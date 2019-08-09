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ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات في تعاملات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات في تعاملات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، ارتفاعًا وقفزة جديدة تفاجئ قطاع كبير من الأشخاص في السوق العالمي والمحلي ، وذلك بقدر 5 جنيهات مصري ، ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع ليس الأول الذي يلقاه سعر المعدن الأصفر في مصر ، فقد استمرت أسعار الذهب في الصعود على مدار الأسبوع الماضي بشكل متصاعد ، ليسجل الذهب أعلى مستوى ارتفاع في تاريخه.

كما تجدر الإشارة إلى أن الذهب من عيار 21 جراك والذي يعتبر من أكثر أعيرة الذهب طلبًا وشراءً ، كان قد سجل في تعاملات اليوم الجمعة مبلغ 685 جنيه مصري ، ونعرض لك من خلال الجداول التالية أحدث أسعار الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 جرام781 إلى 783 جنيه مصري
عيار 22 جرام716 إلى 718 جنيه مصري
عيار 21 جرام683 إلى 685 جنيه مصري
عيار 18 جرام585 إلى 587 جنيه مصري
عيار 14 جرام455 إلى 457 جنيه مصري
عيار 12 جرام390 إلى 391 جنيه مصري
الأونصة24,276 إلى 24,347 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480 جنيه مصري
كيلو الذهب780,571 إلى 782,857 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بمصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب من عيار 24 جرام798.96 جنيه$48.23
سعر الذهب من عيار 22 جرام732.39 جنيه$44.22
أسعار الذهب من عيار 21 جرام699.11 جنيه$42.21
أسعار الذهب من عيار 18 جرام599.23 جنيه$36.18
سعر الذهب من عيار 14 جرام466.06 جنيه$28.14
سعر الذهب من عيار 12 جرام399.48 جنيه$24.12
سعر الذهب من عيار 9 جرام299.61 جنيه$18.09
أسعار أوقية الذهب24,848 جنيه$1,500
أسعار جنيه الذهب5,593 جنيه$337.65
أسعار كيلو الذهب798,961 جنيه$48,235

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
الخميس – 8 أغسطس799.76 جنيه699.81 جنيه599.83 جنيه466.53 جنيه399.88 جنيه
الأربعاء – 7 أغسطس799.27 جنيه699.38 جنيه599.46 جنيه466.24 جنيه399.63 جنيه
الثلاثاء – 6 أغسطس784.97 جنيه686.86 جنيه588.74 جنيه457.90 جنيه392.48 جنيه
الإثنين – 5 أغسطس779.82 جنيه682.36 جنيه584.87 جنيه454.90 جنيه389.91 جنيه
الأحد – 4 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
السبت – 3 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
الجمعة – 2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
الخميس – 1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
الأربعاء – 31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
الثلاثاء – 30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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