ال 12.40 0.08% 0.01 473,265.00 38,720 12.39 12.40 12.11 مصر للالومنيوم 13.44 0.07% 0.01 1,251,616.88 92,780 13.43 13.68 13.38 الخليج للاستثمارات ا 0.27 0.00% 0.00 270.00 1,000 0.27 0.27 0.27 مطاحن مصر الوسطى 35.22 0.00% 0.00 59,276.00 1,685 35.22 35.22 35.00 سبيد ميديكال 1.00 0.00% 0.00 47,528.90 48,750 1.00 1.00 0.96 القاهرة للإستثمار وا 9.80 0.00% 0.00 21,247,302.00 2,168,092 9.80 9.80 9.80 ايه تي ليس 3.80 0.00% 0.00 34,155.00 9,000 3.80 3.80 3.79 البنك المصري لتنمية 8.40 0.00% 0.00 69,215.95 8,215 8.40 8.48 8.40 شارم دريمز 3.30 0.00% 0.00 156,014.00 47,400 3.30 3.35 3.23 الكابلات الكهربائية 1.67 0.00% 0.00 1,138,484.12 678,695 1.67 1.70 1.66 كيما 6.16 0.00% 0.00 3,170,046.75 511,634 6.16 6.25 6.14 كريدي أجريكول 47.00 0.00% 0.00 8,619,706.00 183,398 47.00 47.00 47.00 سيدي كرير للبتروكيما 10.70 0.00% 0.00 4,339,036.00 405,778 10.70 10.83 10.60 جي بي اوتو 4.07 0.00% 0.00 3,365,843.00 813,650 4.07 4.15 4.06 جولدن كوست 3.18 0.00% 0.00 456,885.88 144,500 3.18 3.19 3.12 مطاحن شرق الدلتا 116.00 -0.03% -0.04 7,948.20 70 116.04 116.00 107.41 موبكو 64.01 -0.06% -0.04 818,337.25 12,786 64.05 64.50 64.00 مصرف أبو ظبي الإسلام 11.50 -0.09% -0.01 275,117.00 23,900 11.51 11.60 11.50 الوادى 7.80 -0.13% -0.01 2,719,204.00 348,000 7.81 7.85 7.75 نايل سات 6.05 -0.17% -0.01 1,629,068.94 16,343 6.01 6.05 6.00 ايكون 5.20 -0.19% -0.01 72,932.00 14,000 5.21 5.29 5.20 مطاحن ومخابز الإسكند 9.70 -0.21% -0.02 87,533.95 8,951 9.72 9.99 9.70 الشمس للاسكان 4.60 -0.22% -0.01 61,885.10 13,459 4.61 4.66 4.56 دايس 1.72 -0.23% -0.00 1,930,259.50 1,109,881 1.73 1.76 1.71 بنك فيصل الإسلامي ال 1.18 -0.26% -0.00 80,391.44 4,128 1.18 1.18 1.17 العربية لحليج الأقطا 1.80 -0.28% -0.01 565,609.44 312,711 1.81 1.83 1.80 باكين 24.00 -0.29% -0.07 47,775.55 1,975 24.07 24.50 23.57 راكتا 5.46 -0.36% -0.02 411,122.97 74,702 5.48 5.67 5.43 عتاقة 1.38 -0.43% -0.01 1,656,272.75 1,193,321 1.39 1.40 1.37 الزيوت المستخلصة 1.28 -0.47% -0.01 255,095.30 197,232 1.29 1.30 1.27 القابضة المصرية الكو 1.35 -0.47% -0.01 70,333,567.18 3,310,774 1.28 1.35 1.27 المنصورة للدواجن 4.17 -0.48% -0.02 148,728.81 35,414 4.19 4.25 4.17 المصريين للاسكان 1.73 -0.52% -0.01 59,553.36 34,372 1.74 1.75 1.71 السويدي اليكتريك 13.91 -0.64% -0.09 9,959,151.00 713,322 14.00 14.10 13.89 ابن سينا فارما 11.95 -0.67% -0.08 6,687,254.50 554,633 12.03 12.15 11.92 كابو 0.85 -0.70% -0.01 349,183.78 408,402 0.85 0.86 0.85 نيوداب 3.91 -0.76% -0.03 86,862.44 22,235 3.94 4.04 3.84 مصر لصناعة الكيماويا 7.20 -0.83% -0.06 558,641.63 77,403 7.26 7.30 7.17 النساجون الشرقيون 10.12 -0.88% -0.09 4,086,102.50 400,373 