استقرار في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 – 7 – 2019 في الأسواق المصرية

نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية تقرير مفصل فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد والأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يوليو 2019، ويذكر أن في الوقت الراهن تشهد كل أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار والهدوء المستمرة منذ عدة أشهر، وكان الاستقرار في أسعار مواد البناء قد شمل العديد من شركات الحديد المسلح والأسمنت، وجاء ذلك بعد أن استقرت أسعار المواد النفطية، وكذلك استقرار أسعار الكهرباء في المصانع.
أسعار الحديد اليوم الإثنين
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية
ومن الجدير بالذكر أن سعر بيع وشراء طن الحديد وطن الأسمنت كان قد شهد حالة من الهدوء التام والثبات داخل الأسواق المصرية، وذلك عند تسليم المصنع والبيع للمستهلك.
|اسم الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|880
|870
|870
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|835
|838
|840
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|828
|830
|833
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|835
|838
|838
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|835
|838
|838
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|855
|860
|860
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|840
|860
|860
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|823
|823
|825
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|825
|828
|828
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|825
|828
|828
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|845
|843
|845
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|823
|825
|825
|أسمنت العريش
|العسكري
|828
|830
|833
|أسمنت سيناء
|سيناء
|828
|833
|833
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|833
|833
|835
|السويس للأسمنت
|السويس
|840
|840
|840
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|850
|850
|850
|أسمنت حلوان
|حلوان
|850
|853
|850
|أسمنت شورى
|شورى
|828
|838
|838
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|840
|855
|858
|أسمنت السويدي
|السويدي
|880
|870
|873
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|823
|825
|825
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|823
|825
|825
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