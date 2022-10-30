بعد شراء إيلون ماسك لتويتر .. الدوج كوين يرتفع بقوة وهذا دور بينانس في الصفقة

حصدت العملة الرقمية دوج كوين في لحظات إرتفاعًا بأكثر من 68%، وتراجع الصعود لـ 50%، كما حققت عملة شيبا إينو إرتفاعًا بأكثر من 12%، بعد أن جاوز صعودها 28%.

إيلون ماسك يسبب إرتفاعًا في العملات الرقمية

وجاء هذا الارتفاع بعد شراء إيلون ماسك لتويتر، والتخطيط لبدء تدشين نظم جديدة تدعم هذه العملات الرقمية.

يذكر ان شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) قد بدأت في قبول دوجكوين للدفع والسداد للسيارات الكهربائية، ودشن إيلون ماسك علامة تجارية يمكن شراءها بالدوجكوين.

بينانس تشارك ماسك في شراء تويتر

وتشير أنباء رويترز إلى استثمار بينانس 500 مليون دولار في شراء ماسك لتويتر، وقالت إنها تجري مراجعة للاستراتيجيات التي يمكن للبلوكتشين والكريبتو أن تساعد في تحسين بيئة تويتر.

يذكر أن منصة تويتر تبحث عن طرق جديدة لإدماج تكنولوجيا البلوكتشين تحت الرئيس التنفيذي السابق، جاك دورسي.