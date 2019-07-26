استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 26 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

نقدم لك اليوم من خلال موقع نجوم مصرية احدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية لليوم الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو لعام 2019 ، من خلال النقاط التالية ، ومن الجدير بالذكر أن أسعار طن الحديد كانت قد شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء والثبات ، وهي مختلف مواد البناء الأخرى من أسمنت وغيره.

أسعار طن الحديد اليوم الجمعة

سعر طن شركة حديد عز:

أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه.

أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه. سعر طن شركة حديد بشاي:

أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه.

أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه. سعر طن شركة حديد العتال:

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه.

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه. سعر طن شركة حديد عطيه:

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه.

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه. سعر طن شركة حديد سرحان:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه. سعر طن شركة حديد المراكبي:

أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه.

أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه. سعر طن شركة حديد المصريين:

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه.

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه. سعر طن شركة حديد الكومي:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه. سعر طن شركة حديد المعادي:

أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه.

أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه. سعر طن شركة حديد العشري:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه. سعر طن شركة حديد الجيوشي:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه. سعر طن شركة حديد مصر ستيل:

أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.

أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه. سعر طن شركة حديد سرحان للصلب :

أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد بالأسواق المصرية

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد في الأسواق المصرية ، ترتبط بطريقة مباشرة بأسعار المواد الخام الموجودة على المستوى العالمي ، ومن أكثر العوامل تأثيرًا على سعر الحديد في الأسواق هي أسعار خام البليت الموجود في السوق العالمي ، حيث يعتبر البيليت هو المحرك الأقوى والعامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الحديد المحلية في مختلف الأسواق ، وبالتالي من الصعب معرفة اتجاه أسعار الحديد في الأسواق ، فمن خلال “البيليت” من الممكن أن يرتفع أو ينخفض سعر الحديد.