ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف ازدياد التوتر بين أميركا وإيران

وصلت أسعار النفط العالمية اليوم، الخميس 12 يونيو 2025 إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من شهرين، بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يجري إجلاء موظفين أميركيين من الشرق الأوسط، بعد تعقد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني.

وأثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي المخاوف من أن يؤدي هذا التوتر المتصاعد إلى اضطراب في الإمدادات.

العقود الآجلة ترتفع

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو ما يساوي 0.2% إلى 69.92% دولار للبرميل الواحد بحلول الساعة 12:30 صباح الخميس بتوقيت غرينتش.

وفي ذات السياق زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، أو ما يساوي 0.3% إلى 68.37 دولار للبرميل.

ومنذ أوائل أبريل الماضي، ارتفع الخامان معا، أمس الأربعاء، بأكثر من 4%، وذلك هو اعلى مستوى لهما.

لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح أمس الأربعاء أنه سيبدأ عملية إجلاء للأميركيين العاملين في الشرق الأوسط لأنه قد يصبح مكانا خطيرا، مؤكدا أن أميركا لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وكان الرئيس الاميركي قد هدد كثيرا في الأونة الأخيرة بقصف إيران في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وكان مصادر أميركية وعراقية قد صرحت بأنه الولايات المتحدة تستعد لإجراء إخلاء جزئي لسفارتها في العراق، وستعطي السماح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة مناطق بعينها في الشرق الأوسط.

وتعتبر العراق صاحبة المركز الثاني في إنتاج الخام بمنظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية.

إيران قد تقصف القواعد الأميركية في المنطقة

وصرح وزير الدفاع الإيراني، نصير زاده، بأنه في حال انهيار المحادثات بين بلاده والولايات المتحدة، فإن طهران ستقوم بتوجيه ضربة للقواعد الأميركية في المنطقة.

جدير بالذكر أنه عمت حالة من التفاؤل في الفترة الأخيرة بسبب الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي كان إشارة قوية لتعزيز الطلب على الطاقة في بلدين يملكان أقوى اقتصادين بالعالم، ومن ثم دعم أسعار النفط.