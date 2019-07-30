ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد شهدت حالة من الارتفاع اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2019 ، ويذكر أن هذا الارتفاع قد بلغ قيمته جنيهين مصري ، ليبلغ بذلك سعر الذهب من عيار 21 جرام ، 658 جنيه مصري للجرام الواحد ، ويذكر أن الذهب من عيار 21 جرام هو الأكثر شعبية وانتشارًا بين الكثير من الأشخاص في أسواق الصاغة المصرية.

ونقدم لك عن طريق موقع نجوم مصرية تقرير مفصل فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية ، لليوم الثلاثاء ، ويذكر أن الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث بشكل مستمر عن أحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في الأسواق ، ويرجع ذلك لأهمية الذهب بين قطاعات كبيرة من الأشخاص ، مثل المستثمرين الذين يتابعون ارتفاع أو انخفاض الذهب ، أو الأشخاص الراغبين في إدخار أموالهم على هيئة مصوغات ذهبية ، أو التجار الموجودين في أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يوليو في أسواق الصاغة المصرية

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتفاع اليوم وقد استمر هذا الارتفاع لليوم الثاني على التوالي في مصر ، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة وجود زيادة في سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي ، فسجلت أوقية الذهب مبلغ 1428 دولار أمريكي.

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار الذهب في مصر ، تشهد حالة من الاضطراب والتفاوت والاختلاف ، فتارة ترتفع وتارة تنخفض ، ويذكر أيضًا أن أسعار الذهب تشهد تفاوت واختلاف في سعر الأعيرة وذلك في محافظات مصر المختلفة ، كما تختلف الأسعار من تاجر لآخر تبعًا للمصنعية التي يضعها التاجر.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 عيار 22 686 إلى 688 عيار 21 655 إلى 658 عيار 18 561 إلى 563 عيار 14 437 إلى 438 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,281 إلى 23,352 الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 الكيلو 748,571 إلى 750,857