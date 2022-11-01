ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم
مؤخرا ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر, حيث سجل البنك الأهلي المصري 23.90 جنيه مصري للشراء, 24 جنيه مصري للبيع, وفي بنك الإسكندرية سجل 23.85 جنيه مصري للشراء, 23.95 جنيه مصري للبيع, بينما سجل البنك المركزي المصري 24.07 جنيه مصري للشراء, 24.17 جنيه مصري للبيع.
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري:
الواردة بالبنك المركزي المصري “أسعار الصرف”
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|24.07
|24.17
|يورو
|23.88
|23.99
|جنيه إسترليني
|27.75
|27.87
|فرنك سويسري
|24.06
|24.17
|ين ياباني
|16.18
|16.25
|ريال سعودي
|6.40
|6.43
|دينار كويتي
|77.72
|78.07
|درهم إماراتي
|6.55
|6.58
|اليوان الصيني
|3.29
|3.31
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“سعر صرف الدولار في بعض البنوك الأخرى”
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB”:
23.80 جنيه مصري للشراء, 23.90 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
23.80 جنيه مصري للشراء, 23.90 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.15 جنيه مصري للشراء, 24.20 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
23.95 جنيه مصري للشراء, 24.05 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
24.10 جنيه مصري للشراء, 24.20 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي:
23.95 جنيه مصري للشراء, 24.05 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
24.10 جنيه مصري للشراء, 24.20 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
23.90 جنيه مصري للشراء, 24 جنيه مصري للبيع.