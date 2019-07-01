اتصالات المغرب تنهي عملية الاستحواذ على أكبر مُشغل شبكة في تشاد

على Tigo Tchad، أكبر مشغل شبكة اتصالات في تشاد.

Tigo Tchad هي شركة تابعة لشركة Millicom، وهي شركة اتصالات دولية تعمل في أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا. وقد وقع الطرفان عقدًا للاستحواذ في 14 مارس بمبلغ غير معلوم حتى الآن.

وصرح عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات المغرب” في بيان صحفي: “يمثل الانتهاء من عملية الاستحواذ خطوة أخرى إلى الأمام في التطور الدولي لشركة اتصالات المغرب في الأسواق التي تتمتع بإمكانات قوية، وتعزز موقعها الاستراتيجي كممثل رئيسي في الاتصالات في إفريقيا”.

وأضاف أحيزون أن “اتصالات المغرب ستضع كل خبراتها في سبيل ضمان التطور الرقمي طويل الأجل لتشاد”.

ويذكر انه تيجو تشاد بدأت عملية اكتساحها السوق التشادية لتصبح اول مزود خدمة في البلد منذ عام 2005 وهي الى اليوم المزود الرائد للاتصالات في تشاد.

Maroc Telecom موجودة حاليًا في 11 دولة عبر إفريقيا، بما في ذلك موريتانيا ومالي والنيجر وساحل العاج. وتعتبر الفاعل الأول في عدد من هاته البلدان بعدد زبائن يفوق 200 مليون مستخدم في حين بلغ إجمالي إيراداتها لعام 2018 ما يفوق 36 مليار درهم (3.7 مليار دولار).