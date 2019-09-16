ارتفاع جديد في سوق الذهب اليوم الأثنين 16/9/2019 في مصر والمملكة السعودية
سعر الذهب اليوم في مصر
ارتفعت مرة آخري أسعار الذهب اليوم الأثنين 16-9-2019 في الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً سعر 686 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 588 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5575 جنيه، وكيلو الذهب 785.143 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1503 دولار.
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|788.33 جنيه
|$48.35
|سعر الذهب عيار 22
|722.64 جنيه
|$44.32
|سعر الذهب عيار 21
|689.81 جنيه
|$42.31
|سعر الذهب عيار 18
|591.26 جنيه
|$36.26
|سعر الذهب عيار 14
|459.86 جنيه
|$28.20
|سعر الذهب عيار 12
|394.17 جنيه
|$24.18
|سعر الذهب عيار 9
|295.63 جنيه
|$18.13
|سعر أوقية الذهب
|24,517 جنيه
|$1,504
|سعر جنيه الذهب
|5,518 جنيه
|$338.46
|سعر كيلو الذهب
|788,331 جنيه
$48,350
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|15 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|14 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|13 سبتمبر
|786.28
|688.01
|589.72
|458.66
|393.14
|12 سبتمبر
|790.50
|691.70
|592.88
|461.13
|395.25
|11 سبتمبر
|791.08
|692.21
|593.32
|461.47
|395.54
|10 سبتمبر
|786.26
|687.99
|589.70
|458.65
|393.13
|9 سبتمبر
|793.57
|694.39
|595.18
|462.92
|396.78
|8 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|7 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|6 سبتمبر
|799.43
|699.52
|599.58
|466.34
|399.72
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|180.03 ريال
|$48.35
|سعر الذهب عيار 22
|165.03 ريال
|$44.32
|سعر الذهب عيار 21
|157.53 ريال
|$42.31
|سعر الذهب عيار 18
|135.03 ريال
|$36.26
|سعر الذهب عيار 14
|105.02 ريال
|$28.20
|سعر الذهب عيار 12
|90.02 ريال
|$24.18
|سعر أوقية الذهب
|5,599 ريال
|$1,504
|سعر جنيه الذهب
|1,260 ريال
|$338.46
|سعر كيلو الذهب
|180,031 ريال
|$48,350
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية