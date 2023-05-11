ارتفاع هائل في أرباح شركة الأسمنت العربية.. 49.2 مليون ريال في الربع الأول من 2023 بزيادة 17%

تم تحقيق أرباح مذهلة لشركة الأسمنت العربية وهي إحدى أقدم شركات الأسمنت في السعودية، حيث ارتفعت أرباحها إلى 49.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بأرباح 41.9 مليون ريال التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى نجاح الشركة في تحقيق نمو مستدام في قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية.

أسباب إرتفاع الارباح في العام الحالي عن العام السابق

أشارت الشركة إلى أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك:

ارتفاع متوسط سعر البيع.

انخفاض تكلفة المبيعات.

انخفاض مصروفات البيع والتوزيع نتيجة لانخفاض مبيعات التصدير في الشركة الأم.

انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى.

ويدل هذا الارتفاع في الأرباح على نجاح الشركة في تحسين أدائها المالي وزيادة ربحيتها، ويعكس كذلك قوة القطاع الصناعي الذي تنشط فيه الشركة.

وحسبما ذكرت الشركة فقد بلغت حقوق المساهمين بنهاية الفترة مبلغ 2682.1 مليون ريال، وذلك بعد استبعاد حقوق الأقلية، ويتضح أن هذا المبلغ قد انخفض بمقدار 110.3 مليون ريال بنسبة 3.9% مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت حقوق المساهمين في ذلك الوقت 2792.4 مليون ريال، ويمكن أن يكون هذا الانخفاض نتيجة لعوامل مختلفة، مثل توزيع الأرباح على المساهمين أو زيادة رأس المال المصدر.