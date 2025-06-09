استقرار ملحوظ في أسعار الطيور والبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

شهدت أسواق الثروة الداجنة والبيض في مصر حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، حيث استقرت مستويات البيع من المزارع، مع تحركات طفيفة في أسعار بعض أنواع الكتاكيت والبط، بينما استمرت أسعار البيض في الحفاظ على ارتفاع محدود. وتُشير التوقعات إلى استمرار هذا النمط مع اقتراب فترة العيد.

أسعار الفراخ اليوم سجل سعر الدجاج الأبيض في المزارع نحو 81 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 81 و91 جنيهًا حسب المنطقة.

أما سعر الدجاج الساسو فتراوح في المزارع بين 85 و86 جنيهًا، وللمستهلك بين 88 و98 جنيهًا.

وفيما يخص الدجاج البلدي، فقد استقر عند 120 جنيهًا للمزارع، ويتراوح للمستهلك بين 120 و128 جنيهًا. النوع من المزرعة (جنيه) للمستهلك (جنيه) دجاج أبيض 81 81 – 91 دجاج ساسو 85 – 86 88 – 98 دجاج بلدي 120 120 – 128

أسعار الكتاكيت اليوم شهدت أسعار الكتاكيت تفاوتًا طفيفًا، مع استمرار الاستقرار في حركة البيع داخل الشركات والمزارع: النوع أعلى سعر (جنيه) أقل سعر (جنيه) كتكوت أبيض (شركات) 54 40 كتكوت أبيض (قطعان) 36.5 36 كتكوت ساسو بيور 14 13 كتكوت ساسو 14 13 كتكوت بلدي 7.5 7 كتكوت هجين 10 9 كتكوت جيل ثاني 12 11 كتكوت روزي بيور 14 13

أسعار البيض اليوم

النوع من المزرعة للمستهلك بيض أبيض 135 – 140 جنيهًا 150 – 155 جنيهًا بيض أحمر 140 – 144 جنيهًا 155 – 160 جنيهًا بيض بلدي 109 – 110 جنيهًا 135 – 140 جنيهًا أسعار البط اليوم سجّلت أسعار البط تحركات طفيفة، حيث تراجع سعر بعض الأنواع بشكل محدود:

النوع أعلى سعر أقل سعر بط مسكوفي (يوم واحد) 43 42 بط فرنساوي 20 19 بط بغال محلي 33 32

ملاحظات السوق

لم تُسجّل بيانات لأسعار بعض السلالات مثل “أحمر بياض أرضي” و”أحمر بياض سلك” و”أمهات H أرضي”، ما يشير إلى ضعف حركة التداول أو غياب العروض الرسمية.

ويُلاحظ تفاوت ملحوظ في سعر “أمهات هبرد كبير” حيث بلغ الحد الأقصى 68 جنيهًا بينما لم يُسجل الحد الأدنى، مما يدل على ندرة المعروض أو توقف التداول.

تحليل السوق

يرجع الاستقرار الحالي إلى عدة عوامل:

توفر الإنتاج المحلي بكميات مناسبة.

ثبات أسعار الأعلاف عالميًا.

انخفاض درجات الحرارة مما يدعم دورة التربية.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الطلب مع نهاية الأسبوع واقتراب العيد، خاصة في محافظات الوجه البحري.

تنويه مهم

الأسعار الواردة تم رصدها من مصادر موثوقة في بورصات الطيور المحلية صباح اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، وقد تختلف من منطقة لأخرى حسب العرض والطلب.