ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 يوليو 2019 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الذهب حالة من الاضطراب في مختلف أسواق الصاغة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، فتختلف أسعار الذهب تارة في ارتفاع وأخرى في انخفاض،واليوم من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لك تقرير فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يوليو للعام الجاري 2019.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب من عيار 21 كانت قد بلغت 651 جنيه مصري في الأسواق المصرية، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشاراً بين مختلف المصريين.
كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار المعدن الأصفر كانت قد شهدت ارتفاع في بداية تعاملات السوق اليوم الإثنين، وقد بلغ قيمة الارتفاع جنيه واحد، ليصل بذلك الذهب من عيار 21 إلى ما يقرب من 652 جنيها للجرام الواحد، ويذكر أن ذلك يحدث بالتزامن مع حدوث ارتفاع في سعر الذهب على المستوى العالمي، بقدر 5 دولارات، ليصل بذلك سعر الأوقية إلى 1415 دولاراً.
أسعار الذهب في الأسواق المصرية
|الوحدة
|السعر بالجنيه المصري
|السعر مقابل الدولار الأمريكي
|سعر جرام الذهب عيار 24
|744
|44.92$
|سعر جرام الذهب عيار 21
|652
|39.30$
|سعر جرام الذهب عيار 18
|558
|33.7$
|سعر الجنيه الذهب
|5294
|319.21$
|سعر أوقية الذهب
|_____
|1,414 $
|سعر كيلو الذهب
|745.000
|____
|سعر الدولار اليوم
|16.66
|1$
كما تجدر الإشارة إلى كون المعدن الأصفر يمثل جزء كبير للغاية من الصادرات المصرية، وذلك من مختلف أشغال الحلى، والأحجار الكريمة، والتى تتخطى المليار دولار بشكل سنوي، ولا يقتصر دور الذهب في الاقتصاد المصري على ذلك فقط بل يتم القيام بتصدير الذهب كمادة خام، وكذلك على هيئة سبائك ذهبية وليس على شكل مشغولات منتهية الصنع، ويرجع ذلك إلى احتواء المصوغات المصرية على ختم الدمغة والذي لا يتم قبوله خارج البلاد.
أسعار الفضة اليوم الإثنين
وتعتبر الفضة من المعادن التي تلقى إقبالًا ورواجًا كبيرًا بين الكثير من الأشخاص، وذلك لانخفاض سعرها، ولأشكالها المميزة إلى حد كبير، ومن خلال الجدول التالي نقدم لك ما يتعلق بمختلف أسعار الفضة الموجودة داخل الأسواق المصرية، كما يذكر أن أسعار كل من الذهب والفضة من الممكن أن تختلف اختلاف بسيط بين مكان وآخر، وذلك لاختلاف المصنعية بين تاجر وآخر.
|عيار الفضة
|الاسم التجاري
|السعر بالجنيه المصري
|عيار 80
|فضة المجوهرات
|6.44
|عيار 90
|فضة العملات
|7.25
|عيار 92.5
|الفضة الاسترليني
|7.45
|عيار 95.8
|الفضة البريطانية
|7.72
|عيار 99.9
|الفضة النقية
|8.05
|أوقية الفضة
|_______
|250.52
التعليقات