احجز شقتك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة ٣% لمده تصل الي ٢٠ سنة

تم تفعيل مبادرة التمويل العقاري من خلال البنك المركزي المصري وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لتخفيف أعباء السكن على المواطنين لمتوسطي ومحدودي الدخل وذلك بالتقسيط لمدة تصل إلى 30 سنه بفائدة تناقصية 3%، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم كيفية حجز شقق مباردة التمويل العقاري بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها من أجل حجز شقق الإسكان بفائدة 3%.

شروط الحصول على شقق التمويل العقاري

وقد تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال البنوك بالشروط الآتية :

أن يكون سن العميل لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند انتهاء التمويل.

الحد الحد الأقصى لقيمة الوحدة لا يزيد عن 1,400,000 جنيه مصري.

أن يكون العميل ذو خبرة في عمله أي لا يقل عن 6 شهور خبرة بوظيفته الحالية و مؤمن عليه.

أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن مع وجود سند ملكية يثبت ملكية الوحدة.

بالنسبة لمتوسطي الدخل

أن يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهري للأعزب من 4,501 جنيه مصري وحتى 10,000 جنيه مصري

وللمتزوج يكون الحد الصافي للدخل من 6,001 جنيه مصري وحتى 14,000 جنيه مصري

وبالنسبة لمحدودي الدخل