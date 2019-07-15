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استقرار في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 – 7 – 2019 في الأسواق المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
استقرار في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 – 7 – 2019 في الأسواق المصرية
سعر الحديد والأسمنت

نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية تقرير مفصل فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد والأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يوليو 2019، ويذكر أن في الوقت الراهن تشهد كل أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار والهدوء المستمرة منذ عدة أشهر، وكان الاستقرار في أسعار مواد البناء قد شمل العديد من شركات الحديد المسلح والأسمنت، وجاء ذلك بعد أن استقرت أسعار المواد النفطية، وكذلك استقرار أسعار الكهرباء في المصانع.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

اسم الشركةاسم المنتجأسعار تسليم المصنعسعر تسليم وجه بحريسعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عزعز118901200012150
شركة حديد عزالدخيلة118901200012150
شركة حديد المصريينالمصريين117801190012050
شركة حديد بشايبيشاي117501185012000
شركة حديد العتالالعتال116501175011900
شركة حديد عطيةعطية116001170011850
شركة حديد مصر ستيلمصر ستيل115751170011850
شركة حديد الجارحيالجارحي116501175011900
 شركة حديد المعاديالمعادي116001170011850
شركة حديد السويس للصلبالسويس116001170011850
مصنع سرحان للصلبسرحان115501165011800
مصنع قوطة للصلبقوطة115501165011800
شركة حديد الجيوشيالجيوشي116001165011800
شركة حديد المراكبيالمراكبي116001165011800
شركة حديد العشريالعشري116001170011850
شركة حديد الكوستيلالكوستيل115001160011750
شركة حديد عيادعياد115501165011800
شركة حديد الكوميالكومي114501155011700
شركة حديد حديدناحديدنا114501155011700
شركة طنطا للصلبطنطا114501155011700
شركة حديد بيانكوبيانكو114001150011650
شركة حديد عنترعنتر114501155011700

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

ومن الجدير بالذكر أن سعر بيع وشراء طن الحديد وطن الأسمنت كان قد شهد حالة من الهدوء التام والثبات داخل الأسواق المصرية، وذلك عند تسليم المصنع والبيع للمستهلك.

اسم الشركةالمنتجمتوسط أسعار الأسمنت اليومسعر الأسمنت أمسسعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنتالمسلح880870870
الشركة العربية للأسمنتالنصر835838840
الشركة العربية للأسمنتالعسكري بني سويف828830833
أسمنت أسيوطالمهندس835838838
صناعات مواد البناءالتعمير835838838
أسمنت أسك المنياأسيك855860860
أسمنت أسيك المنياحورس840860860
أسمنت النهضةالصخرة823823825
أسمنت وادي النيلالمصري825828828
أسمنت وادي النيلوادي النيل825828828
لافارج للأسمنتالمخصوص845843845
أسمنت ميدكو أسوانأسوان823825825
أسمنت العريشالعسكري828830833
أسمنت سيناءسيناء828833833
الشركة القومية للأسمنتالفاخر833833835
السويس للأسمنتالسويس840840840
أسمنت بورتلاند طرةطرة850850850
أسمنت حلوانحلوان850853850
أسمنت شورىشورى828838838
مصر بني سويفمصر بني سويف840855858
أسمنت السويديالسويدي880870873
أسمنت جنوب الواديجنوب الوادي823825825
مصر للأسمنت قناالمسلة823825825

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الشيماء عزيز خضير

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