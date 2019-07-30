ارتفاع أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

نقدم لك من خلال موقع نجوم مصرية أحدث وأدق أسعار الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة الرسمية داخل جمهورية مصر العربية ، لليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2019 ، ويرجع ذلك لأهمية الريال السعودي بين العديد من الأشخاص ورغبتهم الدائمة في معرفة أحدث أسعار صرف الريال الموجودة في السوق المصري.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي كانت قد شهدت حالة من الارتفاع في معاملات اليوم الثلاثاء في مختلف البنوك ، وقد ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كل من البنك الأهلي الكويتي ، والبنك المصري الخليجي.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.413 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.411 جنيه مصري للشراء.

4.438 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.410 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

4.410 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.410 جنيه مصري للشراء.

4.440 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربى الدولي

4.407 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.439 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.396 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.394 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.438 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.440 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.386 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.447 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.384 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.384 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.382 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.376 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.376 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.342 جنيه مصري للشراء.

4.475 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.341 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.