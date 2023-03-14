‏ارتفاع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

‏شهد سعر الحديد ارتفاع ملحوظ ‏‏خلال تداولات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 ‏وذلك بعد تأرجح ملحوظ في الأسعار من انخفاض وارتفاع وجاء ذلك عقب ارتفاعات متتالية وصل فيها سعر الحديد إلى 30,000 جنيه عقبة ارتفاع سعر الدولار إلى 30 جنيه في البنوك.

‏حيث تقوم مصر بإنتاج 7.9 مليون ‏طن حديد تسليح وتقريبا 4.5 مليون طن من مادة البليت ‏بينما تقوم مصر واستيراد حوالي 3.5 مليون ‏طن من مادة البليت ‏وذلك وفقا إلى البيانات التي جاءت من خلال غرفة الصناعة المعدنية.

‏سعر الحديد اليوم

‏‏نستعرض لكم سعر الحديد اليوم ‏الثلاثاء 14 مارس 2023 ‏ويضاف على السعر الأصلي قيمة الضريبة المضافة بجانب إلى رسوم النقل والتي تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه ‏حتى يصل للمستهلك وجاءت الأسعار كالآتي:

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن 29285 جنيه في شركة عز.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة بشاي 28500 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة سرحان 26500 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة العتال 27500 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة المصريين مبلغ 29200 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة الكومي مبلغ 27000 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة العشري مبلغ 27000 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة المعادي مبلغ 27000 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في شركة مصر استيل مبلغ 27000 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في مصنع الداخلية مبلغ 29285 جنيه.

‏سجل سعر الحديد اليوم للطن في مصنع عطية مبلغ 27500 جنيه.

‏سجل سعر ‏الحديد اليوم في الأسواق للطن في المصانع الاستثمارية مبلغ ‏من ‏26000 حتى 26200 جنيه ‏بينما يتراوح سعر الحديد للطن في مصانع المدرفلة من 26200 حتى 26500 جنيه.

‏سعر الأسمنت اليوم

‏تعرض لكم سعر الأسمنت اليوم 14 مارس 2023 ويضاف على السعر الأصلي قيمة الضريبة المضافة بجانب رسوم النقل والتي تتراوح من 100 إلى 200 جنيه حتى يصل المستهلك حيث جاءت الأسعار كالآتي:

‏سجل سعر الأسمنت ‏المسلح للطن اليوم 1950 جنيه.

سجل سعر ‏أسمنت النصر اليوم للطن 1920 جنيه.

‏سجل سعر أسمنت المعلم اليوم للطن 1895 جنيه.

‏سجل سعر أسمنت العسكري اليوم للطن 1870 جنيه.

‏سجل سعر أسمنت السويدي اليوم للطن 1975 جنيه.

‏سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم للطن 1868 جنيه.

‏سجل سعر أسمنت حلوان اليوم للطن 1930 جنيه.

‏سجل سعر الأسمنت المخلوط اليوم للطن مبلغ يتراوح من 1360 إلى 1450 جنيه.

سجل سعر الأسمنت المقاوم اليوم للطن مبلغ يتراوح من 1900 حتى 2000 جنيه.

‏سجل سعر الأسمنت الأبيض اليوم للطن مبلغ يتراوح من 3300 حتى 3150 جنيه.

‏حيث تتم صناعة الأسمنت المخلوط ‏‏‏من خلال اضافة مواد أخرى إلى الأسمنت مثل غبار السليكا أو الرماد المتطاير أو خبث الفرن ‏حيث ‏تعمل هذه المواد على زيادة الجودة ‏لقدرتة على إنتاج الخرسانة الاقل مسامية ‏ويتميز بأنه اكثر متانة و أقوى أثناء التبريد بالإضافة إلى أنه أقل توليد الحرارة لذا يتم استخدامه في البناء والتشطيب بجانب تشكيل الأرضيات وصناعة البلاط.