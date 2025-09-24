أخبار إقتصادية

ارتفاع أسعار النفط عالميًا لليوم الثاني على التوالي

منى توفيق

مكاسب جديدة تظهر في أسواق الطاقة مع تراجع المخزونات الأمريكية وارتفاع مستويات الطلب العالمي، وهو ما انعكس على تعاملات اليوم بصعود عقود برنت وغرب تكساس.

مؤشرات التداول

  • العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 27 سنتًا لتسجل 67.90 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت 67.63 دولارًا في الجلسة السابقة.

  • عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعدت 28 سنتًا لتصل إلى 63.69 دولارًا للبرميل، مقابل 63.41 دولارًا في الجلسة السابقة.

العوامل المؤثرة

يرى محللو الطاقة أن التحركات الأخيرة تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

  • تراجع المخزونات الأمريكية مما يعكس زيادة في الطلب المحلي.

  • انتعاش الاستهلاك العالمي مع تحسن النشاط الاقتصادي في عدة مناطق، خاصة آسيا وأوروبا.

  • التزام أوبك+ بخفض المعروض لدعم استقرار السوق.

  • التوترات الجيوسياسية في بعض مناطق الإنتاج وما تسببه من مخاوف على الإمدادات.

مقارنة مع الأيام السابقة

التاريخخام برنت (دولار/البرميل)غرب تكساس الوسيط (دولار/البرميل)
22 سبتمبر 202567.3563.20
23 سبتمبر 202567.6363.41
24 سبتمبر 202567.9063.69
التوقعات المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن تظل الأسعار عرضة للتقلب خلال الفترة القادمة، تبعًا لتغيرات الطلب العالمي والسياسات الإنتاجية للدول الكبرى، إلى جانب المستجدات الاقتصادية الدولية.

كما يترقب المستثمرون التقارير المقبلة حول معدلات الاستهلاك الأمريكي وقرارات أوبك+ لتحديد الاتجاه المتوقع للأسعار في الربع الأخير من العام.

انعكاسات صعود الخام على الاقتصاد العالمي

صعود الخام  يؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي، حيث:

  • يزيد تكلفة الوقود والنقل في الأسواق المختلفة.

  • يؤثر على معدلات التضخم في الدول المستوردة للنفط.

  • يعزز أرباح الشركات النفطية والدول المنتجة للخام.

نصائح الخبراء للمستثمرين

  • متابعة الأخبار الرسمية لتقارير المخزون وأسعار النفط بشكل يومي.

  • الاستثمار في عقود النفط بحذر، مع مراعاة التقلبات العالمية.

  • الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية لتحديد فرص الشراء والبيع المناسبة.

