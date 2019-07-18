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ارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري .. تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس 18 يوليو 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
ارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري .. تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس 18 يوليو 2019
سعر اليورو اليوم فى البنوك المصرية

تعد العملة الأوروبية واحدة من أهم العملات الأجنبية التي تحتل مكانة كبيرة ومميزة إلى حد كبير للغاية على مستوى العالم أجمع، ويرجع ذلك إلى ارتباط عملة اليورو الأوروبي بصورة مباشرة بأكثر من عشرين دولة أوروبية، فيعتبر اليورو هو العملة الموحدة على مستوى أوروبا أجمع، ومن خلال العملة الأوروبية يتم فيها التعامل الاقتصادي على كافة الأصعدة والأنشطة ومجالات العمل المختلفة، وبالتالي هي العملة الأكثر قيمة على المستوى العالمي.

ارتفاع سعر اليورو الأوروبي

ومن الجدير بالذكر أن سعر اليورو الأوروبى كان قد شهد خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 حالة من الارتفاع أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بتعاملات السوق الاقتصادي يوم أمس الأربعاء الموافق 17 – 7 – 2019 ، فيذكر أن سهر العملة الأوروبية قد سجل في تعاملات البنك الأهلي المصري مبلغ 18.56 جنيه مصري في حالة الشراء، وكذلك مبلغ 18.73 جنيه مصري في حالة البيع.

واليوم من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لك عن طريق الجدول التالي أحدث ، وأدق أسعار العملة الأوروبية الموجودة في كل من البنوك سواء الحكومية أو الخاصة الرسمية العاملة داخل مصر.

البنوك المصريةسعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصريسعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري
سعر اليورو في البنك المركزي المصري18.5675 جنيه18.6807 جنيه
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري18.5886 جنيه18.7325 جنيه
سعر اليورو في بنك مصر18.5886 جنيه18.7325 جنيه
سعر اليورو في بنك الإسكندرية18.55738 جنيه18.71627 جنيه
أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي CIB18.5886 جنيه18.7325 جنيه
أسعار اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي18.6111 جنيه18.7437 جنيه
أسعار اليورو في بنك عودة18.5886 جنيه18.7308 جنيه

سعر اليورو الأوروبي اليوم في السوق السوداء

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تختلف في السوق السوداء المصري عن الأسعار المتداولة في البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية بشكل بسيط الأسعار.

فيجب ذكر أن سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 قد تراوح ما بين 18.68 جنيه مصري في حالة الشراء، وكذلك سعر 18.84 جنيه مصري من أجل البيع، ومن الجدير بالذكر أن سعر العملة الأوروبية تختلف في السوق السوداء من بين منطقة وأخرى.

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

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