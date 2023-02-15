ارتفاع ملحوظ في سعر كرتونة البيض بالأسواق ١٥ فبراير ٢٠٢٣

تشهد مصر ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض خلال بداية تعاملات منذ الأسبوع الأول لشهر فبراير 2023، في الأسواق المصرية، ليرتفع الطبق الواحد بنحو 20 جنيهًا في الطبق الواحد.

حيث يواصل سعر البيض بأنواعه المختلفة في الارتفاع لتصل كرتونة البيض الأحمر في المزارع إلى 120 جنيهات ، وتباع اليوم للمستهلك ب 125 جنيها في المحلات التجاري ليتعدي سعر البيضة الواحدة 4 جنيهات.

بينما تسجل سعر كرتونة البيض البلدي تصل اليوم داخل المحلات التجارية إلى 130 جنيها، وهو أعلى ارتفاع في تاريخ أسعار البيض داخل المحلات التجارية.

وفي سياق متصل تراجعت أسعار الفراخ خلال بداية تعاملات اليوم لشهر فبراير 2023 في الأسواق المصرية حيث تراجع سعر كيلو الفراخ بنحو 8 جنيها ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء داخل المزارع نحو 77 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك نحو 84 جنيهًا للكيلو.