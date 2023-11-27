ارتفاع طفيف.. سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين 27 نوفمبر 2023

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعوداً بنحو ريال سعودي، في السطور التالية سوف نتعرف على آخر تطورات الأسعار في السوق المحلية بالمملكة.

أسعار الذهب في السعودية

سجل سعر الجرام عيار 24 في التعاملات الصباحية اليوم نحو: 242.43 ريال سعودي.

بينما سجل سعر الجرام عيار 22 صباح اليوم نحو: 222.23 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات الإثنين نحو: 212.12 ريال.

وتم تداول جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم بسعر: 181.82 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في التعاملات الصباحية اليوم نحو: 141.42 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 10 فسجل نحو: 101 ريال سعودي.

وسجل سعر أونصة الذهب في السعودية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين نحو: 7 آلاف و540 ريال.

كان هذا كل شيء عن أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 27 نوفمبر 2023.