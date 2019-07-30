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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية
نعرض لك أسعار الذهب الخاصة بهذا اليوم

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد شهدت حالة من الارتفاع اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2019 ، ويذكر أن هذا الارتفاع قد بلغ قيمته جنيهين مصري ، ليبلغ بذلك سعر الذهب من عيار 21 جرام ، 658 جنيه مصري للجرام الواحد ، ويذكر أن الذهب من عيار 21 جرام هو الأكثر شعبية وانتشارًا بين الكثير من الأشخاص في أسواق الصاغة المصرية.

ونقدم لك عن طريق موقع نجوم مصرية تقرير مفصل فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية ، لليوم الثلاثاء ، ويذكر أن الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث بشكل مستمر عن أحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في الأسواق  ، ويرجع ذلك لأهمية الذهب بين قطاعات كبيرة من الأشخاص ، مثل المستثمرين الذين يتابعون ارتفاع أو انخفاض الذهب ، أو الأشخاص الراغبين في إدخار أموالهم على هيئة مصوغات ذهبية ، أو التجار الموجودين في أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يوليو في أسواق الصاغة المصرية

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتفاع اليوم وقد استمر هذا الارتفاع لليوم الثاني على التوالي في مصر ، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة وجود زيادة في سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي ، فسجلت أوقية الذهب مبلغ 1428 دولار أمريكي.

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار الذهب في مصر ، تشهد حالة من الاضطراب والتفاوت والاختلاف ، فتارة ترتفع وتارة تنخفض ، ويذكر أيضًا أن أسعار الذهب تشهد تفاوت واختلاف في سعر الأعيرة وذلك في محافظات مصر المختلفة ، كما تختلف الأسعار من تاجر لآخر تبعًا للمصنعية التي يضعها التاجر.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24749 إلى 751
عيار 22686 إلى 688
عيار 21655 إلى 658
عيار 18561 إلى 563
عيار 14437 إلى 438
عيار 12374 إلى 375
الاونصة23,281 إلى 23,352
الجنيه الذهب5,240 إلى 5,256
الكيلو748,571 إلى 750,857

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24761.18 جنيه$45.96
سعر الذهب عيار 22697.76 جنيه$42.13
اسعار الذهب عيار 21666.05 جنيه$40.22
اسعار الذهب عيار 18570.90 جنيه$34.47
سعر الذهب عيار 14444.03 جنيه$26.81
سعر الذهب عيار 12380.59 جنيه$22.98
سعر الذهب عيار 9285.44 جنيه$17.24
أسعار أوقية الذهب23,673 جنيه$1,430
أسعار جنيه الذهب5,328 جنيه$321.76
أسعار كيلو الذهب761,184 جنيه$45,965

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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