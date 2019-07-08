 التخطي إلى المحتوى

“البورصة اليوم” أسعار الأسهم المصرية ومؤشرات تداول الأوراق المالية .. بالأرقام

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“البورصة اليوم” أسعار الأسهم المصرية ومؤشرات تداول الأوراق المالية .. بالأرقام
اسعار الاسهم المصرية فى البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة ومراقبة المؤشرات المالية للأسهم والسندات تظل في اهتمام الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم والأوراق المالية من مختلف الطبقات المختلفة للأفراد والشركات، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم أسعار الأسهم المصرية المطروحة في البورصة، بتحديثات يومية لحركة الأسهم لمعظم الشركات ومراقبة حركة السوق حتى يسهل على المتداولين في سوق الأسهم والأوراق المالية معرفة حركة سوق الأسهم وكذالك أسعار الأسهم المصرية اليوم واتخاذ قرارهم الاستثماري في بيع وشراء الأسهم وفقا لأسعار الأسهم في سوق البورصة المصرية والتداول.

تحليل اسهم التداول من خلال معرفة أسعار الأسهم المصرية اليوم

اسعار الاسهم المصرية اليوم مباشر
أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة المصرية

من خلال هذه المقالة التي تخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق التداول في البورصة المصرية يمكنكم الحصول على معلومات عن السهم بالضغط على اسم الشركة في جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم ومن هذه البيانات ما يلي:

  • القيمة الاسمية للسهم وحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • قيمة السهم السوقية من خلال أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • قيمة السهم الدفترية وبيان أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • مضاعف القيمة الدفترية للأسهم بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • ربحية الأسهم من  خلال أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • مضاعف ربحية الأسهم والاطلاع على أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • عملة تداول السهم ومؤشر أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • حركة مؤشر السهم خلال الفترات السابقة وتغيرات أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • عدد اسهم الشركة الحالي مع إيضاح أسعار الأسهم المصرية اليوم مباشر
  • أسعار الأسهم المصرية اليوم للشركات المختلفة.
  • رأس مال الشركة بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • أخبار السهم عن الفترات السابقة وحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • عرض حركة السهم بالشموع اليابانية والمنحنيات وتحديثات أسعار الأسهم المصرية اليوم
  • القرارات الاستثمارية التي تتخذها الشركة وآلتي قد تؤثر على أسعار الأسهم المصرية اليوم

أسعار الأسهم المصرية اليوم وتحليلات السهم

من خلال هذه المقالة سنعرض لكم أسعار الأسهم المصرية اليوم وفقا لحركة السوق مع تحليل للسهم، فمع الضغط على اسم الشركة في الجدول الأسفل والذي يخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة سيتضح للمهتمين ببيان كامل للسهم وتحليلاته أيضا أسعار الأسهم المصرية اليوم الذي يسمح للمستثمر في البورصة المصرية أن يعرف معلومات متكاملة عن الشركة صاحبة السهم المطروح في البورصة المصرية هذا بالإضافة إلى بيان بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم من خلال جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم المباشر، فالمستثمر يراقب يوميا حركة أسعار الأسهم المصرية اليوم لاجراء عمليات التداول

أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق البورصة – مباشر

يمكنكم التعرف على أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة من خلال الجدول الآتي والذي يعرض أسعار الأسهم المصرية ومؤشرات التداول المختلفة.

جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة

السهمآخر سعرنسبة التغيرالتغيرالقيمةالكميةسعر الفتحأعلى سعرأقل سعر
ليفت سلاب مصر0.6777.25%0.29756,467.131,241,6380.380.730.43
فودافون91.0018.18%14.00192,805.772,40177.0091.0074.01
بيراميزا20.969.97%1.90167.68819.0620.9620.96
اسمنت طرة7.849.96%0.71356,070.6346,3467.137.847.16
المجموعة المصرية الع9.226.84%0.5951,060.355,6008.639.229.00
العامة للصوامع والتخ44.006.72%2.771,678.434441.2344.0038.01
ليفت سلاب مصر7.386.49%0.453,846,796.75528,4856.937.447.03
بى اى جى للتجارة وال0.634.84%0.0393,294.54152,3480.600.630.58
ايجيفرت4.064.64%0.1837,915.009,5003.884.103.82
الصخور العربية للصنا0.204.64%0.01270,153.001,359,9570.190.200.19
بورتو جروب0.804.56%0.049,608,085.0011,984,8510.770.820.76
إعمار مصر3.324.40%0.1439,707,932.0011,966,5133.183.373.20
السويس للاسمنت8.003.90%0.305,392,263.00672,4637.708.297.75
بنك قطر الوطني الاهل40.013.76%1.451,816,397.0045,41038.5640.0139.61
أوراسكوم للاستثمار ا0.683.48%0.0275,202,560.00109,211,4980.660.700.65
اليكو0.473.08%0.01115,107.80248,5430.460.470.46
اسيوط الاسلامية للتج7.892.73%0.21161,638.7521,1667.687.937.60
أطلس9.002.62%0.23206,320.8423,1828.779.008.65
ماريدايف0.382.48%0.01500,440.1780,9360.360.380.36
اجواء3.062.34%0.0742,780.4814,0502.993.063.00
ارابيا انفستمنتس هول0.492.08%0.011,342,047.382,740,9120.480.490.48
مصر للأسمنت – قنا8.402.07%0.17123,555.2814,6678.238.648.04
القناة للتوكيلات الم10.102.02%0.20249,510.5024,9099.9010.199.88
إيجيترانس7.142.00%0.14145,999.4120,6007.007.147.03
عامر جروب0.731.94%0.015,883,809.507,875,3810.720.760.72
القاهرة للزيوت والصا5.931.89%0.111,148,718.00192,6405.826.045.84
حديد عز9.601.80%0.1735,502,376.003,670,4639.439.809.51
جنوب الوادي للاسمنت1.901.71%0.032,306,712.751,215,3631.871.941.84
مصر الجديدة للاسكان22.851.69%0.384,896,842.00214,61322.4723.0722.50
العربية للأسمنت3.041.67%0.054,419,844.501,446,7512.993.133.00
طلعت مصطفى10.701.61%0.176,467,092.50604,95610.5310.7910.41
الاسماعيلية مصر للدو1.801.58%0.0393,043.7051,7491.771.801.76
مدينة نصر للاسكان5.081.40%0.079,113,939.001,791,5675.015.125.04
المالية والصناعية ال7.311.39%0.101,186,860.25161,1207.217.417.30
الاسكندرية للادوية106.501.33%1.405,856.5055105.10106.50106.00
يونيباك3.181.27%0.04430,839.78134,8503.143.273.16
أوراسكوم كونستراكشون91.001.23%1.116,265,526.5067,69489.8993.2590.99
إجيبكو1.421.21%0.0225.56181.401.421.42
الدلتا للسكر11.171.09%0.12127,765.3311,44111.0511.1711.13
اوراسكوم للتنمية مصر6.651.06%0.074,743,706.50714,6846.586.786.53
الحديد والصلب المصري3.060.99%0.033,005,081.00969,5823.033.153.01
المصرية للمنتجعات ال2.040.99%0.025,250,023.502,570,2852.022.072.01
العبور للاستثمار الع4.000.76%0.03267,844.0066,9613.974.004.00
القلعة للاستشارات ال3.980.76%0.0359,455,672.0014,963,7703.954.003.93
مطاحن وسط وغرب الدلت145.000.69%1.00168,994.161,166144.00145.00140.26
