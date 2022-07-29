أخبار إقتصادية

عاجل| الذهب يفاجئ الجميع ويُسجل أعلى زيادة له منذ 3 أسابيع مع تراجع الدولار

محمد أحمد

بعد فترة قصيرة من الانخفاض، عاودت أسعار الذهب ارتفاعها مجددًا عالميًا وفي الأسواق العربية، لتُسجل أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، وذلك على إثر التراجع الطفيف لسعر الدولار الأمريكي، وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بإحتمالية اتباع البنك المركزي سياسة تبطيء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.

عاجل| الذهب يفاجئ الجميع ويُسجل أعلى زيادة له منذ 3 أسابيع مع تراجع الدولار

ارتفاع سعر الذهب

وعاود سعر الذهب ارتفاعه مجددًا بعد هبوطه في 8 يوليو الماضي، وارتفع المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1745.20 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.4 في المئة إلى 1743.70 دولار للأوقية، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، كما قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 19.38 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في مصر

عاجل| الذهب يفاجئ الجميع ويُسجل أعلى زيادة له منذ 3 أسابيع مع تراجع الدولار
عاجل| الذهب يفاجئ الجميع ويُسجل أعلى زيادة له منذ 3 أسابيع مع تراجع الدولار

سعر الذهب اليوم في مصر

أما في مصر فسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 يوليه 2022، وجاءت أسعارها كالتالي:

العيـــار السعر بالجنيه
24 1141
21 998
18 855
14 665
10 475
الجنية الذهب 7984

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية

كما ارتفع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية مسجلاً لعيار 21 الأكثر تداولًا بالمملكة نحو 186.30 ريال، بزيادة قدرها 4.5 ريال عن أسعار أمس، وسجل سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.92 ريال، وعيار 22 نحو 195.18 ريال، وعيار 18 نحو 159.69 ريال.

gold price today
gold price today

وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب مجددًا خلال الفترة المقبلة، لكنها لن تكون بالزيادة الكبيرة، وسط حالة ركود مازالت تسيطر على الأسواق.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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