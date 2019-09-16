أخبار إقتصادية

ارتفاع جديد في سوق الذهب اليوم الأثنين 16/9/2019 في مصر والمملكة السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
اسعار الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفعت مرة آخري  أسعار الذهب اليوم الأثنين 16-9-2019 في الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21  وهو الأكثر تداولاً سعر 686 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 588 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5575 جنيه، وكيلو الذهب 785.143 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1503 دولار.

 



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24788.33 جنيه$48.35
سعر الذهب عيار 22722.64 جنيه$44.32
سعر الذهب عيار 21689.81 جنيه$42.31
سعر الذهب عيار 18591.26 جنيه$36.26
سعر الذهب عيار 14459.86 جنيه$28.20
سعر الذهب عيار 12394.17 جنيه$24.18
سعر الذهب عيار 9295.63 جنيه$18.13
سعر أوقية الذهب24,517 جنيه$1,504
سعر جنيه الذهب5,518 جنيه$338.46
سعر كيلو الذهب788,331 جنيه

$48,350

 

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر



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متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
15 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
14 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
13 سبتمبر786.28688.01589.72458.66393.14
12 سبتمبر790.50691.70592.88461.13395.25
11 سبتمبر791.08692.21593.32461.47395.54
10 سبتمبر786.26687.99589.70458.65393.13
9 سبتمبر793.57694.39595.18462.92396.78
8 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
7 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
6 سبتمبر799.43699.52599.58466.34399.72

 

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سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24180.03 ريال$48.35
سعر الذهب عيار 22165.03 ريال$44.32
سعر الذهب عيار 21157.53 ريال$42.31
سعر الذهب عيار 18135.03 ريال$36.26
سعر الذهب عيار 14105.02 ريال$28.20
سعر الذهب عيار 1290.02 ريال$24.18
سعر أوقية الذهب5,599 ريال$1,504
سعر جنيه الذهب1,260 ريال$338.46
سعر كيلو الذهب180,031 ريال$48,350

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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