10.21 10.33 10.12 المتحدة للاسكان 2.98 -1.00% -0.03 571,016.31 188,283 3.01 3.07 2.98 القاهرة للادوية 38.55 -1.13% -0.44 1,888.95 49 38.99 38.55 38.55 المصرية للمشروعات ال 7.81 -1.14% -0.09 1,381,888.38 173,683 7.90 8.13 7.77 القاهرة للدواجن 4.96 -1.20% -0.06 217,707.67 43,562 5.02 5.02 4.96 لكح جروب 0.81 -1.22% -0.01 477,496.94 582,297 0.82 0.83 0.81 بي إنفستمنتس القابضة 8.00 -1.23% -0.10 494,033.13 61,113 8.10 8.11 8.00 العرفة القابضة 0.14 -1.32% -0.00 57,101.18 23,147 0.15 0.15 0.14 مدينة الانتاج الاعلا 4.92 -1.40% -0.07 180,654.45 36,180 4.99 5.14 4.92 البنك المصري الخليجي 0.61 -1.45% -0.01 225,070.55 22,142 0.62 0.62 0.61 الدولية للمحاصيل الز 2.65 -1.49% -0.04 301,198.44 112,556 2.69 2.72 2.64 النعيم القابضة 0.24 -1.67% -0.00 369,727.14 94,560 0.24 0.24 0.23 النصر لتصنيع الحاصلا 27.51 -1.71% -0.48 298,236.38 10,698 27.99 29.75 27.51 الاهرام للطباعة والت 7.21 -1.77% -0.13 211,823.48 29,398 7.34 7.47 7.15 عبر المحيطات للسياحة 0.05 -1.82% -0.00 42,139.14 46,981 0.06 0.05 0.05 شينى 2.42 -2.02% -0.05 80,174.00 33,000 2.47 2.44 2.42 عبور لاند للصناعات ا 7.10 -2.07% -0.15 22,963,628.00 3,232,630 7.25 7.25 7.10 بلتون المالية 5.55 -2.12% -0.12 33,517.00 6,000 5.67 5.62 5.55 مصر جنوب افريقيا للا 0.22 -2.20% -0.01 653,949.19 2,946,576 0.23 0.24 0.22 الالومنيوم العربية 15.00 -2.28% -0.35 38,374.50 2,588 15.35 15.00 14.55 المصرية لصناعة النشا 11.53 -2.54% -0.30 990,369.69 84,238 11.83 12.05 11.50 مصر بنى سويف للأسمنت 18.50 -2.58% -0.49 101,036.75 5,575 18.99 18.50 18.10 الملتقى العربي للاست 10.30 -3.10% -0.33 462,106.06 44,504 10.63 10.85 9.71 بنك التعمير والاسكان 48.26 -3.29% -1.64 225,061.59 4,660 49.90 49.99 48.25 النصر للأعمال المدني 12.31 -3.45% -0.44 110,823.70 8,906 12.75 12.79 12.16 بنك البركة 12.62 -3.52% -0.46 36,685.96 2,875 13.08 13.00 12.62 سي اي كابيتال القابض 8.15 -4.12% -0.35 2,901,803.50 355,835 8.50 8.50 8.01 جهينة 9.75 -4.22% -0.43 5,378,998.50 532,719 10.18 10.15 9.70 مستشفى النزهه الدولي 39.00 -4.95% -2.03 39,055.88 1,000 41.03 39.12 39.00 مصر للزيوت والصابون 19.00 -5.00% -1.00 1,064.00 56 20.00 19.00 19.00 سوهاج الوطنية 3.78 -5.50% -0.22 1,107,938.75 292,265 4.00 3.90 3.74 ايبيكو 72.50 -8.17% -6.45 870.00 12 78.95 72.50 72.50 القاهرة للاسكان 10.20 -8.19% -0.91 38,929.00 3,825 11.11 10.20 10.12 العز الدخيلة للصلب 695.06 -8.74% -66.54 322,607.59 449 761.60 720.00 695.06 المشروعات الصناعية و 12.50 -9.49% -1.31 339,638.75 26,970 13.81 13.25 12.49 اورنج 13.00 -23.89% -4.08 21,564.80 1,641 17.08 13.50 13.00 القومية للاسمنت 5.40 -39.19% -3.48 102.60 19 8.88 5.40 5.40 اسمنت سيناء 7.75 -100.00% -7.78 