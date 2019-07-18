استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية

تشهد كل من أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو للعام الجاري 2019، حالة من الهدوء والاستقرار في الأشهر الأخيرة، فقد ظل الحديد ثابت على نفس المستوى منذ الفترة، ولكن يشهد الأسمنت انخفاض طفيف للغاية في مختلف المصانع والشركات العاملة داخل جمهوية العربية، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لك تقرير عما يتعلق بأحدث وأدق أسعار كل من الحديد والأسمنت الموجودة في المصانع والشركات لليوم الخميس.
استقرار أسعار الحديد اليوم
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
أسعار الأسمنت اليوم الخميس بالجنيه المصري
ومن الجدير بالذكر أن الأسمنت كان قد شهد فترة كبيرة من الاستقرار خلال الفترة المنصرمة في مختلف الأسواق المصرية، ومن خلال الجدول التالي نقدم لك آخر الأخبار المتعلقة بأسعار الأسمنت:
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|865
|873
|880
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|830
|833
|835
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|825
|825
|828
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|833
|833
|835
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|833
|833
|835
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|850
|850
|855
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|830
|833
|840
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|820
|820
|823
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|823
|823
|825
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|823
|823
|825
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|843
|843
|845
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|820
|820
|823
|أسمنت العريش
|العسكري
|825
|825
|828
|أسمنت سيناء
|سيناء
|825
|825
|828
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|828
|828
|833
|السويس للأسمنت
|السويس
|830
|833
|840
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|840
|845
|850
|أسمنت حلوان
|حلوان
|840
|845
|850
|أسمنت شورى
|شورى
|823
|825
|828
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|838
|838
|840
|أسمنت السويدي
|السويدي
|860
|865
|880
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|820
|820
|823
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|820
|820
|823
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