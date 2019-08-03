استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس لعام 2019 حالة من الاستقرار في أسعار المصوغات الذهبية ، وذلك في مختلف أسواق الصاغة الموجودة في مصر ، وقد جاء ذلك بعد موجة من الارتفاعات الشديدة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخامات في الأسواق العالمية ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تغطية مستمرة بشكل يومي توضح مدى اختلاف أسعار الذهب في مختلف الأسواق المصرية.

متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 768.20 جنيه مصري 46.33 دولار سعر الذهب عيار 22 704.19 جنيه مصري 42.47 دولار اسعار الذهب عيار 21 672.19 جنيه مصري 40.54 دولار اسعار الذهب عيار 18 576.16 جنيه مصري 34.75 دولار سعر الذهب عيار 14 448.12 جنيه مصري 27.03 دولار سعر الذهب عيار 12 384.10 جنيه مصري 23.17 دولار سعر الذهب عيار 9 288.08 جنيه مصري $17.38 أسعار أوقية الذهب 23,891 جنيه مصري $1,441 أسعار جنيه الذهب 5,378 جنيه مصري $324.35 أسعار كيلو الذهب 768,201 جنيه مصري $46,334

ومن الجدير بالذكر أن الأسعار الموضحة في الجداول التالية هي أسعار الأعيرة الذهبية بدون أن يتم إضافة المصنعية التي يضعها التجار على المصوغات الذهبية ، وتتراوح المصنعية ما بين 50 جنيه مصري إلى 200 جنيه مصري ، كما تختلف أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى ومن بين محافظة وأخرى ، فتزداد أسعار الذهب في وجه بحري ووجه قبلي مقارنة بالعاصمة ، وذلك لزيادة الطلب والإقبال عليها بشكل أكبر في تلك المحافظات ، ومن أكثر الأعيرة الذهبية التي يزداد الإقبال عليها الذهب من عيار 21 جرام ، ويليه في المرتبة الثانية الذهب من عيار 18 جرام.