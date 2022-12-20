ارتفاع جديد.. اسعار الذهب في السعودية الآن سعر عيار 21 والجنيه الذهب

بداية من الأمس شهدت اسعار الذهب في السعودية ارتفاعا ملحوظا حتى وإن كان طفيف، فبالتزامن مع انخفاض اسعار الدولار ارتفع سعر المعدن النفيس في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ودائما ما يشغل سعر الذهب بال الالاف من المقيمين والمواطنين بالمملكة، لذا ستستعرض معكم أسرة”نجوم مصرية” بيان بأخر ما وصل إليه.

سعر الذهب في السعودية

والآن مع جدل لاستعراض سعر الذهب في المملكة السعودية لجميع الأعيرة “21 و24 و18″، وكذلك سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة:

العيار سعر الجرام بالريال السعودي سعر الجرام بالدولار الأمريكي عيار 24 217.38 ريال سعودي 57.97 دولار عيار 22 199.26 ريال سعودي 53.14 دولار عيار 21 190.21 ريال سعودي 50.72 دولار عيار 18 163.03 ريال سعودي 43.48 دولار عيار 14 126.80 ريال سعودي 33.81 دولار

يذكر أن تلك الأسعار دون احتساب مصنعية وقد تختلف من تاحر لآخر، كما أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، ولكن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

فيما وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم إلى 1519 ريالا (403.76 دولار).

سعر الأونصة في السعودية

سعر بيع أونصة الذهب في السعودية: 6،761.25 ريال، أي حوالي 1،803.00 دولار.

سعر شراء أونصةالذهب في السعودية: 6،765.00 ريال، أي حوالي 1،804.00 دولار.

أسعار الذهب عالميا

على المستوى العالمي زادت اسعار الذهب أيضا اليوم، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1800.20 دولار للأوقية.