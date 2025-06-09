أخبار إقتصادية

استقرار ملحوظ في أسعار الطيور والبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

منى توفيق

شهدت أسواق الثروة الداجنة والبيض في مصر حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، حيث استقرت مستويات البيع من المزارع، مع تحركات طفيفة في أسعار بعض أنواع الكتاكيت والبط، بينما استمرت أسعار البيض في الحفاظ على ارتفاع محدود. وتُشير التوقعات إلى استمرار هذا النمط مع اقتراب فترة العيد.

أسعار البيض اليوم

النوع من المزرعة للمستهلك
بيض أبيض 135 – 140 جنيهًا 150 – 155 جنيهًا
بيض أحمر 140 – 144 جنيهًا 155 – 160 جنيهًا
بيض بلدي 109 – 110 جنيهًا 135 – 140 جنيهًا
النوع أعلى سعر أقل سعر
بط مسكوفي (يوم واحد) 43 42
بط فرنساوي 20 19
بط بغال محلي 33 32
ملاحظات السوق

لم تُسجّل بيانات لأسعار بعض السلالات مثل “أحمر بياض أرضي” و”أحمر بياض سلك” و”أمهات H أرضي”، ما يشير إلى ضعف حركة التداول أو غياب العروض الرسمية.

ويُلاحظ تفاوت ملحوظ في سعر “أمهات هبرد كبير” حيث بلغ الحد الأقصى 68 جنيهًا بينما لم يُسجل الحد الأدنى، مما يدل على ندرة المعروض أو توقف التداول.

تحليل السوق

يرجع الاستقرار الحالي إلى عدة عوامل:

  • توفر الإنتاج المحلي بكميات مناسبة.

  • ثبات أسعار الأعلاف عالميًا.

  • انخفاض درجات الحرارة مما يدعم دورة التربية.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الطلب مع نهاية الأسبوع واقتراب العيد، خاصة في محافظات الوجه البحري.

 تنويه مهم

الأسعار الواردة تم رصدها من مصادر موثوقة في بورصات الطيور المحلية صباح اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، وقد تختلف من منطقة لأخرى حسب العرض والطلب.


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عن الكاتب:
منى توفيق
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