أخبار إقتصادية

بعد شراء إيلون ماسك لتويتر .. الدوج كوين يرتفع بقوة وهذا دور بينانس في الصفقة

آياتي خيري

حصدت العملة الرقمية دوج كوين في لحظات إرتفاعًا بأكثر من 68%، وتراجع الصعود لـ 50%، كما حققت عملة شيبا إينو إرتفاعًا بأكثر من 12%، بعد أن جاوز صعودها 28%.

إيلون ماسك

إيلون ماسك يسبب إرتفاعًا في العملات الرقمية

وجاء هذا الارتفاع بعد شراء إيلون ماسك لتويتر، والتخطيط لبدء تدشين نظم جديدة تدعم هذه العملات الرقمية.

يذكر ان شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) قد بدأت في قبول دوجكوين للدفع والسداد للسيارات الكهربائية، ودشن إيلون ماسك علامة تجارية يمكن شراءها بالدوجكوين.

بينانس تشارك ماسك في شراء تويتر

وتشير أنباء رويترز إلى استثمار بينانس 500 مليون دولار في شراء ماسك لتويتر، وقالت إنها تجري مراجعة للاستراتيجيات التي يمكن للبلوكتشين والكريبتو أن تساعد في تحسين بيئة تويتر.

يذكر أن منصة تويتر تبحث عن طرق جديدة لإدماج تكنولوجيا البلوكتشين تحت الرئيس التنفيذي السابق، جاك دورسي.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

قد يهمك:

الإمارات وإيلون ماسك.. أبرز المرشحين لشراء نادي ليفربول الإنجليزي بعد عرضه للبيع من قبل مجموعة فينوا...
إيلون ماسك يتراجع عن قراره بعد ضغط مستخدمي تويتر Twitter
قرارات إيلون ماسك الجديدة بعد استحواذه على تويتر
إقالة جميع الرؤساء.. أول قرارات «إيلون ماسك» بعد استحواذه على «تويتر»
تابع نجوم مصرية على:
اترك تعليقاً