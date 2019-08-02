استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

تحتل أسعار مواد البناء أهمية كبيرة بين قطاعات مختلفة ، وذلك لأهمية مواد البناء المختلفة والتي يأتي على رأسها أهمية الحديد ، سواء بين المستثمرين ، أو التجار ، والمقاولين القائمين بأعمال البناء المختلفة ، ونقوم من خلال موقع نجوم مصرية بتقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة بمصر ، وذلك لليوم الجمعة الموافق 2 من شهر أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد في مصر كانت قد شهدت زيادة في بداية شهر مايو المنصرم ، ويرجع ذلك لقرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح وخام البيليت ، وقد أتى ذلك لقيام مجموعة من الشركات بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، من أجل إلغاء قرار الحكومة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح بنسبة 25% و15% على خام البيليت.

أسعار طن الحديد اليوم الجمعة 2 أغسطس