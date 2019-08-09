ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات في تعاملات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، ارتفاعًا وقفزة جديدة تفاجئ قطاع كبير من الأشخاص في السوق العالمي والمحلي ، وذلك بقدر 5 جنيهات مصري ، ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع ليس الأول الذي يلقاه سعر المعدن الأصفر في مصر ، فقد استمرت أسعار الذهب في الصعود على مدار الأسبوع الماضي بشكل متصاعد ، ليسجل الذهب أعلى مستوى ارتفاع في تاريخه.
كما تجدر الإشارة إلى أن الذهب من عيار 21 جراك والذي يعتبر من أكثر أعيرة الذهب طلبًا وشراءً ، كان قد سجل في تعاملات اليوم الجمعة مبلغ 685 جنيه مصري ، ونعرض لك من خلال الجداول التالية أحدث أسعار الذهب.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق الصاغة في مصر بدون مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24 جرام
|781 إلى 783 جنيه مصري
|عيار 22 جرام
|716 إلى 718 جنيه مصري
|عيار 21 جرام
|683 إلى 685 جنيه مصري
|عيار 18 جرام
|585 إلى 587 جنيه مصري
|عيار 14 جرام
|455 إلى 457 جنيه مصري
|عيار 12 جرام
|390 إلى 391 جنيه مصري
|الأونصة
|24,276 إلى 24,347 جنيه مصري
|الجنيه الذهب
|5,464 إلى 5,480 جنيه مصري
|كيلو الذهب
|780,571 إلى 782,857 جنيه مصري
متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بمصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب من عيار 24 جرام
|798.96 جنيه
|$48.23
|سعر الذهب من عيار 22 جرام
|732.39 جنيه
|$44.22
|أسعار الذهب من عيار 21 جرام
|699.11 جنيه
|$42.21
|أسعار الذهب من عيار 18 جرام
|599.23 جنيه
|$36.18
|سعر الذهب من عيار 14 جرام
|466.06 جنيه
|$28.14
|سعر الذهب من عيار 12 جرام
|399.48 جنيه
|$24.12
|سعر الذهب من عيار 9 جرام
|299.61 جنيه
|$18.09
|أسعار أوقية الذهب
|24,848 جنيه
|$1,500
|أسعار جنيه الذهب
|5,593 جنيه
|$337.65
|أسعار كيلو الذهب
|798,961 جنيه
|$48,235
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|اليوم
|عيار 24 جرام
|عيار 21 جرام
|عيار 18 جرام
|عيار 14 جرام
|عيار 12 جرام
|الخميس – 8 أغسطس
|799.76 جنيه
|699.81 جنيه
|599.83 جنيه
|466.53 جنيه
|399.88 جنيه
|الأربعاء – 7 أغسطس
|799.27 جنيه
|699.38 جنيه
|599.46 جنيه
|466.24 جنيه
|399.63 جنيه
|الثلاثاء – 6 أغسطس
|784.97 جنيه
|686.86 جنيه
|588.74 جنيه
|457.90 جنيه
|392.48 جنيه
|الإثنين – 5 أغسطس
|779.82 جنيه
|682.36 جنيه
|584.87 جنيه
|454.90 جنيه
|389.91 جنيه
|الأحد – 4 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|السبت – 3 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|الجمعة – 2 أغسطس
|768.31 جنيه
|672.29 جنيه
|576.24 جنيه
|448.18 جنيه
|384.15 جنيه
|الخميس – 1 أغسطس
|769.05 جنيه
|672.94 جنيه
|576.80 جنيه
|448.62 جنيه
|384.53 جنيه
|الأربعاء – 31 يوليو
|751.68 جنيه
|657.74 جنيه
|563.77 جنيه
|438.48 جنيه
|375.84 جنيه
|الثلاثاء – 30 يوليو
|762.14 جنيه
|666.89 جنيه
|571.62 جنيه
|444.59 جنيه
|381.07 جنيه
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