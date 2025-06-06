أخبار إقتصادية

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد آمال التسوية التجارية بين واشنطن وبكين

سفيان الزهدي

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، مدفوعة بتجدد الأمل في إمكانية التوصل إلى تسوية تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذه الآمال جاءت في وقت حرج يعاني فيه الاقتصاد العالمي من العديد من الضغوط الاقتصادية، ما جعل المستثمرين ينظرون بعين التفاؤل إلى أي إشارات إيجابية من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

 

وكانت أسعار النفط قد شهدت تحركات صعودية هذا الأسبوع، في الوقت الذي استؤنفت فيه المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والصيني حول النزاع التجاري الممتد منذ عدة سنوات.

وكانت هذه المفاوضات قد توقفت لفترة طويلة، مما أثار القلق في الأسواق بشأن تأثيرات استمرار التوترات على الاقتصاد العالمي، خاصة على حركة التجارة النفطية.

 

تجدد المفاوضات بين واشنطن وبكين يعزز التفاؤل بفرص حدوث تهدئة في النزاع التجاري، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن العلاقات التجارية بين البلدين، وبالتالي دعم الطلب العالمي على النفط.


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عن الكاتب:
سفيان الزهدي

أنا سفيان الزهدي كاتب في موقع نجوم مصرية عمري 21 سنة متخصص في مجال التكنولوجيا والاقتصاد حاصل على عدة شواهد من بينها شهادة في إدارة المخازن وشهادة قدرة سياقة الرافعات الشوكية، من هوياتي البرمجة والكتابة طبعا.

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