ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 يوليو 2019 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الذهب حالة من الاضطراب في مختلف أسواق الصاغة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، فتختلف أسعار الذهب تارة في ارتفاع وأخرى في انخفاض،واليوم من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لك تقرير فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يوليو للعام الجاري 2019.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب من عيار 21 كانت قد بلغت 651 جنيه مصري في الأسواق المصرية، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشاراً بين مختلف المصريين.

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار المعدن الأصفر كانت قد شهدت ارتفاع في بداية تعاملات السوق اليوم الإثنين، وقد بلغ قيمة الارتفاع جنيه واحد، ليصل بذلك الذهب من عيار 21 إلى ما يقرب من 652 جنيها للجرام الواحد، ويذكر أن ذلك يحدث بالتزامن مع حدوث ارتفاع في سعر الذهب على المستوى العالمي، بقدر 5 دولارات، ليصل بذلك سعر الأوقية إلى 1415 دولاراً.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 744 44.92$ سعر جرام الذهب عيار 21 652 39.30$ سعر جرام الذهب عيار 18 558 33.7$ سعر الجنيه الذهب 5294 319.21$ سعر أوقية الذهب _____ 1,414 $ سعر كيلو الذهب 745.000 ____ سعر الدولار اليوم 16.66 1$

كما تجدر الإشارة إلى كون المعدن الأصفر يمثل جزء كبير للغاية من الصادرات المصرية، وذلك من مختلف أشغال الحلى، والأحجار الكريمة، والتى تتخطى المليار دولار بشكل سنوي، ولا يقتصر دور الذهب في الاقتصاد المصري على ذلك فقط بل يتم القيام بتصدير الذهب كمادة خام، وكذلك على هيئة سبائك ذهبية وليس على شكل مشغولات منتهية الصنع، ويرجع ذلك إلى احتواء المصوغات المصرية على ختم الدمغة والذي لا يتم قبوله خارج البلاد.

أسعار الفضة اليوم الإثنين

وتعتبر الفضة من المعادن التي تلقى إقبالًا ورواجًا كبيرًا بين الكثير من الأشخاص، وذلك لانخفاض سعرها، ولأشكالها المميزة إلى حد كبير، ومن خلال الجدول التالي نقدم لك ما يتعلق بمختلف أسعار الفضة الموجودة داخل الأسواق المصرية، كما يذكر أن أسعار كل من الذهب والفضة من الممكن أن تختلف اختلاف بسيط بين مكان وآخر، وذلك لاختلاف المصنعية بين تاجر وآخر.