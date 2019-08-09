ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات في تعاملات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، ارتفاعًا وقفزة جديدة تفاجئ قطاع كبير من الأشخاص في السوق العالمي والمحلي ، وذلك بقدر 5 جنيهات مصري ، ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع ليس الأول الذي يلقاه سعر المعدن الأصفر في مصر ، فقد استمرت أسعار الذهب في الصعود على مدار الأسبوع الماضي بشكل متصاعد ، ليسجل الذهب أعلى مستوى ارتفاع في تاريخه.

كما تجدر الإشارة إلى أن الذهب من عيار 21 جراك والذي يعتبر من أكثر أعيرة الذهب طلبًا وشراءً ، كان قد سجل في تعاملات اليوم الجمعة مبلغ 685 جنيه مصري ، ونعرض لك من خلال الجداول التالية أحدث أسعار الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 جرام 781 إلى 783 جنيه مصري عيار 22 جرام 716 إلى 718 جنيه مصري عيار 21 جرام 683 إلى 685 جنيه مصري عيار 18 جرام 585 إلى 587 جنيه مصري عيار 14 جرام 455 إلى 457 جنيه مصري عيار 12 جرام 390 إلى 391 جنيه مصري الأونصة 24,276 إلى 24,347 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 جنيه مصري كيلو الذهب 780,571 إلى 782,857 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بمصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب من عيار 24 جرام 798.96 جنيه $48.23 سعر الذهب من عيار 22 جرام 732.39 جنيه $44.22 أسعار الذهب من عيار 21 جرام 699.11 جنيه $42.21 أسعار الذهب من عيار 18 جرام 599.23 جنيه $36.18 سعر الذهب من عيار 14 جرام 466.06 جنيه $28.14 سعر الذهب من عيار 12 جرام 399.48 جنيه $24.12 سعر الذهب من عيار 9 جرام 299.61 جنيه $18.09 أسعار أوقية الذهب 24,848 جنيه $1,500 أسعار جنيه الذهب 5,593 جنيه $337.65 أسعار كيلو الذهب 798,961 جنيه $48,235