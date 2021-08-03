ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في مصر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021 في مصر، بمعدل من 1 إلى 2 جنيهات في سعر الجرام الواحد، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.
وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر:
|عيار 24
|906 إلى 909
|عيار 22
|831 إلى 833
|عيار 21
|793 إلى 795
|عيار 18
|679 إلى 681
|عيار 14
|529 إلى 530
|عيار 12
|453 إلى 454
|الاونصة
|28,185 إلى 28,257
|الجنيه الذهب
|6,344 إلى 6,360
|الكيلو
|906,286 إلى 908,571