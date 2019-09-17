ارتقاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن العمومية والمزارع المصرية

من خلال تلك المقالة، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سوف نقوم بعرض جميع أسعار الدواجن اليوم بعد حظر دخول الدواجن الحية ،وبيعها إلى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية بناءاً على أخر تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ،حسب التغيرات الواقعة بالأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع والتجار والموزعين داخل أنحاء الجمهورية.







وسوف نقوم بعرض كامل ومبسط لكل من يهتم بمتابعة أحدث الأخبار والمناقصات الخاصة بأسعار الدواجن في مصر ،وأخر الأسعار التي تم تحديدها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية ؛لعرض سعر الفراخ اليوم (البلدي والبيضاء والأفراخ الصغيرة أو الكتاكيت) وكذلك عرض أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي والبط .

ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم بإخباركم بكل ما هو جديد في عالم الدواجن







أسعار الدواجن اليوم

النوع الكمية السعر بالجنية المصري لحم أبيض كيلو 20 الأمهات كيلو 20 لحم ساسو كيلو 33 لحم بلدي كيلو 35 لحم رومي برونزي كيلو 52 لحم رومي أبيض كيلو 38 لحم بط مسكوفي كيلو 37 لحم بط مولار كيلو 26 بيض أبيض كرتونه 31.5 بيض أحمر كرتونه 33.25 بيض بلدي كرتونه 41.75

اسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 75 .6 جنيه 8.5 جنيه كتكوت أحمر ساسو يوم 5 جنيه 5.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 2.5 جنيه 2.75 جنيه







أسعار الأعلاف اليوم في الشركات المصرية

الشركة اَخر تغيير في السعر 23% 21% 19% الفاروق 26-4 6650 6600 6550 المجموعة الفرنسية 26-4 5080 4740 4000 كايرو فيد 26-4 6700 6600 6550