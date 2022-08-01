“ارتفاع ملحوظ” أسعار الذهب في مصر اليوم 1 أغسطس

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 أغسطس “ارتفاعاً” خلال تعاملات اليوم في الساعات الماضية؛ حيث سجل العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 سعر بيع 1,010 جنيه، وسعر شراء 1,020 جنيهاً للجرام الواحد، مما شجع العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على شراء الذهب والاستثمار فيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 سعراً قدره 874، وذلك بدون احتساب المصنعية التي تختلف من مكان إلى آخر ومن متجر إلى آخر، والتي تتراوح بين 30 و 70 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر إلى 1020 جنيه، وذلك حسب التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 1 أغسطس.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 سعر 1166 جنيهاً للشراء، و1154 جنيهاً للبيع للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب والأوقية في مصر اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8160 جنيهاً، بينما سجلت الأونصة الذهبية حوالي 36254 جنيهاً، ووصل سعر كيلو الذهب لأكثر من 1165714 جنيه.

وبحسب مؤشر الذهب العالمي فإن الذهب يشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار النسبي، بسبب ترقب المستثمرين الدائم لقرارات الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى آخر زيادة في فائدة الفيدرالي، مما يجعل حالة من التذبذب بين الاستثمار في الذهب أم الاستثمار في الدولار.

إذا كنت مقبلاً على قرار الاستثمار في الذهب، فإن الاستثمار فيه يعتبر من أفضل طرق الاستثمار لكن على المدى البعيد، ويعتبر من أفضل الطرق للمحافظة على قيمة المال الذي تملكه، خاصة في ظل التضخم الذي يعيشه العالم حالياً.

هل تعتقد أن سعر الذهب سينخفض أم سيرتفع في الفترة المقبلة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.