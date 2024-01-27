استثمر في الذهب بأمان ووفر المصنعية مع صندوق الاستثمار..ما هي خطوات الاشتراك؟

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرارًا بإنشاء أول صندوق استثمار في الذهب في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري.

صندوق الاستثمار في الذهب-مصدر الصورة اليوتيوب

ما هو صندوق الاستثمار في الذهب؟

هو صندوق يستثمر بشكل مباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.

مميزات الصندوق

إمكانية البدء بمبالغ صغيرة.

ضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون.

توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية.

خدمات حفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة.

خطوات البدء في الاستثمار:

خطوات البدء في الاستثمار: فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.

تحويل المبلغ المالي المراد استثماره.

توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق.

آراء الخبراء:

الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي يقول:

تفعيل صندوق الاستثمار في الذهب يسهم في تقليل الشراء المباشر للذهب من الأسواق.

الصناديق الاستثمارية تساهم في تحقيق فرص استثمارية واعدة.

ضرورة أن تكون طبيعة عمل الصناديق الاستثمارية معلنة بشكل واضح.

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب يقول:

صندوق الاستثمار في الذهب استثمارًا آمنًا ومناسبًا للجميع.

يساعد على الادخار الآمن للأموال.

من أهم المناحي الاستثمارية مستقبلًا.

رامي الدكاني:

إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية.

يوفر للمستثمرين فرصًا استثمارية جديدة.

يساهم في تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون عند شراء الذهب مباشرة.

يساهم في تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون عند شراء الذهب مباشرة. يساهم في تعظيم العائد على المدى الطويل.

فرصة مميزة

يُعد صندوق الاستثمار في الذهب فرصة مميزة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب بأمان وسهولة دون الحاجة إلى شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية من الأسواق.