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ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في أسواق الصاغة المصرية اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في أسواق الصاغة المصرية اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019
أسعار جرام الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الراهنة حالة من عدم الاستقرار والاضطراب الشديد ، فقد ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أغسطس 2019 بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد ، ويأتي ذلك مقارنة بأسعار الذهب في تعاملات يوم أمس الخميس ، وقد جاء ذلك نتيجىى للزيادة الكبيرة التي قد شهدها سعر الخام على المستوى الدولي يوم أمس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ نادي نجيب ، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة ، كان قد أعلن أن سعر جرام الذهب من عيار 21 جرام قد ارتفع اليوم الجمعة الثاني من أغسطس ليصل إلى 660 جنيه مصري مقابل 650 جنيه في تعاملات يوم أمس الخميس.

كما قد سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 جرام إلى ما يقرب من 565.7 جنيه مصري ، أما فيما يخص الذهب من عيار 24 جرام فقد بلغ سعره ما يقرب من 754.3 جنيه مصري ، وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب فقد سجل سعر 5280 جنيه مصري.

أما على المستوى الدولي العالمي وفي تمام الساعة 05 : 48 بتوقيت جرينتش ، كانت أسعار الذهب خلال المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.8% فقد كان مسجلًا مبلغ 1433.63 دولار للأوقية (الأونصة) ، وقد جاء ذلك بعد أن سجل الذهب أعلى مستوياته في أسبوعين عند سعر 1446.10 دولار أمريكي في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة تصل إلى أكثر من 2% يوم أمس الخميس ، هذا بعدما قد أعلن ترامب أنه سيتم القيام بفرض رسوما إضافية تصل نسبتها إلى 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار على أن يكون ذلك بدءًا من الشهر القادم، وبذلك تزداد الحرب التجارية بين أكبر دولتين اقتصادين في العالم ، الأمر الذي يؤثر على الأسواق المالية العالمية بالتبعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24763.78 جنيه$46.16
سعر الذهب عيار 22700.14 جنيه$42.32
اسعار الذهب عيار 21668.33 جنيه$40.39
اسعار الذهب عيار 18572.85 جنيه$34.62
سعر الذهب عيار 14445.54 جنيه$26.93
سعر الذهب عيار 12381.89 جنيه$23.08
سعر الذهب عيار 9286.42 جنيه$17.31
أسعار أوقية الذهب23,754 جنيه$1,436
أسعار جنيه الذهب5,347 جنيه$323.16
أسعار كيلو الذهب763,784 جنيه$46,164

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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