أموك4.450.68%0.031,247,688.13280,2154.424.494.42
هيرميس17.410.64%0.115,689,730.00327,32117.3017.5017.20
سوديك13.300.61%0.082,392,293.75179,29613.2213.4313.27
الصعيد العامة للمقاو0.560.54%0.00369,151.62659,7040.560.560.55
اسيك للتعدين5.860.51%0.03122,561.4520,9015.835.895.84
المصريين للاستثمار1.030.49%0.01482,231.81476,7561.031.041.00
يونيراب2.200.46%0.01107,612.2449,3202.192.252.16
الشركة العربية لإدار2.320.43%0.012,134,057.50919,1402.312.372.31
بالم هيلز2.380.42%0.0130,857,554.0013,044,5332.372.392.34
رمكو2.540.40%0.01913,968.81357,0312.532.602.53
المصريين في الخارج ل2.600.39%0.01241,117.4292,7762.592.602.57
مينا للاستثمار السيا2.850.35%0.01623,317.50215,7252.842.902.84
المصرية للاتصالات14.500.35%0.0523,575,706.001,615,83614.4514.7014.32
مستشفى كليوباترا5.970.34%0.027,608,857.501,269,1385.956.005.85
ريماس1.790.34%0.0198,325.8055,1661.791.861.76
التعمير والاستشارات15.540.32%0.05573,780.3836,94615.4915.6715.42
الجوهرة18.210.22%0.041,318,698.8872,36718.1718.6017.92
جلوبال تيلكوم4.920.20%0.0147,875,348.009,729,8504.914.934.91
بنك فيصل الإسلامي ال15.610.19%0.03218,412.9113,98115.5815.7015.61
ايسترن كومباني15.900.19%0.0358,617,968.003,671,43615.8716.0015.77
ابوقير للاسمدة23.760.17%0.04179,164.527,54423.7224.0023.70
بايونيرز القابضة6.370.16%0.018,663,122.001,351,2226.366.486.36
البنك التجاري الدولي73.900.15%0.1125,523,650.00347,39173.7973.9072.31
العربية المتحدة للشح0.750.13%0.00168,547.84223,9100.750.760.75
الاسكندرية لتداول ال12.400.08%0.01473,265.0038,72012.3912.4012.11
مصر للالومنيوم13.440.07%0.011,251,616.8892,78013.4313.6813.38
الخليج للاستثمارات ا0.270.00%0.00270.001,0000.270.270.27
مطاحن مصر الوسطى35.220.00%0.0059,276.001,68535.2235.2235.00
سبيد ميديكال1.000.00%0.0047,528.9048,7501.001.000.96
القاهرة للإستثمار وا9.800.00%0.0021,247,302.002,168,0929.809.809.80
ايه تي ليس3.800.00%0.0034,155.009,0003.803.803.79
البنك المصري لتنمية8.400.00%0.0069,215.958,2158.408.488.40
شارم دريمز3.300.00%0.00156,014.0047,4003.303.353.23
الكابلات الكهربائية1.670.00%0.001,138,484.12678,6951.671.701.66
كيما6.160.00%0.003,170,046.75511,6346.166.256.14
كريدي أجريكول47.000.00%0.008,619,706.00183,39847.0047.0047.00
سيدي كرير للبتروكيما10.700.00%0.004,339,036.00405,77810.7010.8310.60
جي بي اوتو4.070.00%0.003,365,843.00813,6504.074.154.06
جولدن كوست3.180.00%0.00456,885.88144,5003.183.193.12
مطاحن شرق الدلتا116.00-0.03%-0.047,948.2070116.04116.00107.41
موبكو64.01-0.06%-0.04818,337.2512,78664.0564.5064.00
مصرف أبو ظبي الإسلام11.50-0.09%-0.01275,117.0023,90011.5111.6011.50
الوادى7.80-0.13%-0.012,719,204.00348,0007.817.857.75
نايل سات6.05-0.17%-0.011,629,068.9416,3436.016.056.00
ايكون5.20-0.19%-0.0172,932.0014,0005.215.295.20
مطاحن ومخابز الإسكند9.70-0.21%-0.0287,533.958,9519.729.999.70
الشمس للاسكان4.60-0.22%-0.0161,885.1013,4594.614.664.56
