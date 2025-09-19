استقرار الجنيه المصري في أحدث مراجعة من وكالة فيتش

العملة المصرية تشهد مؤشرات إيجابية مدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، مع تحسن ملحوظ في استثمارات محفظة الأوراق المالية.

عوامل داعمة للعملة

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن زيادة تدفقات رؤوس الأموال كانت من أبرز العوامل التي دعمت تحسن وضع النقد الوطني في الفترة الأخيرة. كما أسهم ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في تعزيز قدرة البنك المركزي على مواجهة أي ضغوط محتملة على سعر الصرف.

دور الاستثمارات المالية

الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية مثلت بدورها أحد المصادر التي عززت قوة السوق النقدي، حيث ساهمت في زيادة السيولة بالأسواق المحلية، وهو ما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

انعكاسات على الشركات والمستوردين

هدوء حركة سعر الصرف يقلل من حجم المخاطر أمام الشركات الدولية العاملة في مصر والمستوردين، إذ يتيح لهم تخطيطًا أوضح للتكاليف والتدفقات المالية، ويعزز بيئة الأعمال بشكل عام.

توقعات المرحلة المقبلة

وفق أحدث التقديرات، من المرجح أن يحافظ النقد الوطني على توازنه خلال الفترة القريبة، ما لم تطرأ متغيرات عالمية حادة في أسعار الطاقة أو حركة التجارة الدولية قد تضغط على الأسواق الناشئة.