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استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس لعام 2019 حالة من الاستقرار في أسعار المصوغات الذهبية ، وذلك في مختلف أسواق الصاغة الموجودة في مصر ، وقد جاء ذلك بعد موجة من الارتفاعات الشديدة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخامات في الأسواق العالمية ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تغطية مستمرة بشكل يومي توضح مدى اختلاف أسعار الذهب في مختلف الأسواق المصرية.

متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24768.20 جنيه مصري46.33 دولار
سعر الذهب عيار 22704.19 جنيه مصري42.47 دولار
اسعار الذهب عيار 21672.19 جنيه مصري40.54 دولار
اسعار الذهب عيار 18576.16 جنيه مصري34.75 دولار
سعر الذهب عيار 14448.12 جنيه مصري27.03 دولار
سعر الذهب عيار 12384.10 جنيه مصري23.17 دولار
سعر الذهب عيار 9288.08 جنيه مصري$17.38
أسعار أوقية الذهب23,891 جنيه مصري$1,441
أسعار جنيه الذهب5,378 جنيه مصري$324.35
أسعار كيلو الذهب768,201 جنيه مصري$46,334

ومن الجدير بالذكر أن الأسعار الموضحة في الجداول التالية هي أسعار الأعيرة الذهبية بدون أن يتم إضافة المصنعية التي يضعها التجار على المصوغات الذهبية ، وتتراوح المصنعية ما بين 50 جنيه مصري إلى 200 جنيه مصري ، كما تختلف أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى ومن بين محافظة وأخرى ، فتزداد أسعار الذهب في وجه بحري ووجه قبلي مقارنة بالعاصمة ، وذلك لزيادة الطلب والإقبال عليها بشكل أكبر في تلك المحافظات ، ومن أكثر الأعيرة الذهبية التي يزداد الإقبال عليها الذهب من عيار 21 جرام ، ويليه في المرتبة الثانية الذهب من عيار 18 جرام.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه
29 يوليو760.18 جنيه665.17 جنيه570.14 جنيه443.44 جنيه380.09 جنيه
28 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
27 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
26 يوليو757.18 جنيه662.55 جنيه567.89 جنيه441.69 جنيه378.59 جنيه
25 يوليو754.03 جنيه659.79 جنيه565.53 جنيه439.85 جنيه377.01 جنيه
24 يوليو761.66 جنيه666.47 جنيه571.26 جنيه444.31 جنيه380.83 جنيه

 

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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