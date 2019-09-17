ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاوف والتوتر

شهدت أسعار النفط أكبر مكاسب يومية منذ حرب الخليج عام 1991 يوم الاثنين، وذلك بعد الهجمات التي تم تنفيذها من قبل الحوثيون بطائرات بدون طيار على اثنين من منشآت النفط السعودية التابعة لأرامكو السعودية، مما زاد المخاوف الجيوسياسية والنمو.







ارتفاع أسعار النفط

ارتفع خام برنت القياسي في أوروبا بنسبة 20 في المئة والنظير الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المئة، هذا مع بدء تداول السلع بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة “مقفلة ومحملة” للرد على الهجمات التي ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران، وقفز خام برنت بحر الشمال بنسبة 12.2 في المئة إلى 67.55 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 11.7 في المئة الى 61.24 دولار، جاء كلا العقدين في وقت لاحق من أعلى مستوياته، ولكن كان لا يزال نحو 12 في المئة في ختام التعاملات الأوروبية.







أثرت الأسعار المرتفعة في أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من أن ارتفاع تكلفة الخام بشكل مستمر قد يؤثر على ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وقالت جينيفر مكيوون رئيسة قسم الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس “التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تشكل عقبة أخرى للاقتصاد العالمي في أوقات غير مؤكدة بالفعل، وقد يؤدي صراع كامل إلى نقطة أخرى في الركود العالمي”، ومع ذلك قفزت أسعار أسهم شركات الطاقة الكبرى مع رؤية التجار لأرباح أعلى لأمثال شركتي BP و Shell.

أسعار العملات اليوم

في العملات الأجنبية، انخفض الدولار مقابل الين وارتفع مقابل اليورو، في حين انخفض الجنيه، مع قول الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لم تقدم أي مقترحات جديدة من الاتحاد الأوروبي قابلة للاستمرار بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون محادثات صفقة البريكسيت مع رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر.

أسعار الذهب اليوم







ارتفع الذهب ، إلى جانب الين باعتباره ملاذاً في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، كان تركيز الأسواق بشدة على النفط بعد هجوم نهاية الأسبوع الذي أعلنه المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم طهران في اليمن المجاورة.

أسعار النفط

وقال نيل ويلسون كبير محللي السوق في مجموعة Markets.com التجارية “صدمات أسعار النفط مثل هذه أنباء سيئة للنمو”، “إنه يثير مخاطر الركود أيضًا – أسعار النفط المرتفعة تثبط النمو وترفع التضخم، هذا يتوقف بالطبع على طول هذا الوقت، هل يعني علاوة المخاطرة ارتفاع الأسعار لبقية العام أو هل يتلاشى بسرعة إذا عاد إلى السوق هذا الاسبوع؟… قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأحد إن المملكة ستستخدم مخزوناتها الضخمة للتعويض جزئيًا عن الإنتاج المفقود، كما أذنت الولايات المتحدة بالإفراج عن احتياطياته.