تم اختتام محادثات بين وزير التجارة الخارجية الإماراتي وكوريا الجنوبية في اتفاقية تجارية ثنائية تعرف باسم (اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة)، حيث تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكوريا الجنوبية تقدمًا مستمرًا.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعاون الطاقة النووية بين الإمارات وكوريا الجنوبية

في النصف الأول من عام 2023 بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين ثلاثة مليارات دولار مماثلاً للفترة نفسها من العام الماضي مع زيادة بنسبة 21٪ عن عام 2021.

وفي إطار هذه العلاقات قامت شركة كوريا للطاقة الكهربائية ومجموعة من الشركات الكورية ببناء جميع الوحدات الأربعة في محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار وتم تشغيلها في أبريل من هذا العام لتلبية احتياجات الكهرباء المحلية في الإمارات.

من جانبه كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي بدأت الدولة الإماراتية محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2021، وبعد ثلاثة أشهر استأنفت الدولة الآسيوية محادثات اتفاقية التجارة الحرة الخاملة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء بما في ذلك الإمارات.

وقد أشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي إلى أن استئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية جاء حرصًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز جدول الأعمال الاقتصادي لكل منهما، وأكد أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال جارية.

وقد وقعت الإمارات عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول آسيوية أخرى مثل الهند وإندونيسيا، بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل، ونأتي هذه الاتفاقيات تعزز التعاون الاقتصادي وتعمق الروابط التجارية بين الإمارات وشركائها الآسيويين.