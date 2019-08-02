استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

تحتل أسعار مواد البناء أهمية كبيرة بين قطاعات مختلفة ، وذلك لأهمية مواد البناء المختلفة والتي يأتي على رأسها أهمية الحديد ، سواء بين المستثمرين ، أو التجار ، والمقاولين القائمين بأعمال البناء المختلفة ، ونقوم من خلال موقع نجوم مصرية بتقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة بمصر ، وذلك لليوم الجمعة الموافق 2 من شهر أغسطس لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد في مصر كانت قد شهدت زيادة في بداية شهر مايو المنصرم ، ويرجع ذلك لقرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح وخام البيليت ، وقد أتى ذلك لقيام مجموعة من الشركات بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، من أجل إلغاء قرار الحكومة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح بنسبة 25% و15% على خام البيليت.
أسعار طن الحديد اليوم الجمعة 2 أغسطس
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890 جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري :
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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