استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس لعام 2019 حالة من الاستقرار في أسعار المصوغات الذهبية ، وذلك في مختلف أسواق الصاغة الموجودة في مصر ، وقد جاء ذلك بعد موجة من الارتفاعات الشديدة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخامات في الأسواق العالمية ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تغطية مستمرة بشكل يومي توضح مدى اختلاف أسعار الذهب في مختلف الأسواق المصرية.
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|768.20 جنيه مصري
|46.33 دولار
|سعر الذهب عيار 22
|704.19 جنيه مصري
|42.47 دولار
|اسعار الذهب عيار 21
|672.19 جنيه مصري
|40.54 دولار
|اسعار الذهب عيار 18
|576.16 جنيه مصري
|34.75 دولار
|سعر الذهب عيار 14
|448.12 جنيه مصري
|27.03 دولار
|سعر الذهب عيار 12
|384.10 جنيه مصري
|23.17 دولار
|سعر الذهب عيار 9
|288.08 جنيه مصري
|$17.38
|أسعار أوقية الذهب
|23,891 جنيه مصري
|$1,441
|أسعار جنيه الذهب
|5,378 جنيه مصري
|$324.35
|أسعار كيلو الذهب
|768,201 جنيه مصري
|$46,334
ومن الجدير بالذكر أن الأسعار الموضحة في الجداول التالية هي أسعار الأعيرة الذهبية بدون أن يتم إضافة المصنعية التي يضعها التجار على المصوغات الذهبية ، وتتراوح المصنعية ما بين 50 جنيه مصري إلى 200 جنيه مصري ، كما تختلف أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى ومن بين محافظة وأخرى ، فتزداد أسعار الذهب في وجه بحري ووجه قبلي مقارنة بالعاصمة ، وذلك لزيادة الطلب والإقبال عليها بشكل أكبر في تلك المحافظات ، ومن أكثر الأعيرة الذهبية التي يزداد الإقبال عليها الذهب من عيار 21 جرام ، ويليه في المرتبة الثانية الذهب من عيار 18 جرام.
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|2 أغسطس
|768.31 جنيه
|672.29 جنيه
|576.24 جنيه
|448.18 جنيه
|384.15 جنيه
|1 أغسطس
|769.05 جنيه
|672.94 جنيه
|576.80 جنيه
|448.62 جنيه
|384.53 جنيه
|31 يوليو
|751.68 جنيه
|657.74 جنيه
|563.77 جنيه
|438.48 جنيه
|375.84 جنيه
|30 يوليو
|762.14 جنيه
|666.89 جنيه
|571.62 جنيه
|444.59 جنيه
|381.07 جنيه
|29 يوليو
|760.18 جنيه
|665.17 جنيه
|570.14 جنيه
|443.44 جنيه
|380.09 جنيه
|28 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
|27 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
|26 يوليو
|757.18 جنيه
|662.55 جنيه
|567.89 جنيه
|441.69 جنيه
|378.59 جنيه
|25 يوليو
|754.03 جنيه
|659.79 جنيه
|565.53 جنيه
|439.85 جنيه
|377.01 جنيه
|24 يوليو
|761.66 جنيه
|666.47 جنيه
|571.26 جنيه
|444.31 جنيه
|380.83 جنيه
التعليقات