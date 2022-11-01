ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 2015، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت والأخبار العربية واهتمامات المرأة، كما أعشق السفر والقصص القصيرة والاهتمام بما هو جديد من التكنولوجيا وأعمل في مجال مبيعات الأجهزة الألكترونية والمنزلية.