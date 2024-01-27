اجتماع مرتقب للبنك المركزي المصري الخميس المقبل

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لعقد اجتماعها الأول خلال العام الحالي 2024، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من فبراير/شباط المقبل.

البنك المركزي المصري - مصدر الصورة: جوجل

ويناقش البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم، وسط تحديات صعبة يعيشها الاقتصاد المصري بسبب أحداث خارجية ملتهبة مثل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي، والذي عقد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون أول الماضي، قد قررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

يذكر أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، سجل 30.8272 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

فيما سجل سعرف صرف الدولار في البنك الأهلي المصري (National Bank of Egypt) 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه في معاملات البيع.