ارتفاع الدولار قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمام الين الياباني يوم الأربعاء قبل نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.







الدولار يرتفع بنسبة 0.1% مقابل الين الياباني

مقابل الين الياباني = ارتفع الدولار بنسبة 0.1 ٪ إلى 108.23 ين، أقل بقليل من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 108.37 يناً خلال الليل، ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى .DXY بنسبة 0.2 ٪ ليصل إلى 98.43، في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أثبتت قوتها – مؤشر سيتي جروب المفاجئ الاقتصادي في الولايات المتحدة. يسجل CESIUS أعلى مستوياته هذا العام – يقوم بعض المشاركين في السوق بشراء الدولار في حالة إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رأي أكثر ثقة.







وفقًا لما قاله استراتيجيو سكوتيابنك، “نعتقد أن نتائج الاجتماع تخاطر بتوقعات السوق المخيبة للآمال، والتي ربما تميل نحو نتائج أكثر تشاؤمًا مما يؤدي إلى تجديد عرض سعر الدولار”، حيث كان الدولار مدفوعًا بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين هذا العام أكثر من السياسة النقدية الأمريكية، وقد ارتفع الدولار بنسبة 1٪ تقريبًا مقابل الين منذ آخر تخفيض لسعر الفائدة في يوليو.

يعتقد الاستراتيجيون في “مورجان ستانلي” أنه من المرجح أن يتم تحديد أي اتجاه صعودي للدولار، لأن توقعات السوق ليست مفرطة في الحذر، ويبدو أن هناك اتفاقًا تجاريًا بين الولايات المتحدة والصين، كما أدى تراجع أسعار النفط العالمية إلى إعادة الهدوء إلى الأسواق، حيث انخفضت أسعار النفط في آسيا، ممتدة انخفاض يوم الثلاثاء بنسبة 6٪، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة استغلت المخزونات لاستعادة إمدادات النفط إلى ما كانت عليه قبل أن تغلق هجمات نهاية الأسبوع حوالي 5٪ من الإنتاج العالمي.

اليورو ينخفض بنسبة0.2%

انخفض اليورو بنسبة 0.2٪ إلى 1.1049 دولار ، أي حوالي 1٪ أعلى من 1.0927 دولار الذي وصل إليه الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، وبعد أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة، سيتحول الانتباه إلى اجتماع بنك اليابان الذي ينتهي يوم الخميس، لمعرفة ما إذا كان سيخفف السياسة أيضًا، وقالت مصادر إن تعميق أسعار الفائدة السلبية سيكون خيارًا إذا ما تراجع بنك اليابان على الرغم من أن البنك المركزي قد يصاحب ذلك بتدابير لتخفيف الألم عن المؤسسات المالية.





