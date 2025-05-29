استقرار الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29 مايو 2025 في بنك مصر

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29 مايو 2025 استقرارًا في بعض العملات، أبرزها الدولار الأمريكي، بينما سجل اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا.

وتعكس هذه التحركات تقلبات سوق الصرف المعتادة، وذلك وفقًا لآخر نشرة صادرة عن بنك مصر تحت رقم 2025052904.

“تفاصيل أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية في بنك مصر”

العملة سعر الشراء (بنكنوت) سعر البيع (بنكنوت) سعر الشراء (تحويل) سعر البيع (تحويل) الدولار الأمريكي 49.71 49.81 49.71 49.81 اليورو الأوروبي 55.73 56.27 55.7299 56.2704 الجنيه الإسترليني 66.69 67.15 66.6909 67.1489 الدرهم الإماراتي 13.52 13.56 13.5214 13.5619 الدولار الأسترالي 31.85 32.12 31.8542 32.1225 الدينار البحريني 130.62 132.12 130.6199 132.1185 الدولار الكندي 35.86 36.05 35.8632 36.0498 الفرنك السويسري 59.55 60.26 59.5472 60.2589 الين الياباني (لكل 100 ين) 33.98 34.41 33.9828 34.4087 الدينار الكويتي 161.16 162.35 161.1633 162.3533 الدينار الأردني 69.66 70.25 69.6643 70.2539 الريال العُماني 127.84 129.38 127.8401 129.3833 الريال القطري 12.73 13.68 12.7298 13.6799 الريال السعودي 13.21 13.28 13.2076 13.2795

ملحوظة: بعض العملات مثل اليوان الصيني والكرون السويدي والنرويجي والدنماركي لم تُسجل أسعار بنكنوت اليوم، وتم الاكتفاء بأسعار التحويل فقط.

تحليل السوق

استقرار الدولار الأمريكي عند مستوى 49.81 جنيه للبيع يعكس حالة من التوازن النسبي في الطلب والعرض بالسوق المحلية. في المقابل، صعد اليورو إلى مستوى 56.27 جنيه، مدفوعًا بتحسن في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأسبوع الأخير. كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا نسبيًا، مما قد يؤثر على أسعار الواردات القادمة من المملكة المتحدة.

التوقعات المستقبلية

يتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر التغيرات الطفيفة في أسعار الصرف خلال الأيام القادمة، خاصةً في ظل ترقب الأسواق لأي تغييرات في السياسات النقدية العالمية أو المحلية. كما أن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية قد تساهم في تحريك أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.