دايس1.72-0.23%-0.001,930,259.501,109,8811.731.761.71
بنك فيصل الإسلامي ال1.18-0.26%-0.0080,391.444,1281.181.181.17
العربية لحليج الأقطا1.80-0.28%-0.01565,609.44312,7111.811.831.80
باكين24.00-0.29%-0.0747,775.551,97524.0724.5023.57
راكتا5.46-0.36%-0.02411,122.9774,7025.485.675.43
عتاقة1.38-0.43%-0.011,656,272.751,193,3211.391.401.37
الزيوت المستخلصة1.28-0.47%-0.01255,095.30197,2321.291.301.27
القابضة المصرية الكو1.35-0.47%-0.0170,333,567.183,310,7741.281.351.27
المنصورة للدواجن4.17-0.48%-0.02148,728.8135,4144.194.254.17
المصريين للاسكان1.73-0.52%-0.0159,553.3634,3721.741.751.71
السويدي اليكتريك13.91-0.64%-0.099,959,151.00713,32214.0014.1013.89
ابن سينا فارما11.95-0.67%-0.086,687,254.50554,63312.0312.1511.92
كابو0.85-0.70%-0.01349,183.78408,4020.850.860.85
نيوداب3.91-0.76%-0.0386,862.4422,2353.944.043.84
مصر لصناعة الكيماويا7.20-0.83%-0.06558,641.6377,4037.267.307.17
النساجون الشرقيون10.12-0.88%-0.094,086,102.50400,37310.2110.3310.12
المتحدة للاسكان2.98-1.00%-0.03571,016.31188,2833.013.072.98
القاهرة للادوية38.55-1.13%-0.441,888.954938.9938.5538.55
المصرية للمشروعات ال7.81-1.14%-0.091,381,888.38173,6837.908.137.77
القاهرة للدواجن4.96-1.20%-0.06217,707.6743,5625.025.024.96
لكح جروب0.81-1.22%-0.01477,496.94582,2970.820.830.81
بي إنفستمنتس القابضة8.00-1.23%-0.10494,033.1361,1138.108.118.00
العرفة القابضة0.14-1.32%-0.0057,101.1823,1470.150.150.14
مدينة الانتاج الاعلا4.92-1.40%-0.07180,654.4536,1804.995.144.92
البنك المصري الخليجي0.61-1.45%-0.01225,070.5522,1420.620.620.61
الدولية للمحاصيل الز2.65-1.49%-0.04301,198.44112,5562.692.722.64
النعيم القابضة0.24-1.67%-0.00369,727.1494,5600.240.240.23
النصر لتصنيع الحاصلا27.51-1.71%-0.48298,236.3810,69827.9929.7527.51
الاهرام للطباعة والت7.21-1.77%-0.13211,823.4829,3987.347.477.15
عبر المحيطات للسياحة0.05-1.82%-0.0042,139.1446,9810.060.050.05
شينى2.42-2.02%-0.0580,174.0033,0002.472.442.42
عبور لاند للصناعات ا7.10-2.07%-0.1522,963,628.003,232,6307.257.257.10
بلتون المالية5.55-2.12%-0.1233,517.006,0005.675.625.55
مصر جنوب افريقيا للا0.22-2.20%-0.01653,949.192,946,5760.230.240.22
الالومنيوم العربية15.00-2.28%-0.3538,374.502,58815.3515.0014.55
المصرية لصناعة النشا11.53-2.54%-0.30990,369.6984,23811.8312.0511.50
مصر بنى سويف للأسمنت18.50-2.58%-0.49101,036.755,57518.9918.5018.10
الملتقى العربي للاست10.30-3.10%-0.33462,106.0644,50410.6310.859.71
بنك التعمير والاسكان48.26-3.29%-1.64225,061.594,66049.9049.9948.25
النصر للأعمال المدني12.31-3.45%-0.44110,823.708,90612.7512.7912.16
بنك البركة12.62-3.52%-0.4636,685.962,87513.0813.0012.62
سي اي كابيتال القابض8.15-4.12%-0.352,901,803.50355,8358.508.508.01
جهينة9.75-4.22%-0.435,378,998.50532,71910.1810.159.70
مستشفى النزهه الدولي39.00-4.95%-2.0339,055.881,00041.0339.1239.00
مصر للزيوت والصابون19.00-5.00%-1.001,064.005620.0019.0019.00
