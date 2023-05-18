أخبار إقتصادية

إيكيا السويدية تستثمر 900 مليون يورو جديدة في فرنسا

آياتي خيري

قالت عدة تقارير إخبارية أن مجموعة إيكيا السويدية العملاقة للأثاث، ستضخ نحو 906 مليون يورو إضافية داخل فرنسا خلال الفترة من 2023 و202 وذلك بهدف استقطاب مزيد من العملاء وفتح مركز لوجستي جديد قرب تولوز، مع وظائف جديدة محتملة للغاية.

إيكيا السويدية

وأكدت التقارير أن المجموعة ستستخدم 1.2 مليار يورو على مدى 4 سنوات، ومن هذا المبلغ، ستُستخدم 377 مليون يورو من أموال استثمارية رُصدت سابقا ولم تُستهلك بالكامل.

وتحدث رئيس مجموعة إيكيا السويدية، يوهان لوريل، قائلا أن المجموعة ستستثمر في مواقعها الحالية وفي مواقع جديدة وذلك بهدف تواجد عدة معارض مختلفة للشركة ولتسريع جهود التنمية المستدامة للشركة السويدية.

الجدير بالذكر أن وزير مالية فرنسا ، برونو لومير، صرح في وقت سابق، قائلا أن هدفه خفض التضخم بعام 2023، مشددًا على ضرورة تقليل التضخم بمنتصف هذا العام، نظرا لأن النمو الاقتصادي داخل فرنسا قوي.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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