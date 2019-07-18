ارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري .. تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس 18 يوليو 2019

تعد العملة الأوروبية واحدة من أهم العملات الأجنبية التي تحتل مكانة كبيرة ومميزة إلى حد كبير للغاية على مستوى العالم أجمع، ويرجع ذلك إلى ارتباط عملة اليورو الأوروبي بصورة مباشرة بأكثر من عشرين دولة أوروبية، فيعتبر اليورو هو العملة الموحدة على مستوى أوروبا أجمع، ومن خلال العملة الأوروبية يتم فيها التعامل الاقتصادي على كافة الأصعدة والأنشطة ومجالات العمل المختلفة، وبالتالي هي العملة الأكثر قيمة على المستوى العالمي.
ارتفاع سعر اليورو الأوروبي
ومن الجدير بالذكر أن سعر اليورو الأوروبى كان قد شهد خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 حالة من الارتفاع أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بتعاملات السوق الاقتصادي يوم أمس الأربعاء الموافق 17 – 7 – 2019 ، فيذكر أن سهر العملة الأوروبية قد سجل في تعاملات البنك الأهلي المصري مبلغ 18.56 جنيه مصري في حالة الشراء، وكذلك مبلغ 18.73 جنيه مصري في حالة البيع.
واليوم من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لك عن طريق الجدول التالي أحدث ، وأدق أسعار العملة الأوروبية الموجودة في كل من البنوك سواء الحكومية أو الخاصة الرسمية العاملة داخل مصر.
|البنوك المصرية
|سعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر اليورو في البنك المركزي المصري
|18.5675 جنيه
|18.6807 جنيه
|سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
|18.5886 جنيه
|18.7325 جنيه
|سعر اليورو في بنك مصر
|18.5886 جنيه
|18.7325 جنيه
|سعر اليورو في بنك الإسكندرية
|18.55738 جنيه
|18.71627 جنيه
|أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي CIB
|18.5886 جنيه
|18.7325 جنيه
|أسعار اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي
|18.6111 جنيه
|18.7437 جنيه
|أسعار اليورو في بنك عودة
|18.5886 جنيه
|18.7308 جنيه
سعر اليورو الأوروبي اليوم في السوق السوداء
كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تختلف في السوق السوداء المصري عن الأسعار المتداولة في البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية بشكل بسيط الأسعار.
فيجب ذكر أن سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 قد تراوح ما بين 18.68 جنيه مصري في حالة الشراء، وكذلك سعر 18.84 جنيه مصري من أجل البيع، ومن الجدير بالذكر أن سعر العملة الأوروبية تختلف في السوق السوداء من بين منطقة وأخرى.
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