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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية
أسعار الحديد والأسمنت في مصر

تشهد كل من أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو للعام الجاري 2019، حالة من الهدوء والاستقرار في الأشهر الأخيرة، فقد ظل الحديد ثابت على نفس المستوى منذ الفترة، ولكن يشهد الأسمنت انخفاض طفيف للغاية في مختلف المصانع والشركات العاملة داخل جمهوية العربية، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لك تقرير عما يتعلق بأحدث وأدق أسعار كل من الحديد والأسمنت الموجودة في المصانع والشركات لليوم الخميس.

استقرار أسعار الحديد اليوم

اسم الشركةاسم المنتجأسعار تسليم المصنعسعر تسليم وجه بحريسعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عزعز118901200012150
شركة حديد عزالدخيلة118901200012150
شركة حديد المصريينالمصريين117801190012050
شركة حديد بشايبيشاي117501185012000
شركة حديد العتالالعتال116501175011900
شركة حديد عطيةعطية116001170011850
شركة حديد مصر ستيلمصر ستيل115751170011850
شركة حديد الجارحيالجارحي116501175011900
 شركة حديد المعاديالمعادي116001170011850
شركة حديد السويس للصلبالسويس116001170011850
مصنع سرحان للصلبسرحان115501165011800
مصنع قوطة للصلبقوطة115501165011800
شركة حديد الجيوشيالجيوشي116001165011800
شركة حديد المراكبيالمراكبي116001165011800
شركة حديد العشريالعشري116001170011850
شركة حديد الكوستيلالكوستيل115001160011750
شركة حديد عيادعياد115501165011800
شركة حديد الكوميالكومي114501155011700
شركة حديد حديدناحديدنا114501155011700
شركة طنطا للصلبطنطا114501155011700
شركة حديد بيانكوبيانكو114001150011650
شركة حديد عنترعنتر114501155011700

أسعار الأسمنت اليوم الخميس بالجنيه المصري

ومن الجدير بالذكر أن الأسمنت كان قد شهد فترة كبيرة من الاستقرار خلال الفترة المنصرمة في مختلف الأسواق المصرية، ومن خلال الجدول التالي نقدم لك آخر الأخبار المتعلقة بأسعار الأسمنت:

الشركةالمنتجمتوسط أسعار الأسمنت اليومسعر الأسمنت أمسسعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنتالمسلح865873880
الشركة العربية للأسمنتالنصر830833835
الشركة العربية للأسمنتالعسكري بني سويف825825828
أسمنت أسيوطالمهندس833833835
صناعات مواد البناءالتعمير833833835
أسمنت أسك المنياأسيك850850855
أسمنت أسيك المنياحورس830833840
أسمنت النهضةالصخرة820820823
أسمنت وادي النيلالمصري823823825
أسمنت وادي النيلوادي النيل823823825
لافارج للأسمنتالمخصوص843843845
أسمنت ميدكو أسوانأسوان820820823
أسمنت العريشالعسكري825825828
أسمنت سيناءسيناء825825828
الشركة القومية للأسمنتالفاخر828828833
السويس للأسمنتالسويس830833840
أسمنت بورتلاند طرةطرة840845850
أسمنت حلوانحلوان840845850
أسمنت شورىشورى823825828
مصر بني سويفمصر بني سويف838838840
أسمنت السويديالسويدي860865880
أسمنت جنوب الواديجنوب الوادي820820823
مصر للأسمنت قناالمسلة820820823

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الشيماء عزيز خضير

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