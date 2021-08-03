ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021 في مصر، بمعدل من 1 إلى 2 جنيهات في سعر الجرام الواحد، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.

وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر: