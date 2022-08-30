إيلون ماسك يواصل إثارة الجدل ويستعين بمتسلل ضد تويتر

لا يزال الجدال قائم بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومسؤولي مجلس إدارة شبكة التواصل الإجتماعي الشهيرة تويتر، حيث طلب إيلون ماسك إستدعاء مسؤول سابق في شركة تويتر بعد أن قدم بلاغا ضد المنصة، وذلك بحسب أوراق أضيفت إلى ملف دعوى قضائية اليوم الاثنين.

ماسك يواصل محاولاته للوصول للحسابات العشوائية لتويتر

وتعد هذه الخطوة من مساعي ماسك للوصول إلى بيانات عن الحسابات العشوائية ونقاط الضعف المزعومة في أمن المنصة.

وجاء هذا الطلب الذي تقدم به مالك عملاق صناعة السيارات الكهربائية تسلا في الوقت الذي يخوض فيه ماسك حرب قضائية لإنهاء اتفاق عقده مع إدارة المنصة الأشهر إجتماعيًا لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.

لماذا طلب ماسك شهادة زاتكو ضد تويتر؟

وطلب ماسك أن يدلي المخترق الشهير بيتر زاتكو بمعلومات خاصة بالطريقة التي تحسب بها تويتر الحسابات العشوائية على تويتر.

وتحدث إيلون ماسك قائلًا إنه قرر عدم إتمام اتفاقه لشراء الشركة لأنها ضللته، وضللت الهيئات التنظيمية فيما يخص العدد الحقيقي للحسابات العشوائية أو الآلية على منصتها للمدونات القصيرة.

بينما لاتزال محاولات ماسك مستمرة من أجل الحصول على وثائق وبيانات عن محاولات مزعومة لإخفاء نقاط الضعف في أمن المنصة و”ضلوع تويتر في أي نشاط مخالف للقانون”.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق من العام الجاري أنهى زاتكو، وهو متسلل إلكتروني شهير يُعرف على نطاق واسع باسم “مادج” فترة عمل باعتباره رئيس أمن تويتر، وقال في البلاغ المقدم منه والذي ظهر إلى العلن في الأسبوع الماضي إن الشركة زعمت على غير الحقيقة أن لديها خطة أمن محكمة.

وشهدت قيمة السهم في تويتر قليلا في نيويورك اليوم الاثنين إلى 40.36 دولار.