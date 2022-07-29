عاجل| الذهب يفاجئ الجميع ويُسجل أعلى زيادة له منذ 3 أسابيع مع تراجع الدولار

بعد فترة قصيرة من الانخفاض، عاودت أسعار الذهب ارتفاعها مجددًا عالميًا وفي الأسواق العربية، لتُسجل أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، وذلك على إثر التراجع الطفيف لسعر الدولار الأمريكي، وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بإحتمالية اتباع البنك المركزي سياسة تبطيء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.

ارتفاع سعر الذهب

وعاود سعر الذهب ارتفاعه مجددًا بعد هبوطه في 8 يوليو الماضي، وارتفع المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1745.20 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.4 في المئة إلى 1743.70 دولار للأوقية، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، كما قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 19.38 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم في مصر

أما في مصر فسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 يوليه 2022، وجاءت أسعارها كالتالي:

العيـــار السعر بالجنيه 24 1141 21 998 18 855 14 665 10 475 الجنية الذهب 7984

سعر الذهب في السعودية

كما ارتفع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية مسجلاً لعيار 21 الأكثر تداولًا بالمملكة نحو 186.30 ريال، بزيادة قدرها 4.5 ريال عن أسعار أمس، وسجل سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.92 ريال، وعيار 22 نحو 195.18 ريال، وعيار 18 نحو 159.69 ريال.

وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب مجددًا خلال الفترة المقبلة، لكنها لن تكون بالزيادة الكبيرة، وسط حالة ركود مازالت تسيطر على الأسواق.