استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي XAU/EGP

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 7 أبريل تراجع جديد بلغ 20 جنيه، هذا التراجع في أسعار المعدن الأصفر والذي بدأ منذ أمس الخميس بعد ارتفاع ملحوظ خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، جاء نتيجة انخفاض الأسعار في البورصات العالمية للمعدن النفيس، وفق ما صرح به نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق.

انخفاض 20 جنيه في أسعار الذهب

وجاءت أسعار الذهب المسجلة في أسواق الصاغة المصرية كما يلي:

العيار سعر اليوم سعر أمس عيار 18 1857 1877 عيار 21 2170 2190 عيار 24 2485 2505

هذا وقد هبط سعر الجنية الذهب بنحو 160 جنيه ليسجل 17360 جنيه في منتصف تعاملات اليوم مقابل 17520 في نهاية تعاملات أمس الخميس.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب تتفاوت بشكل كبير خلال اليوم نفسه، فيمكن في ختام تعاملات اليوم بأسواق الصاغة تشهد أسعار المعدن الأصفر متغيرات جديدة.

أسعار الذهب عالمياً

وشهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية تراجع خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر المعدن النفيس تراجع بنسبة 0.63% بما يعادل 12.82 دولار للأوقية، لتصل سعرها إلى 2007.91 دولار، كذلك تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة بلغت 0.45% أي ما يعادل 9.2 دولار، ليصبح سعر الأوقية 2026.4 دولار أمريكي.

الانخفاض في أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم قد سبقه ارتفاع كبير خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت الأسعار ارتفاع بلغ 2.4 هذا الأسبوع بعد الخفض المفاجئ لإنتاج البترول من جانب منظمة “أوبك” العالمية، والتي دفعت بالمخاوف من تباطئ الاقتصاد العالمي الأمر الذي أدى لزيادة سعر الذهب بأكثر من 2000 دولار.