2,015.00 260 7.78 7.75 7.75 السعودية المصرية للا 25.56 -100.00% -26.16 9,585.00 375 26.16 25.56 25.56 ديفكو2 1.55 -100.00% -1.54 20,925.00 13,500 1.54 1.55 1.55 الدلتا للتأمين 19.00 -100.00% -19.83 2,280.00 120 19.83 19.00 19.00 أراب للتنمية و الاست 0.36 -100.00% -0.38 5,074.00 14,000 0.38 0.36 0.36 الأولى للاستثمار 2.00 -100.00% -1.98 10,947.00 5,501 1.98 2.00 1.99 العبوات الطبية 0.72 -100.00% -0.71 72.50 100 0.71 0.72 0.72 جراند انفستمنت القاب 4.45 -100.00% -4.85 445.00 100 4.85 4.45 4.45 مطاحن شمال القاهرة 17.00 -100.00% -17.30 3,158.25 185 17.30 17.25 17.00 العامة لاستصلاح الأر 11.92 -100.00% -12.81 2,503.20 210 12.81 11.92 11.92 مصر للاسواق الحرة 9.20 -100.00% -9.43 5,014.60 545 9.43 9.25 9.09 مرسى مرسى علم 0.69 -100.00% -0.72 924.60 1,340 0.72 0.69 0.69 المهندس للتأمين 12.80 -100.00% -12.17 25,438.83 2,043 12.17 12.80 12.12 راية 4.74 -100.00% -4.80 15,847.86 3,357 4.80 4.74 4.70 الوطني 41.50 -100.00% -41.38 22,534.50 543 41.38 41.50 41.50 الاهلي للتنمية والاس 5.70 -100.00% -5.61 570.00 100 5.61 5.70 5.70 برايم القابضة 3.75 -100.00% -4.14 693.75 185 4.14 3.75 3.75 اكرو مصر 26.00 -100.00% -25.73 6,174.00 237 25.73 26.06 26.00 الاسكندرية الوطنية ل 2.68 -100.00% -2.45 1,340.00 500 2.45 2.68 2.68 بنك قناة السويس 7.24 -100.00% -7.14 870.00 120 7.14 7.28 7.24 الرواد 7.12 -100.00% -7.65 18,967.68 2,664 7.65 7.12 7.12 العربية للمحابس 0.66 -100.00% -0.70 13,603.24 20,349 0.70 0.68 0.66 القاهرة الوطنية للاس 2.77 -100.00% -2.97 4,691.06 1,510 2.97 3.26 2.77 سبينالكس 1.45 -100.00% -1.48 5,365.80 3,702 1.48 1.45 1.40 الجيزة العامة للمقاو 0.96 -100.00% -0.96 21,660.41 22,483 0.96 0.97 0.95 جى إم سى 0.68 -100.00% -0.68 21,523.00 32,000 0.68 0.68 0.66 ثمار 0.54 -100.00% -0.54 12,239.89 23,043 0.54 0.54 0.52 فوديكو 5.87 -100.00% -5.91 27,808.02 4,682 5.91 6.04 5.85 إم تي أي 9.02 -100.00% -9.25 22,901.82 2,541 9.25 9.02 9.01 العقارية للبنوك الوط 4.50 -100.00% -4.57 3,953.88 884 4.57 4.50 4.34 ليسيكو 3.20 -100.00% -3.50 5,744.40 1,797 3.50 3.20 3.15 العربية للصناعات اله 4.04 -100.00% -4.47 16,990.00 4,200 4.47 4.05 4.04 زهراء المعادي 9.45 -100.00% -9.39 13,868.00 1,500 9.39 9.45 9.10 وادي كوم امبو 11.00 -100.00% -12.11 13,746.74 1,250 12.11 11.01 10.97 الدولية للأسمدة 1.23 -100.00% -1.29 10,763.06 8,750 1.29 1.23 1.23 مصر للفنادق 51.25 -100.00% -51.00 15,375.00 300 51.00 51.25 51.25 غاز مصر 67.10 -100.00% -69.76 29,862.83 444 69.76 67.50 67.10 بيتومود 1.48 -100.00% -1.44 25,229.78 17,777 1.44 1.49 1.41 المصرية لنظم التعليم 1.06 -100.00% -1.04 21,206.66 20,385 1.04 1.06 1.01

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