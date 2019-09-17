أخبار إقتصادية

ارتقاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن العمومية والمزارع المصرية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

من خلال تلك المقالة، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سوف نقوم بعرض جميع أسعار الدواجن اليوم بعد حظر دخول الدواجن الحية ،وبيعها إلى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية بناءاً على أخر تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ،حسب التغيرات الواقعة بالأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع والتجار والموزعين داخل أنحاء الجمهورية.



وسوف نقوم بعرض كامل ومبسط لكل من يهتم بمتابعة أحدث الأخبار والمناقصات الخاصة بأسعار الدواجن في مصر ،وأخر الأسعار التي تم تحديدها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية ؛لعرض سعر الفراخ اليوم (البلدي والبيضاء والأفراخ الصغيرة أو الكتاكيت) وكذلك عرض أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي والبط .

ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم بإخباركم بكل ما هو جديد في عالم الدواجن



أسعار الدواجن اليوم

النوعالكميةالسعر بالجنية المصري
لحم أبيضكيلو20
الأمهاتكيلو20
لحم ساسوكيلو33
لحم بلديكيلو35
لحم رومي برونزيكيلو52
لحم رومي أبيضكيلو38
لحم بط مسكوفيكيلو37
لحم بط مولاركيلو26
بيض أبيضكرتونه31.5
بيض أحمركرتونه33.25
بيض بلديكرتونه41.75

 

اسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم 75 .6 جنيه8.5 جنيه
كتكوت أحمر ساسويوم  5 جنيه 5.25 جنيه
كتكوت بلدييوم2.5 جنيه2.75 جنيه


أسعار الأعلاف اليوم في الشركات المصرية

الشركةاَخر تغيير في السعر23%21%19%
الفاروق26-4665066006550
المجموعة الفرنسية26-4508047404000
كايرو فيد26-467006600 6550

 



حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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