سوهاج الوطنية3.78-5.50%-0.221,107,938.75292,2654.003.903.74
ايبيكو72.50-8.17%-6.45870.001278.9572.5072.50
القاهرة للاسكان10.20-8.19%-0.9138,929.003,82511.1110.2010.12
العز الدخيلة للصلب695.06-8.74%-66.54322,607.59449761.60720.00695.06
المشروعات الصناعية و12.50-9.49%-1.31339,638.7526,97013.8113.2512.49
اورنج13.00-23.89%-4.0821,564.801,64117.0813.5013.00
القومية للاسمنت5.40-39.19%-3.48102.60198.885.405.40
اسمنت سيناء7.75-100.00%-7.782,015.002607.787.757.75
السعودية المصرية للا25.56-100.00%-26.169,585.0037526.1625.5625.56
ديفكو21.55-100.00%-1.5420,925.0013,5001.541.551.55
الدلتا للتأمين19.00-100.00%-19.832,280.0012019.8319.0019.00
أراب للتنمية و الاست0.36-100.00%-0.385,074.0014,0000.380.360.36
الأولى للاستثمار2.00-100.00%-1.9810,947.005,5011.982.001.99
العبوات الطبية0.72-100.00%-0.7172.501000.710.720.72
جراند انفستمنت القاب4.45-100.00%-4.85445.001004.854.454.45
مطاحن شمال القاهرة17.00-100.00%-17.303,158.2518517.3017.2517.00
العامة لاستصلاح الأر11.92-100.00%-12.812,503.2021012.8111.9211.92
مصر للاسواق الحرة9.20-100.00%-9.435,014.605459.439.259.09
مرسى مرسى علم0.69-100.00%-0.72924.601,3400.720.690.69
المهندس للتأمين12.80-100.00%-12.1725,438.832,04312.1712.8012.12
راية4.74-100.00%-4.8015,847.863,3574.804.744.70
الوطني41.50-100.00%-41.3822,534.5054341.3841.5041.50
الاهلي للتنمية والاس5.70-100.00%-5.61570.001005.615.705.70
برايم القابضة3.75-100.00%-4.14693.751854.143.753.75
اكرو مصر26.00-100.00%-25.736,174.0023725.7326.0626.00
الاسكندرية الوطنية ل2.68-100.00%-2.451,340.005002.452.682.68
بنك قناة السويس7.24-100.00%-7.14870.001207.147.287.24
الرواد7.12-100.00%-7.6518,967.682,6647.657.127.12
العربية للمحابس0.66-100.00%-0.7013,603.2420,3490.700.680.66
القاهرة الوطنية للاس2.77-100.00%-2.974,691.061,5102.973.262.77
سبينالكس1.45-100.00%-1.485,365.803,7021.481.451.40
الجيزة العامة للمقاو0.96-100.00%-0.9621,660.4122,4830.960.970.95
جى إم سى0.68-100.00%-0.6821,523.0032,0000.680.680.66
ثمار0.54-100.00%-0.5412,239.8923,0430.540.540.52
فوديكو5.87-100.00%-5.9127,808.024,6825.916.045.85
إم تي أي9.02-100.00%-9.2522,901.822,5419.259.029.01
العقارية للبنوك الوط4.50-100.00%-4.573,953.888844.574.504.34
ليسيكو3.20-100.00%-3.505,744.401,7973.503.203.15
العربية للصناعات اله4.04-100.00%-4.4716,990.004,2004.474.054.04
زهراء المعادي9.45-100.00%-9.3913,868.001,5009.399.459.10
وادي كوم امبو11.00-100.00%-12.1113,746.741,25012.1111.0110.97
الدولية للأسمدة1.23-100.00%-1.2910,763.068,7501.291.231.23
مصر للفنادق51.25-100.00%-51.0015,375.0030051.0051.2551.25
غاز مصر67.10-100.00%-69.7629,862.8344469.7667.5067.10
بيتومود1.48-100.00%-1.4425,229.7817,7771.441.491.41
المصرية لنظم التعليم1.06-100.00%-1.0421,206.6620,3851.041.061.01

كما يمكنكم التعليق اسفل المقالة عن أسعار الأسهم المصرية اليوم

قد يهمك:

عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.